بهترین منابع IELTS کدامند؟

هر متقاضی آیلتس، چه کلاس بگیرد و چه بخواهد خودخوان برای آیلتس آماده شود، نیاز به منابعی برای آمادگی آیلتس دارد تا بتواند دانش و مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کرده و برای شرکت در آزمون IELTS آماده باشد.

منابع لازم برای آموزش آیلتس و یا منابع آزمون (تست های استاندارد برای ارزیابی به صورت شبیه سازی (IELTS Mock)) هر دو دسته برای اینکه خودمان را برای IELTS آماده کنیم لازم هستند و بسیار متنوع اند؛ در نتیجه، در این متن سعی شده بهترین منابع IELTS به شما معرفی شود.

منابع آموزشی آیلتس

یک متقاضی IELTS که می خواهد برای آزمون آیلتس آماده شود سه راه دارد: شرکت در دوره های آمادگی آیلتس، آمادگی خودخوان سلف استادی آیلتس، آمادگی ایلتس با پکیج خودخوان آیلتس.

با شرکت در کلاس‌های آیلتس، موسسات آیلتس سیستم‌های آموزشی خودشان را داشته و برخی از همین کتب و منابعی که در همین متن آمده‌اند استفاده می‌کنند.

پکیج‌های آموزشی آیلتس (پکیج ویدیویی آیلتس + مقالات آیلتس + محتوا)

اساتید نامدار بسیاری در سراسر دنیا (ایران، دبی، انگلستان، کانادا، آمریکا، استرالیا، ایرلند، ...) وبسایت ها و مجموعه‌های ویدیویی تهیه کرده‌اند که بسیار جذاب و کاربردی است. شاید خواندن کتاب سخت باشد و متقاضی باید بسیار متعهد باشد تا بتواند با استفاده از کتب خودش را آماده کند. قطعا یک مجموعه ویدیویی هم جذاب‌تر است هم راحت‌تر.

در ایران، می‌توان به سجاد حسینی و محمود مهرعلیان به عنوان دو تن از بهترین اساتید آیلتس کشور اشاره کرد که ثمره سال‌ها فعالیت خود را در سیستم آموزشی اکسیر آیلتس به صورت بین‌المللی اجرا می‌کنند. در ادامه، علاوه بر این مجموعه ایرانی، به منابع خارجی نیز می پردازیم.

رتبه اول بهترین سیستم‌های آموزشی آیلتس: مجموعه IELTS Elixir

اکسیر آیلتس یکی از جامع ترین سیستم‌های آموزشی آیلتس است چرا که عناصر مختلفی را کنار یکدیگر آورده است. آموزش های ویدیویی آیلتس اکسیر از روی اسلایدهای جذاب، رنگی، گرافیکی و دارای انیمیشن است و مباحث به تفصیل توضیح داده شده و در انتهای هر درس تمرین های بسیاری برای فعالی سازی آموخته ها داده شده است. از همه مهم تر و ویژگی‌ای که باعث می شود این مجموعه یکی از بهترین‌ها در دنیا باشد، پشتیبان آن بوده و از آن ویژه تر، این است که این پشتیبانی دائم العمر است. قطعا آمادگی آیلتس بدون پشتیبانی و حمایت IELTS Mentor امکان پذیر نیست. این اتفاقی است که در اکسیر آیلتس می افتد. می توانید اطلاعات بیشتری راجع به دوره های آنلاین اکسیر آیلتس در دوره آنلاینIELTS آکادمی اکسیر کسب کنید.

رتبه دوم: مجموعه IELTS Ryan

آقای رایان هیگینز چندین سال پیش شروع به تولید تعداد زیادی ویدیوی آموزشی آیلتس کرد و با انتشار آن‌ها روی YouTube شهرت یافت. ویدیوهای آن، توضیحاتی است که روی فایل Microsoft Word می‌دهد. بعد از چند سال، دو کتاب برای رایتینگ تسک یک و تسک دو نوشت و آن‌ها را برای فروش ارائه کرد. ایشان دوره‌های آمادگی خود را به صورت آنلاین ارایه می‌کنند. رایان هم‌اکنون ساکن قطر است.

رتبه سوم: مجموعه IELTS Liz

خانم لیز یک مجموعه کامل از آمادگی آیلتس دارد. ویدیوهای ایشان تصویری و به صورت سنتی استاد با وایت برد است. خانم لیز برای هر چهار مهارت آزمون آیلتس ویدیوهای آموزشی دارد و درس‌هایی نیز برای لغات آیلتس و گرامر آیلتس تهیه کرده است. البته آموزش های ویدیویی ایشان فقط برای رایتینگ آیلتس بوده و برای بخش های دیگر آزمون، ویدیوهایی رایگان یا محتوای غیرویدیویی دارد.

رتبه چهارم: مجموعه IELTS Simon

آقای سایمِن که خود را ممتحن قبلی آزمون آیلتس IELTS ex-examiner معرفی می‌کند، وبسایت جامعی دارد که در آن محتوای بسیاری از بخش‌های مختلف آیلتس گذاشته شده و آموزش داده شده است. ایشان همچنین ویدیوهایی برای فروش تهیه کرده‌اند که بعضی مهارت‌ها مخصوصا رایتینگ آیلتس را آموزش می دهد.

کتب آموزشی آیلتس

کتاب‌های زیادی از دیرباز تاکنون برای آموزش آیلتس نوشته شده‌اند که در زیر به بهترین کتب آیلتس اشاره می‌کنیم:

رتبه اول: کتب IELTS Elixir

شکی نیست که مجموعه کتب آموزشی اکسیر آیلتس به ساده ترین شکل و با جریانی روان و زیبا، آیلتس را آموزش می دهند. اکسیر، چکیده ی تمام آن چیزی است که یک متقاضی آیلتس احتیاج دارد. این مجموعه می‌تواند شما را به نمره ۸ آیلتس برساند. اکسیر آیلتس می تواند برای سلف استادی آیلتس یا کلاس آیلتس مناسب باشد.

رتبه دوم: کتب Mindset for IELTS

این مجموعه ۴ جلدی جدیدا چاپ شده و برای آمادگی آیلتس تمام کلیشه آموزی ها و اشتباهات متداول را عنوان کرده و به انواع سوالات هر بخش و نکات ریزش می پردازد. کتب مایندستِ آیلتس برای فضای کلاس آیلتس مناسب تر بوده و برای سلف استادی یا خودخوان نشدنی نیست ولی سخت است. Mindset می گویند که کتاب آخرش برای اخد نمره ۷.۵ کافی است. مشکل عمده این مجموعه جسته گریخته بودن آن است و قوت آن پیشروی موضوعی ست.

رتبه سوم: کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS

قطعا راهنمای رسمی خودِ کمبریج برای آمادگی آزمون آیلتس منبعی معتبر است و دارای نکات خیلی خوبی می باشد. اگرچه که این کتاب برای استفاده خودخوان نگارش شده است، برای استفاده کلاسی نیز فوق العاده است. علاوه بر آموزش ها، این کتاب داری ۸ تست کامل آیلتس است که این کتاب را دو منظوره می کند: هم آموزشی هم تمرینی.

