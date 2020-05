رییس پژوهشکده‌ علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در مقاله‌ای به برخی از نگرانی‌های اخلاقی مربوط به شیوع بیماری کرونای ۲۰۱۹ از جمله سوء استفاده‌ی سیاسی از شرایط ایجادشده و انتشار اطلاعات مضر اشاره کرده است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی منتظری، در مقاله‌ای که در شماره‌ اخیر نشریه‌ Medical Journal of the Islamic Republic of Iran تحت عنوان Some ethical concerns related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) به چاپ رسیده است، به برخی از نگرانی‌های اخلاقی مربوط به بیماری کرونای ۲۰۱۹ اشاره کرده است.

وی در این مقاله اظهار کرده است که اگرچه نگرانی‌های بسیاری در خصوص بیماری کروناویروس وجود دارد، اما مباحث اخلاقی باید در اولویت باشند، زیرا بُعد انسانی همه‌گیری اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاد پژوهش گروه سلامت جامعه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، در مقاله‌ خود، هرگونه سوءاستفاده سیاسی از شرایط ایجادشده در رابطه با کووید ـ ۱۹، عدم مراقبت شایسته از افراد مسن و انتشار اطلاعات مضر را غیراخلاقی برشمرده و یادآوری کرده است که این بیماری دیر یا زود از بین خواهد رفت، اما جوامع انسانی، مردمانی را به یاد خواهند سپرد که در این روزهای سخت، اخلاق را فراموش نکرده و از خود رفتار سنجیده و معقول بروز داده‌اند.

مقاله‌ی فوق از طریق مراجعه به آدرس mjiri.iums.ac.ir قابل دسترس است.

بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دکتر منتظری دارای گواهی‌نامه‌ عالی علوم بهداشتی (MP.H) و درجه دکتری (PhD) در رشته‌ی سلامت همگانی با گرایش اپیدمیولوژی از دانشگاه گلاسکو است. پیش‌ از این، نام رییس پژوهشکده‌ علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد نظام رتبه‌بندی ESI در سال 2019 قرار گرفت.

