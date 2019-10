پژوهشگران "دانشگاه یوتا"(University of Utah ) آمریکا موفق به توسعه لنزهایی شده‌اند که ۱۰۰۰ برابر نازک‌تر و ۱۰۰ برابر سبک‌تر از لنزهای فعلی هستند و این به آن معناست که در آینده‌ای نزدیک احتمالا شاهد حذف لنزهای برجسته گوشی‌های هوشمند خواهیم بود.

به گزارش ایسنا وبه نقل از گیزمودو، گوشی‌های هوشمندی که اکنون در بازار وجود دارند دارای برخی ویژگی‌ها هستند که از زیبایی آنها می‌کاهد و یکی از آن نکات منفی بیرون زدگی یا برجستگی دوربین‌های آنها است اما به لطف تیمی از محققان دانشگاه "یوتا" که لنز دوربین بسیار نازک ایجاد کرده‌اند، این برجستگی‌ها به زودی حذف خواهند شد.

برای مقایسه باید گفت لنز مورد استفاده در دوربین‌های هوشمند امروزی که جمع می‌شوند و نور را روی یک حسگر ریز متمرکز می‌کنند، چند میلی‌متر ضخامت دارند اما لنزهای جدید ابداعی پژوهشگران دانشگاه یوتا ۱۰۰۰ برابر نازک‌تر از آنها هستند. اکنون یک گروه از پژوهشگران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یوتا موفق به ایجاد نوع جدیدی از لنزهای نوری شده‌اند که فقط چند میکرون ضخامت دارند و حدود هزار بار نازک‌تر و ۱۰۰ برابر سبک‌تر از لنزهای دوربین تلفن‌های هوشمند امروزی هستند.

طی این مطالعه پژوهشگران اظهار کردند این لنز رویکردی شبیه به کوره‌های خورشیدی غول‌پیکر در سراسر جهان دارد. کوره خورشیدی(Solar furnace) وسیله‌ای است که از تعداد بسیار زیادی آینه تخت که به صورت الکترونیکی کنترل می‌شود برای متمرکز ساختن نور خورشید در یک ناحیه کوچک جهت تولید دماهای بسیار بالا ساخته شده‌ است.

این کوره‌ها به جای یک عنصر منعکس کننده غول‌پیکر و گران‌قیمت، از یک آرایه بازتابنده کوچکتر استفاده می‌کنند که هر کدام در زوایای مختلف اما خاص قرار دارند تا نور را روی یک برج مرکزی بازتاب دهند. هر کوره به خودی خود گرمای زیادی تولید نمی‌کند اما صدها نفر از آنها می‌توانند گرمایی به اندازه ۶۳۳۰ درجه فارنهایت (۳۴۹۸ سانتیگراد) تولید کنند.

لنزهایی که محققان ایجاد کرده‌اند در واقع از ریزساختارهای بی‌شمار ریزی که توسط چشم انسان قابل مشاهده نیستند، ساخته شده است و از نظر استراتژیکی به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که هرکدام از آنها خم می‌شوند و مسیر نور را مجددا به سمت حسگر دوربین هدایت می‌کنند.

وقتی همه این کارها انجام شود همان نتیجه را می‌دهد که یک عنصر منحنی واحد انجام می‌دهد. ساخت این لنزها همچنین تیم را ملزم به ساختن فرآیند ساخت جدید، یک پلیمر جدید و الگوریتم‌های سفارشی برای محاسبه شکل و موقعیت هر ریزساختار می‌کند. اما لنز حاصل می‌تواند کاملاً صاف باشد و از پلاستیک سبک ساخته شده باشد.

این رویکرد جدید تصویربرداری نه تنها از ضربات وارده به دوربین جلوگیری می‌کند بلکه می‌تواند با آزاد کردن فضای بیشتر در داخل محفظه برای هر دو دوربین جلو و پشت دستگاه، باعث باریک‌تر و کوچک‌تر شدن کل گوشی‌های هوشمند می‌شود.

یافته‌های این مطالعه در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" منتشر شد.

انتهای پیام