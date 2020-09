صفر تا صد ویزای شینگن

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر مسافری برای سفر به اروپا اخذ ویزای شینگن است.

ویزای شینگن چیست؟ چه شرایط و مدارکی برای گرفتن ویزای شینگن لازم است؟ چقدر باید برای اخذ این ویزا هزینه کنیم؟ آیا اصلا چیزی به نام ویزای شینگن تضمینی وجود دارد؟

ویزای شینگن (Schengen Visa) به مسافران ایرانی اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به مدرک هویتی خاصی، به‌طور آزادانه وارد کشورهایی شوند که عضو شینگن هستند.

کدام کشورها در حوزه شینگن قرار می‌گیرند؟

به صورت کلی برای شرکت در تور اروپا و کشور های اتریش، سوئیس، جمهوری چک،‌ فرانسه،‌ دانمارک،‌ آلمان،‌ ایتالیا، لوکزامبورگ،‌ لهستان، اسپانیا، سوئد، بلژیک، فنلاند، مجارستان، استونی، یونان، لاتویا، مالت، پرتغال، ،‌ لیختن اشتاین،‌ هلند، اسلواکی، ایسلند،‌ لیتوانی، نروژ،‌ اسلوونی، ویزای شینگن لازم است.

چند نوع ویزای شینگن داریم؟

ویزای نوع A: به این نوع ویزا Airport Transit Visa هم گفته می‌شود که با داشتن آن مسافر اجازه‌ ندارد از فرودگاه خارج شود.

ویزای نوع B: این نوع ویزا تقریبا مشابه ویزای ترانزیت است، با این تفاوت که مسافر می‌تواند تا ۵ روز بین کشورهایی که عضو شینگن هستند، جابجا شود.

ویزای نوع C: یکی از پرتقاضاترین ویزا، نوع C آن است که دارندگانش اجازه‌ی ورود به کشورهای عضو شینگن را دارند. در واقع مسافران و گردشگرانی که قصد گشت و گذار در اروپا، در یک بازه‌ی زمانی طولانی‌تر را دارند، باید ویزای نوع C داشته باشند.

ویزای نوع C به سه نوع ویزای یک‌بار ورود، دوبار ورود و چندبار ورود تقسیم می‌شود:

ویزای یک‌بار ورود: دارندگان این نوع ویزا (حتی با وجود اعتبار داشتن ویزایشان) تنها حق یک‌بار ورود به کشورهای حوزه‌ی شینگن را دارند.

ویزای دوبار ورود: اگر ویزا دارای اعتبار باشد، مسافر می‌تواند یک‌بار از کشور حوزه‌ی شینگن خارج و دوباره به آن بازگردد.

ویزای چندبار ورود: در صورت داشتن این نوع ویزا و تا زمانی که ویزا اعتبار داشته باشد، مسافر می‌تواند به‌صورت نامحدود از شینگن خارج شده و دوباره به آن بازگردد.

ویزای نوع D: این نوع ویزا برای کسانی است که قصد تحصیل، کار یا زندگی در محدوده‌ی شینگن را دارند و اقامت آنان در این کشورها بیشتر از ۹۰ روز طول می‌کشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن چیست؟

ویزای شینگن را تنها با مراجعه به نمایندگی‌های رسمی و سفارتخانه‌های عضو پیمان شینگن باید تهیه کرد. مسافران باید توجه داشته باشند که برای دریافت این ویزا باید به سفارتخانه‌ی کشوری مراجعه کنند که قصد دارند بیشترین زمان را در آن کشور سپری کنند.

آن‌دسته از مسافرانی هم که قصد دارند به دو کشور عضو شینگن، با مدت زمان مشابه سفر داشته باشند، باید سفارتخانه‌ی کشوری را انتخاب کنند که لحظه‌ی ورودشان به آن است.

به‌طور کلی مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای شینگن به قرار زیر است:

. تکمیل فرم ویزا و امضای آن (این فرم را باید از سفارتخانه دریافت کنند)

. دو قطعه عکس رسمی (عکس‌ها باید جدید باشد)

. اصل پاسپورت به همراه کپی آن (پاسپورت باید حداقل تا سه ماه پس از تاریخ انقضای ویزای درخواستی شینگن اعتبار داشته باشد و مطابق قوانین تعیین شده از سوی پلیس ایران، مدت زمان اعتبار گذرنامه مسافر به هنگام خروج باید بیش از ۶ ماه باشد.)

. داشتن دلایل محکم برای درخواست ویزای شینگن نوع C

. ارائه‌ی بلیط معتبر رفت و برگشت

. ارائه‌ی مدارک مربوط به رزرو هتل

. گواهی تمکن مالی (به زبان انگلیسی)

. ارائه‌ی مدارک شغلی (به زبان انگلیسی یا زبانی که مورد تایید سفارت مربوطه باشد)

. بیمه‌نامه معتبر مسافرتی

هزینه اخذ ویزای شینگن چقدر است؟

ابتدا مسافران باید در نظر داشته باشند که در صورت رد درخواست آنها از سوی سفارت، مبلغ به آنها عودت داده نمی‌شود.

مبلغ ویزای شینگن براساس سن شخص و نوع ویزا متفاوت است. مبلغ ویزای نوع C برای گروه‌های سنی مختلف به قرار زیر است:

. برای بزرگسال بالای ۱۲ سال: ۸۰ یورو

. ۶-۱۲ سال: ۴۰ یورو

. برای کودکان زیر ۶ سال:‌ رایگان

. به هزینه‌های فوق، مراکز خدمات انگشت‌نگاری نیز افزوده خواهد شد.

چه تضمینی برای گرفتن ویزای شینگن وجود دارد؟

از آنجایی که اخذ ویزای شینگن به کامل بودن مدارک شخص درخواست‌کننده، قانع شدن افسر صدور ویزا برای بازگشت مسافر و جعلی نبودن مدارک به بخش امور ویزای سفارت بستگی دارد، بنابراین باید صادقانه بگوییم که هیچ‌گونه تضمینی برای گرفتن ویزای شینگن وجود ندارد.

ملاحظه فرمایید که تور ذکر شده در متن خبر متناسب با پروتکل های اعلامی وزارت بهداشت انجام می شود و چنان چه که ممنوعیتی در این خصوص از طرف وزارت بهداشت صادر شود، مجموعه ایوار تابع بخش نامه وزارت بهداشت می باشد.

