حمله میگرن و ۵ محرک برای آن

حملات میگرن می‌توانند به‌واسطه برخی رویدادها، غذاها یا تغییرات در بدن شکل بگیرند که به‌عنوان محرک شناخته می‌شوند. اگرچه محرک‌ها موجب ایجاد میگرن نمی‌شوند اما می‌توانند شما را در برابر حملات میگرن آسیب‌پذیرتر کنند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «استپ تو هلث» نوشت: «آشنایی با این موارد و توجه به آنها در زندگی روزانه در پرهیز از تجربه حملات میگرن اهمیت دارد.

میگرن چیست؟

تمام سردردها میگرن نیستند و همه میگرن‌ها نیز موجب سردرد نمی‌شوند. میگرن یک سردرد عودکننده، تپشی و شدید است که به طور معمول یک سمت از سر را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اگرچه می‌تواند دو سمت سر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درد به‌طور ناگهانی آغاز می‌شود و ممکن است پیش از علائم دیداری، عصبی، گوارشی یا همراه با آنها رخ دهد.

عاداتی که می‌توانند حملات میگرن را تحریک کنند

در یک مطالعه با حضور ۲۰۰ بیمار مبتلا به میگرن، بیش از ۹۰ درصد بیماران حداقل یک محرک مرتبط با میگرن‌ها را مشخص کردند. شایع‌ترین محرک‌ها شامل استرس فیزیکی یا احساسی (۷۷ درصد)، قاعدگی (۷۲ درصد)، قرار گرفتن در معرض نور روشن یا چشمک زن (۶۵ درصد) و روایح مختلف (۶۱ درصد) می‌شدند.

الکل

یک بررسی با حضور بیش از ۲,۰۰۰ شهروند هلندی نشان داد بسیاری از افرادی که از میگرن رنج می‌برند از مصرف الکل پرهیز می‌کنند زیرا این ماده می‌تواند محرکی برای سردردهای شدید باشد.

مولفان مطالعه‌ای که در نشریه European Journal of Neurology منتشر شد، به این نکته اشاره داشتند که الکل محرکی برای میگرن است زیرا حدود یک‌سوم افراد مستعد میگرن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و میزان الکل مصرفی و زمانی که طول می‌کشد تا موجب یک سردرد شود نیز متفاوت هستند.

استرس

استرس شایع‌ترین محرک برای حملات میگرن است. هر فردی طی زندگی خود گاهی اوقات استرس و اضطراب را تجربه می‌کند. استرس واکنشی به یک محرک احساسی (بیشتر یک تهدید) در هر موقعیتی است. اضطراب واکنشی به استرس است.

افرادی که از حملات میگرن رنج می‌برند، احتمال بیشتری دارد از اضطراب نیز رنج ببرند. افراد مبتلا به میگرن اغلب کمال‌گرا و پرتوقع هستند. از این رو، ارتباط آشکاری بین میگرن‌ها و اضطراب وجود دارد.

خواب

ارتباط آشکاری بین خواب و میگرن وجود دارد. تغییری در ریتم خواب، چه خواب بیش از حد زیاد یا کمبود خواب می‌تواند محرکی برای میگرن باشد.

تقریبا نیمی از بیماران مبتلا به میگرن در به خواب رفتن یا خواب باقی ماندن با دشواری مواجه هستند. نتایج یک مطالعه نشان داد که ۳۸ درصد افراد مبتلا به میگرن به طور میانگین ۶ ساعت یا کمتر در هر شب می‌خوابند و در نتیجه افزایش چشمگیری در تکرر و شدت حملات میگرن وجود دارد و ۷۱ درصد سردردها نیز هنگام بیدار شدن از خواب رخ می دهند.

غذا

اگرچه به طور قطعی مشخص نشده است که یک محصول خاص چگونه می‌تواند موجب میگرن یا دیگر انواع سردرد شود، برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند غذاهایی با بیشترین میزان خطر آنهایی هستند که حاوی میزان زیاد از موادی به نام آمین‌های بیوژنیک هستند.

دو مورد از این آمین‌ها شامل تیرامین و هیستامین می‌شوند و در محصولات زیر وجود دارند:

- گوشت‌های فرآوری شده

- محصولات کنسروی و دودی شده

- بادام زمینی

- آووکادو

- نوشیدنی‌های الکلی

- غذاهای دریایی

- پنیر

سیگار

تنباکو به عنوان یک عامل محرک برای سردرد، به‌ویژه میگرن‌ها عمل می‌کند. نتایج یک مطالعه که در نشریه The Journal of Headache and Pain منتشر شد، نشان داد که افراد سیگاری بیشتر از غیر سیگاری‌ها حملات میگرن را تجربه می‌کنند.

پژوهشگران به نقش مهمی که دوز مورد استفاده در این زمینه ایفا می‌کند، اشاره داشتند. آنها دریافتند احتمال تجربه میگرن‌ها در افرادی که پنج نخ یا بیشتر در روز سیگار می‌کشیدند، بیشتر بود.

در نهایت، برای کمک به تشخیص عوامل خطر که به بروز میگرن منجر می‌شوند، توصیه می‌شود از یک دفتر خاطرات استفاده کنید. شما می‌توانید این که چه روزی و تحت چه شرایطی حمله میگرن را تجربه کرده‌اید و اطلاعات دیگر مربوط به این رویداد را در این دفتر یادداشت کنید.»

