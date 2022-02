انجمن علمی دانشجویی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند تبریز کارگاه آموزشی با موضوع «کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت» با استفاده از نرم‌افزار متلب برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این دوره با تدریس حسین خیرالهی ـ کارشناسی ارشد مهندسی نفت، به مدت هفت جلسه برگزار می‌شود و شروع آن از ۳۰ بهمن خواهد بود.

introduction - applications of artificial neural network - Loading Data and preprocessing - Diving data into training, validation, test - Model selection - Model evaluation - Optimization of network parameters - presentation of model results and save model - Deep learning سرفصل‌های این دوره است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره و کسب اطلاعات بیشتر تا ۲۹ بهمن فرصت دارند به آدرس https://survey.porsline.ir/s/p475DTP/ مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال @Sahand_SPE مراجعه کنند.

