مقاله دکتر علی ملکی، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در مجله (Chemical Society Reviews) با ضریب تاثیر نزدیک به ۴۳ منتشر شد. این مجله، دارای بالاترین ضریب تاثیر در بین مجلاتی است که محققین دانشگاه علم و صنعت تا کنون در آنها مقاله داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، مقاله مذکور با عنوان (A historical overview of the activation and porosity of metal-organic frameworks) نتیجه فعالیت پژوهشی مشترک استاد علی ملکی و دانشجوی دکتری ایشان، آقای رضا طاهری لداری، با گروهی از محققین سایر کشورها است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت، مجله فوق‌الذکر با H-index=۴۷۱ و IF=۴۲.۸۴۶ از نظر ضریب تاثیر در جایگاه چهاردهم مجلات نمایه شده درJCR-۲۰۱۹ و بالاتر از مجلهNature با H-index=۱۱۵۹ و IF=۴۲.۷۷۸ است.

