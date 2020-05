آشنایی با تحصیل در استرالیا

شما می‌توانید در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک دانشجوی خارجی با اخذ ویزای تحصیلی و مجوز اقامت مشغول به تحصیل در آن کشور شوید. برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر دنیا همواره کشور استرالیا یکی از بهترین گزینه‌ها برای تحصیل دانشجویان خارجی معرفی شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سفیران سروش سعادت، اینکه شما بتوانید به هدف خود برسید باید چند مرحله را طی کنید. در ابتدا بایستی در مقطع آموزشی مورد نظر اقدام به ثبت‌نام نموده و پذیرش شوید، در این رابطه شما نیاز به این خواهید داشت تا نسبت به مراحل انجام کار و مکاتبه با کالج‌ها و دانشگاه‌ها اشراف داشته باشید و همچنین مدارک مورد نیاز را متناسب با نیازمندی‌های برنامه تحصیلی مورد نیاز تکمیل کنید. در این راستا مؤسساتی هستند که می‌توانند جهت اعزام دانشجو به استرالیا به شما کمک نمایند. بهترین شخص جهت مشاوره در این زمینه وکیل یا وکلای مهاجرتی خواهند بود که پرونده‌های موفقی در این راستا داشته‌اند و با مشاوره صحیح توانسته برای موکلین خود ویزای تحصیلی دریافت نمایند.

یکی از کشورهایی که بیشترین جمعیت دانشجوی خارجی را در خود جای‌ داده است کشور استرالیاست. این کشور دارای یکی از بهترین نظام‌های آموزشی در دنیاست که دانشگاه‌های شناخته‌ شده‌ای نیز در جهان دارد، اخذ ویزای تحصیلی این کشور چندان برای دانشجویان ایرانی ساده نیست و اگر مایل به تحصیل در این کشور هستید همان‌طور که در ابتدا گفته شد باید شرایط اخذ پذیرش از یک مقطع تحصیلی را دارا بوده و با مشورت وکلا برای اخذ ویزای تحصیلی اقدام کنید.

دانشجویان این امکان را خواهند داشت تا در اکثر مقاطع تحصیلی در این کشور حتی در مدارس تا بالاترین مقاطع تحصیلات عالی تحصیل نمایند، در این رابطه بایستی ابتدا نسبت به مدارک و شرایطی که برای اخذ پذیرش نیاز دارید آگاه شوید. تحصیل در رشته‌های گروه پزشکی در اکثر کشورها از سوی دانشجویان خارجی تقاضای زیادی دارد و یکی از رشته‌های پردرآمد در کشور استرالیا دندانپزشکی است که شرایط تحصیل در این رشته را برای هر دانشجوی خارجی محبوب می‌سازد. شرایط تحصیل دندانپزشکی در استرالیا و پذیرش در رشته‌های گروه پزشکی در این کشور بر اساس سیستم آموزشی نوین دنیاست که در کشورهای انگلیسی‌زبان رایج است. دانشجویان می‌توانند اصطلاحاً به دو روش مستقیم و غیرمستقیم جهت تحصیل در رشته دندانپزشکی اقدام نمایند. نیازهای اولیه جهت تحصیل در این رشته‌ها دیپلم دوازده‌ساله و دانش زبان انگلیسی است، البته دانشجویان باید در مورد شرایط فردی خود مشاوره‌ای تخصصی دریافت نمایند.

دانشجویان خارجی یکی از بیشترین هزینه‌ها را برای تحصیل در کشور استرالیا پرداخت خواهند کرد، معمولاً هزینه تحصیل در رشته‌های گروه پزشکی به‌مراتب نسبت به سایر رشته‌ها بیشتر بوده و اگر مایل به تحصیل در این رشته‌ها می‌باشید ابتدا نسبت به هزینه‌هایی که برای تحصیل در این رشته باید پرداخت کنید آگاه شوید.

دانشجویان برای تحصیل در رشته‌ی دندانپزشکی بایستی در آزمون‌های ورودی نیز شرکت نمایند که معمولاً تحصیل با یک دوره سه یا چهارساله شروع خواهد شد، بعد از سه سال تحصیلات تمام‌وقت در مقطع کارشناسی و یا نیمه‌وقت ۶ ساله در رشته‌های Bachelor of Science و Bachelor of Biomedicine دانشجویان آماده ورود به برنامه Doctor of Dental Surgery (DDS) دکترای دندانپزشکی عمومی خواهند شد. یکی دیگر از رشته‌های شاخص در گروه پزشکی که علاقه‌مندان خاص خود را داراست تحصیل در رشته داروسازی است. برای کار به‌عنوان یک داروساز در استرالیا بهتر است که شما تحصیلات خود را نیز در همین کشور گذرانده باشید؛ زیرا برای کار به‌عنوان یک داروساز دیگر نیاز به معادل‌سازی مدارک و آزمون‌های مجدد و رقابت نخواهید داشت.

برای تبدیل‌شدن به یک داروساز در استرالیا، شما باید یک مدرک تحصیلات عالی در داروسازی مانند لیسانس یا کارشناسی ارشد داروسازی را در استرالیا بگذرانید و پس از فارغ‌التحصیلی می‌بایست در هیئت داروسازی استرالیا ثبت‌نام کرده و تقریباً یک سال کارآموزی را با یک داروساز رسمی این کشور که در انجمن داروسازان ثبت‌شده انجام دهند.

جهت تحصیل داروسازی در استرالیا می‌توان به‌عنوان یک مقطع کارشناسی (لیسانس داروسازی) در دانشگاه‌های مختلف سراسر استرالیا که به‌طورمعمول ۴ سال تمام‌وقت هست تحصیل نمود. برای پذیرش در این برنامه تحصیلی، معمولاً دانشجویان بایستی دروس اصلی علوم پایه را در دوره‌ی دبیرستان آموزش‌دیده باشند و دارای سطح زبان انگلیسی آیلتس آکادمیک ۶ باشند.

تحصیل در استرالیا برای دانشجویان ایرانی که مشمول پرداخت شهریه هستند کم‌هزینه نخواهد بود، در حال حاضر در بیش از ۸ دانشگاه برتر استرالیا امکان تحصیل در رشته داروسازی و برنامه‌های مرتبط و مقاطع مختلف با این رشته برای دانشجویان ایرانی فراهم است. جهت پذیرش در دانشگاه‌های این کشور نیاز به فراهم‌سازی مدارک و تأمین هزینه‌ها خواهید بود. بهتر است در سن قبل از ۱۸ سال و در حال تحصیل دبیرستان برای تحصیل در رشته داروسازی در استرالیا برنامه‌ریزی نمایند. حتی در دوران کارورزی، یک داروساز می‌تواند ۵۲.۰۰۰ دلار در سال به بالا درآمد داشته باشد. بالاترین دستمزد به‌عنوان یک داروساز نیز به بیش از ۱۴۰.۰۰۰ دلار در سال می‌رسد.

