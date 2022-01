طبق مطالعات جدید، کودکانی که در خانواده‌های فقیر بزرگ می‌شوند، فعالیت کمتری در بخش‌های کلیدی مغز که با فکر کردن و آموختن ارتباط دارد نشان می‌دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، متخصصان دانشگاه "کلمبیا" دریافتند که رشد مغزی نوزادانی که در خانواده‌هایی با درآمد پایین متولد می‌شوند بسته به حمایت مالی که به آنها داده می‌شود تفاوت دارد.

اسکن‌های مغزی کودکان یک ساله نشان داد که فعالیت مغزی فرزندان خانواده‌هایی که ماهانه ۳۳۳ دلار حمایت مالی دریافت می‌کردند نسبت به گروهی که تنها ۲۰ دلار دریافت می‌کردند، بیشتر است.

مشخص نیست که این تفاوت با بالا رفتن سن کودکان ادامه می‌یابد یا خیر. نحوه‌ی اثرگذاری آن بر رشد شناختی و رفتاری نیز مشخص نیست.

محققان اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه این حمایت‌های مالی می‌تواند برای کودکان مفید باشد. احتمالاتی مثل تسهیل تغذیه بهتر یا کاهش استرس والدین وجود دارد.

به گفته محققان، در هر صورت نتایج نشان می‌دهد که مداخلات انجام شده برای کاهش فقر می‌تواند به رشد مغز نوزادان کمک کند.

این بررس‌ها توسط "کیمبرلی نوبل"(Kimberly Noble)، عصب‌شناس دانشگاه کلمبیای نیویورک و همکارانش انجام گرفت.

پروفسور نوبل می‌گوید: تغییرات مغز نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری قابل توجه آن به خصوص در اوایل دوران کودکی است.

سمت راست گروه دریافت کننده حمایت کمتر، سمت چپ گروه دریافت کننده حمایت مالی بیشتر

سال‌ها است که می‌دانیم بزرگ شدن در فقر می‌تواند کودکان را در معرض کمبود تحصیلی، کاهش درآمد و سلامت کمتر قرار دهد با این حال تاکنون نمی‌توانستیم فقر را علت مستقیم ایجاد تغییر در رشد کودکان بدانیم.

در این مطالعه، محققان سطوح فعالیت مغزی را در ۴۳۵ کودک یک ساله که در آزمایشی موسوم به "سال‌های اول کودک" شرکت داشتند، اندازه‌گیری کردند.

این آزمایش تصادفی کنترل‌شده برای بررسی فواید کاهش فقر روی ۱۰۰۰ مادر کم درآمد در مناطقی مثل نیواورلان (New Orleans)، نیویورک(New York City)، اوماها (Omaha) و مینیاپولیس-سنت پول(Minneapolis–Saint Paul) انجام شد.

به این مادران که عمدتا سیاه‌پوست یا لاتین بودند و تحصیلات دانشگاهی نداشتند ماهانه ۳۳۳ دلار و به گروهی دیگر ۲۰ دلار داده شد تا این پول را هرطور که می‌خواهند خرج کنند.

در حالی که نتایج پس از یکسال به دست آمده است اما این آزمایش همچنان ادامه دارد و مادران ماهانه پول را دریافت می‌کنند تا زمانی که فرزندشان به چهار سال و چهار ماهگی برسد.

فعالیت مغز هر کودک با استفاده از دستگاه نوار مغزی ثبت شد.

محققان دریافتند که فرکانس فعالیت مغزی کودکانی که مادرانشان ماهانه ۳۳۳ دلار دریافت می‌کردند حدود ۲۰ درصد از کسانی که مادرانشان ماهانه ۲۰ دلار دریافت می‌کردند بیشتر است.

پیش از این مشخص شده که فعالیت مغزی با فرکانس بالا در ناحیه پیشانی با توسعه مهارت‌های یادگیری و تفکر مرتبط است.

پروفسور نوبل توضیح می‌دهد که مغز کودکان به طور طبیعی با تجربیات آنها سازگار می‌شود.

او افزود: همه‌ی مغزهای سالم در نتیجه‌ی محیط و تجربیات شکل می‌گیرند و ما نمی‌گوییم که مغز یک گروه از گروه دیگر بهتر است.

اما ما می‌دانیم که دریافت ۳۳۳ دلار در ماه باعث تغییر تجربیات یا محیط‌ کودک شده و مغز آنها با شرایط تغییر یافته سازگار شده است.

"کاترین مگنوسون"(Katherine Magnuson) نویسنده این مقاله می‌گوید: خانواده‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و دادن وعده بالقوه پول به آنها به عنوان راهی برای حمایت مستقیم راهی است که به والدین این امکان را می‌دهد تا تصمیماتی در مورد چیزی که فرزندشان بیشترین نیاز را به آن دارد بگیرند.

بنابراین ممکن است اثرات مثبت پول بر خانواده‌ها از یک راه به دست نیاید و پول در بسیاری از جنبه‌های کوچک تاثیرگذار باشد.

ما از مادران حاضر در این مطالعه می‌شنویم که تربیت فرزندان بدون پول کافی چقدر چالش‌برانگیز است.

چند صد دلار در ماه این پتانسیل را دارد که به این خانواده‌ها کمک کند.

"لیزا جنتیان"(Lisa Gennetian) نویسنده مقاله و اقتصاددان کاربردی از دانشگاه دوک در کالیفرنیای شمالی می‌گوید: شواهد جهانی در مورد اینکه چگونه کودکان تحت تاثیر نقل‌ و انتقالات مالی قرار می‌گیرند بسیار کم است. عمده علت آن این است که بررسی رشد کودکان به طور عینی بسیار کار سخت و پر هزینه‌ای است و یافته‌های این مطالعه در مورد فعالیت مغزی نوزادان بی‌سابقه است.

یافته‌های کامل این مطالعه در مجله‌ی "Proceedings of the National Academy of Sciences" منتشر شده است.

