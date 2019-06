ابداع سیستمی برای ارزیابی عملکرد کارمندان در محل کار

پژوهشگران آمریکایی یک سیستم ارزیابی ابداع کرده‌اند که می‌تواند عملکرد کارمندان را در محل کار آنها ردیابی کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک‌کرانچ، پژوهشگران "دانشگاه دارتموث"(Dartmouth College) آمریکا، یک سیستم جدید ابداع کرده‌اند که می‌تواند عملکرد کارمندان را با کمک یک تلفن همراه هوشمند، یک دستبند تناسب اندام و یک اپلیکیشن، ردیابی کند.

این سیستم می‌تواند عملکرد کارمندان را در دو دسته بالا و پایین طبقه‌بندی کند. برای طبقه‌بندی عملکرد کارمندان، از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی استفاده می‌شود. پژوهشگران از این سیستم برای ردیابی ۷۵۰ کارمند استفاده کردند و سیستم در این آزمایش توانست تفاوت میان عملکردهای دو گروه را با ۸۰ درصد دقت تشخیص دهد.

هدف پژوهشگران این است که سیستم جدید، بینشی در مورد سلامت فیزیکی، روحی و رفتاری به کارمندان ارائه دهد اما از سویی دیگر، مجموعه داده‌های این سیستم می‌تواند امکان نظارت دائم بر فعالیت کارمندان را نیز برای شرکت‌ها فراهم کند.

پژوهشگران به سرپرستی پروفسور "اندرو کمپبل"(Andrew Campbell)، استاد دانشگاه دارتموث، کار خود را با اپلیکیشنی آغاز کردند که توسط یکی از دانشجویان این دانشگاه ابداع شده است. این اپلیکیشن، فناوری قابل توجهی برای این سیستم به شمار می‌رود و می‌تواند روش مثبتی برای بهبود خلاقیت کارمندان باشد.

کمپبل گفت: این سیستم، روش کاملاً جدیدی برای ارزیابی عملکرد کارمندان در محل کار است و کار خود را با کمک داده‌های تلفن همراه و ابزار پوشیدنی انجام می‌دهد. شاید ادغام این سیستم جدید با یادگیری ماشینی، کلید دسترسی به بهترین نوع عملکرد برای کارمندان باشد. پژوهشگران باور دارند که این فناوری می‌تواند ارزیابی واقعی عملکرد هر کارمند را بهتر از خودارزیابی و مصاحبه فراهم کند و قابل اطمینان است.

سیستم جدید پژوهشگران دارتموث، سه قسمت دارد. یک تلفن همراه هوشمند که فعالیت فیزیکی، موقعیت کاربر، میزان استفاده از تلفن همراه و نور محیط را ردیابی می‌کند. یک ردیاب تناسب اندام که عملکرد قلب، وضعیت خواب، استرس و ویژگی‌های بدن کاربر از جمله وزن و مصرف کالری را مورد بررسی قرار می‌دهد. فرستنده‌هایی که در خانه و محل کار قرار دارند و اطلاعات کافی را در مورد زمان حضور در محل کار و ساعت‌های استراحت فراهم می‌کنند.

این بررسی نشان داد کارمندانی که عملکرد آنها در گروه بالاتر قرار دارد، کمتر از تلفن همراه استفاده می‌کنند، خواب عمیق آنها طولانی‌تر است و فعالیت فیزیکی بیشتری دارند.

متخصصان حفظ حریم خصوصی و مدافعان حقوق کار، نگرانی خود را در مورد ردیابی کارمندان بیان کرده‌اند اما با وجود این نگرانی‌ها، شرکت‌ها، انگیزه دادن به کارمندان را برای استفاده از ردیاب‌های پوشیدنی متوقف نکرده‌اند. حتی برخی از استارتاپ‌ها ترغیب شده‌اند تا از راه‌های دیگری به ردیابی کارمندان خود بپردازند.

پژوهشگران دانشگاه دارتموث در این پروژه، با پژوهشگران دانشگاه‌های "نوتردام"(ND)، "موسسه فناوری جورجیا"(GT)، "دانشگاه واشنگتن"(UW)، "دانشگاه کلرادو بولدر"(CU)، "دانشگاه کالیفرنیا، ارواین"(UCI)، "دانشگاه تگزاس در آستین"(UT) و "دانشگاه کارنگی ملون"(CMU) همکاری کرده‌اند.

این پژوهش در مجله "Proceedings of the ACM on Interactive" به چاپ رسید.

