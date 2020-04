چرا باید از مرکز تلفن ویپ استفاده کنیم؟

ارتباطات تلفنی عنصری جدا نشدنی از روش‌های ارتباطی برای کسب و کارهای امروز است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ویپ 98، مرکز تلفن ویپ با امکانات زیاد می‌تواند تسهیل‌گر ارتباطات تلفنی برای شرکت‌ها، سازمان و کسب و کارها باشد.

ویپ VoIP چیست؟

ویپ تکنولوژی انتقال صدا روی بستر ارتباطی شبکه و مخفف Voice Over IP است. در واقع مجموعه‌ای از سرویس‌های شبکه‌ای است که در کنار هم می‌توانند استفاده از VoIP را در سناریوهای متفاوت تسهیل کنند.

تکنولوژی ویپ راهکاری برای ایجاد انواع تماس صوتی تحت شبکه مانند سیستم‌های تلفنی سازمانی، پیام رسان‌ها با ویژگی مکالمه صوتی، تماس رایگان وبسایت‌ها و به صورت کلی تمام مکالمات صوتی که از طریق پروتکل IP صورت می‌گیرد.

چگونه از ویپ استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد تکنولوژی ویپ در واقع مفهومی است که در بر گیرنده تمام ارتباطات تحت شبکه روی انواع سرویس‌های مکالمه صوتی درون یا برون سازمانی یا نرم‌افزارهای ارتباطی است.

بنابراین اگر شما یک شرکت کوچک یا بزرگ یا حتی یک سازمان معتبر هستید، با داشتن یک مرکز تلفن هوشمند ویپ می‌توانید از این تکنولوژی و قابلیت های منحصر به فرد آن استفاده کنید.

مرکز تلفن تحت شبکه ویپ VoIP چیست؟

کارایی مرکز تلفن ویپ مشابه مرکز تلفن قدیمی پاناسونیک است اما با امکانات و ویژگی‌های منحصر به فردی که سانترال‌های پاناسونیک منسوخ شده ندارند. این سیستم تلفنی به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با انواع برند و مشخصات از سوی شرکت‌های زیادی ارائه می‌شود.

مرکز تلفن سخت‌افزاری ویپ مشابه همان سانترال پاناسونیک، اما با امکانات بیشتر و هزینه کم‌تر است. نوع دیگر مرکز تلفن ویپ به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شود که برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن نیاز به یک سرور جهت نصب نرم‌افزار است. لازم به ذکر است مرکز تلفن نرم‌افزاری ویپ قابلیت‌های بیشتری را نسبت به مرکز تلفن سخت افزاری ویپ دارد.

چند نوع مرکز تلفن ویپ (VoIP) داریم؟

مرکز تلفن نرم افزاری ویپ

این نوع مرکز تلفن تحت شبکه به صورت یک نرم‌افزار است و برای استفاده از آن نیاز به یک سرور فیزیکی یا مجازی وجود دارد و این سرور باید قابلیت روشن بودن در 24 ساعت شبانه روز را داشته باشد.

همچنین کاربران می‌توانند از طریق تلفن سخت‌افزاری ویپ یا تلفن نرم‌افزاری (سافت فون) با داخلی‌های دیگر یا خطوط شهری ارتباط برقرار کنند. مرکز تلفن نرم افزاری قابلیت‌های بسیار بیشتری را نسبت به سخت‌افزاری دارد.

مرکز تلفن سخت‌افزاری ویپ

این نوع مرکز تلفن تحت شبکه به صورت All in One ارائه می‌شود. این مراکز نیازی به داشتن یک سرور یا کامپیوتر جداگانه ندارند و در واقع همه چیز در یک چیز است!

خطوط شهری مستقیم به این سخت‌افزار وصل می‌شوند و داخلی‌ها، منشی دیجیتال، ضبط مکالمه و ... از طریق همین سخت‌افزار پکربندی می‌شوند. معمولا مرکز تماس سخت‌افزاری دارای محدودیت تعداد داخلی، پورت خط شهری، صف تماس و ... را دارد و مناسب نیازمندی‌های محدود است.

مرکز تلفن ابری یا اینترنتی

سرویس‌های تلفنی اینترنتی یا به اصطلاح Hosted PBX نوعی مرکز تماس ویپ است که به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید سانترال ویپ خود را در محلی دیگر، بدون خرید تجهیزات سخت‌افزاری داشته باشید. در واقع شما با پرداخت یک هزینه ماهیانه و اجاره سرور مجازی خارج از محل شرکت خود می‌توانید از امکانات سیستم تلفنی تحت شبکه استفاده کنید.

تفاوت سانترال پاناسونیک با سانترال ویپ چیست؟

سانترال‌های پاناسونیک سال‌های زیادی است که به دلیل امکانات کم جای خود را به نسل نوین سیستم‌های تلفنی، مراکز تلفن ویپ داده‌اند. محدودیت‌ها ارتباطی با سایر سرویس‌ها، محدودیت‌های داخلی سرور جهت ارائه سرویس و قیمت بالا از جمله معایب سانترال پاناسونیک است.

فرض کنید روی یک سیستم تلفن پاناسونیک می‌خواهید 30 داخلی، منشی دیجیتال، ضبط مکالمه، گزارش‌گیری و ارتباط با خطوط جدید سیپ ترانک را داشته باشید، باید برای هر کدام از این موارد یک کارت و لایسنس جداگانه تهیه کنید که در نهایت منجر به هزینه بیشتر سیستم تلفنی پاناسونیک نسبت به سیستم تلفن تحت شبکه خواهد شد.

در مقابل، همین ویژگی‌ها روی سیستم تلفنی تحت شبکه به صورت پیش فرض وجود دارد و برای داشتن این قابلیت‌ها نیاز به خرید سخت‌افزار جدید یا لایسنس وجود ندارد.

در کنار این ویژگی‌های پایه ای شما می‌توانید بدون محدودیت داخلی بسازید. از مکالمات خود به صورت نموداری و کامل گزارش تهیه کنید. از خارج از شرکت به داخلی‌ها و خطوط شهری خود دسترسی داشته باشید. مرکز تلفن خود را به CRM شرکت وصل کنید، تماسگیر خودکار، نظرسنجی، نوبت دهی و بسیاری قابلیت‌های دیگر داشته باشید.

مرکز تلفن ویپ، یار و یاور کسب و کارهای کوچک و بزرگ

وجود تکنولوژی‌های نوین و پیشرفت چشم‌گیر ارتباطات در کنار معایب خود، مزایای زیادی را در راستای سهولت و پیشرفت در ارتباطات شخصی و شغلی ما داشته است.

مزایای تکنولوژی VoIP در رونق کسب و کار های کوچک و بزرگ، استارت آپ‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی و پیشرو غیر قابل چشم‌پوشی است و استفاده از این نوع تکنولوژی‌های ارتباط نقش اساسی را به عنوان مکمل راه موفقیت ایفا می‌کند.

انتهای رپرتاژ آگهی