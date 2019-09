بیش از چهار هزار و ۳۰۰ عنوان پژوهشی تا پایان سال ۱۳۹۷، در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، از ابتدای راه‌اندازی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) تا پایان سال ۱۳۹۷، بیش از ۴۳۰۰ پژوهش در موضوعات مختلف در سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند آنها را ببیند.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۸۵ سازمان و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ پژوهشگر در این سامانه نام‌نویسی کرده‌اند و همچنین بیش از ۶۰۰ فراخوان پژوهشی در موضوعات مختلف توسط سازمان‌های کشور در این سامانه به ثبت رسیده است.

همچنین درخواست‌های اجرای پژوهش که از طرف پژوهشگران برای سازمان‌ها ارسال شده به ۸۱۰ عنوان رسیده که درخواست انجام پژوهش به این معناست که پژوهشگر برای انجام پژوهش‌های سازمان اعلام آمادگی می‌کند. با توجه به افزایش آمار فراخوان‌های ثبت شده در سامانه، شمار درخواست‌ها از سوی پژوهشگران برای اجرای این پژوهش‌ها هم بالا رفته است.

سامانه ساعت، علاوه بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، طرح‌های پژوهشی کشور را نیز در بر می‌گیرد و سعی دارد در گام نخست، پیوند میان طرح‌های پژوهشی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال کند. این پیوند با یک پایگاه جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضه پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود. سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت‌افزار، تأمین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، پژوهشگران می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.

«ساعت» نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها را از پژوهش به آگاهی همگان می‌رساند و از سوی دیگر، با معرفی پژوهشگران به سازمان‌ها، همکاری‌های بلندمدت را میان آن‌ها ساده می‌کند. در این سامانه، سازمان‌ها می‌توانند به جست‌وجوی پژوهشگران بپردازند و با پیشینه و کارنامه علمی و همچنین پیشنهادیه‌های آنان آشنا شوند.

همچنین پژوهشگران نیز می‌توانند با جست‌وجوی فراخوان‌های سازمان‌ها به نیازهای پژوهشی و حمایت‌های آنان پی برند. افزون بر این، «ساعت» سازمان‌ها و پژوهشگران را به شکل خودکار نیز به یکدیگر پیوند می‌دهد و سازمان‌ها می‌توانند درخواست‌ها، اولویت‌های پژوهشی، و حمایت‌های خود را در این سامانه به آگاهی پژوهشگران برسانند.

بر پایه مصوبه شورای‌عالی علوم، تحقیقات، و فناوری، دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرح‌ها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.

این سامانه در نشانی saat.irandoc.ac.ir در دسترس همگان است.

ایرانداک به مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری پیوست

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عضویت مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری درآمد.

مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری World Association of Industrial and Technological Research Organizations ‪ (WAITRO) نهادی است که زمینه همکاری‌های بین‌المللی بین مؤسسات پژوهشی و فناوری را فراهم آورده است؛ تا چندی پیش از این سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تنها عضو ایرانی این نهاد بود که با پیشنهاد دکتر آزاده محبی و پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر ایرانداک نیز به عضویت این نهاد درآمده است

این نهاد با توجه به مأموریت‌های خود، فرصت‌های همکاری‌های بین‌المللی و گرنت‌های تحقیقاتی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد.

پژوهشگر ایرانداک برگزیده جایزه اهل قلم امرالد شد

دکتر بهروز رسولی، از محققان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برنده جایزه مقاله برگزیده انتشارات امرالد در سال ۲۰۱۹ شد.

انتشارات امرالد بیش از ۲۵ سال است که به اهدای «جایزه اهل قلم امرالد » (Emerald Literati Awards) به پژوهشگران و داوران در حوزه‌های گوناگون علمی می‌پردازد. شش شاخص جهانی بودن پژوهش، گستردگی پژوهش، پشتیبانی از پژوهش علمی، تأثیر پژوهش، تعهد به انجام پژوهش‌های باکیفیت و توجه به تجربه خوانندگان، پدیدآوران، و مشتریان مبنای قضاوت برای اهدای جوایز هستند. این جایزه در دو بخش نشریه علمی و کتاب اهدا می‌شود. در بخش نشریه علمی، مقاله‌های ارزشمند (Winner) و برگزیده (Highly commended) همراه با داوران برگزیده (Outstanding reviewer) گزینش می‌شوند.

مقاله مشترک «ژوکیم شوپفل » و «بهروز رسولی» با عنوان «Are electronic theses and dissertations (still) grey literature in a digital age? A FAIR debate » که در شماره دوم جلد ۳۶ نشریه «The Electronic Library» چاپ شده بود توانسته است در میان مقاله‌های برگزیده (Highly commended) «جایزه اهل قلم امرالد» در سال ۲۰۱۹ جای گیرد.

به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، این مقاله به بحث پیرامون این مسئله پرداخته است که با وجود فناوری‌های تازه در عصر دیجیتال (هنوز) می‌توانیم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی را در شمار آثار خاکستری (در مقابل آثار سفید و سیاه) دسته‌بندی کنیم. گمان می‌رود که ابزارهای تازه‌ای همانند شناساگر اشیای دیجیتال، اینترنت، پایگاه‌های اطلاعاتی، و همانند این‌ها تعریف سنتی از این آثار را به چالش کشیده‌اند.

