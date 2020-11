امروزه تقریبا نیمی از مردم جهان به فناوری‌های جدید دسترسی دارند و روزبه‌روز به کارایی این فناوری‌ها افزوده می‌شود. با استفاده از این فناوری‌ها می‌توان خشونت‌های علیه زنان را آشکار و به زنان در رهایی از ستمی که به آنها می‌شود کمک کرد.

به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» در ادامه نوشت: فناوری می‌تواند ابزاری برای قدرت بخشیدن به زنان و در عین حال آگاه کردن و آموزش زنان باشد. در ادامه از فناوری‌هایی صحبت شده که به زنان تحت خشونت کمک می‌کند که خود را از شرایط بد نجات دهند.

۱. جمع‌سپاری اطلاعات

جمع‌سپاری به معنای برون‌سپاری یک پروژه به انبوه مردم است. این کار که معمولا از طریق فراخوان عمومی در اینترنت انجام می‌شود، جمعیت مردم را در فعالیت‌هایی چون حل مسئله، نوآوری و فرآیندهای ارائه خدمات مشارکت می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان، داشتن اطلاعات جامع و صحیح در مورد این نوع خشونت‌هاست. با استفاده از جمع‌سپاری اطلاعات می‌توان زنان (و مردانی) را که شاهد خشونت‌های علیه زنان هستند قادر به ارائه شهادت‌های خود کرد. با این فناوری مردم می‌توانند مشاهدات خود در زمینه خشونت را بلافاصله در فضای اینترنت گزارش دهند.

۲. کتابخانه‌های دیجیتالی

بنابر گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۷، ۳۱ میلیون دختر در سن مدرسه ابتدایی به مدرسه نرفتند و از میان آنها ۱۷ میلیون دختر هرگز قدم به مدرسه نگذاشتند. همچنین ۳۴ میلیون دختر نوجوان هم آموزش‌های مدارسشان نیمه‌کاره مانده بود. نبود آموزش، زنان را در فقر نگهداشته و آنها را در برابر خشونت‌های جنسیتی از جمله خشونت خانگی، کودک‌همسری و ازدواج‌های اجباری آسیب‌پذیر می‌کند. اما این‌ روزها با گسترش کتابخانه‌های دیجیتالی می‌توان دختران و زنان را به مطالعه و خودآموزی تشویق کرد و بدین ترتیب آگاهی‌های آنها را افزایش داد تا بتوانند موانع اقتصادی - اجتماعی و جنسیتی را از راه خود بردارند و از خشونت دور بمانند.

۳. بازی‌های آموزشی

اگرچه بازی‌های ویدیویی تاریخچه سیاهی از تشویق به خشونت و زن‌ستیزی دارند، این روزها بسیاری از بازی‌های فیس‌بوک، کامپیوتری و موبایل در جهت آموزش افراد در مبارزه با خشونت علیه زنان ساخته شده‌اند. آنها به کاربران خود می‌آموزند که چگونه می‌توانند در این مبارزه به کمک زنان تحت خشونت بیایند.

۴. فناوری‌های پوشیدنی

مردم تصور می‌کنند با فناوری‌های پوشیدنی و تلفن‌های هوشمند فقط می‌توان وضعیت سلامت و تناسب بدن را کنترل کرد. اما از این فناوری‌ها می‌توان به امنیت زن‌ها در برابر انواع خشونت‌ها هم کمک کرد. مثلا نوعی فناوری پوشیدنی شبیه النگو تولید شده که زن‌ها می‌توانند آن را به‌ دست کرده و هر زمان در معرض خشونت خیابانی قرار گرفتند، با فشردن دکمه روی آن و به صدا درآوردن زنگ هشدار آن از دیگران کمک بخواهند. این فناوری به مسئولان حفظ امنیت محلی متصل است و فورا به آنها پیامی مبنی بر رویداد یک خشونت ارسال می‌کند.

۵. ایمن با استفاده از اپلیکیشن‌ها

امروزه برای بیشتر خدمات، اپلیکیشن‌های مختلف تولید شده است، بنابراین جای تعجبی ندارد که از این اپلیکیشن‌ها برای ایمنی زنان هم استفاده شود. مثلا اپلیکیشن‌های Watch Over Me (مراقب من باش) و Circle of ۶ (دایره۶)، اپلیکیشن‌هایی هستند که به کاربران کمک می‌کنند به محض اینکه در خطر خشونت قرار گرفتند با دوستان معتمد یا تلفن‌های اضطراری تماس گرفته و وضعیت خود را گزارش دهند. روزبه‌روز به تعداد این نوع اپلیکیشن‌ها اضافه می‌شود.

۶. خطوط تلفن ویژه

در مناطق روستایی و همچنین دورافتاده، خطوط تلفن ویژه‌ای فراهم شده است که به‌وسیله آن خطوط، زنان و دخترانی که در معرض خشونت قرار دارند می‌توانند کمک گرفته و از حمایت مسئولان برخوردار شوند. در سال‌های اخیر سیستم‌های پیچیده کامپیوتری ساخته‌شده که شبکه‌های تلفن بیشتری را به‌ یکدیگر متصل کرده و به یاری افراد بیشتری رفته‌اند.

۷. رویدادهای هکاتون در خدمت زنان تحت خشونت

جامعه فناوری نقش مهمی در توسعه ابزارهای فناوری و در نتیجه پایان‌دادن به خشونت زن‌ها دارد. مثلا در رویدادهای هکاتون، برنامه‌نویسان کامپیوتر و سازندگان نرم‌افزار گرد هم می‌آیند و در توسعه پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با یکدیگر همکاری می‌کنند. برخی از این رویدادهای هکاتون فقط اهداف اجتماعی و آموزشی دارند. این رویدادها می‌توانند نقش موثری در مبارزه با خشونت علیه زنان داشته باشند. مثلا، در رویداد هکاتون سازمان جهانی بهداشت با موضوع مبارزه با خشونت‌های خانگی، تیم برنده شرکت‌کننده در این رویداد توانست نوعی فضای مجازی برای قربانیان خشونت‌های خانگی ایجاد کند. این افراد می‌توانستند بدون اینکه شناسایی شوند، از تجربه‌های تلخ خود بگویند و آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری از این نوع خشونت‌ها را ببینند.

در رویدادی دیگر، اپلیکیشنی پیامک‌محور که به فضای وب متصل می‌شد، تولید شد که به‌وسیله آن فرد خشونت‌دیده می‌توانست دوستان معتمد و افراد مسئول را از شرایط خود آگاه سازد.

۸. طراحی‌ مسئولانه و متعهد

طراحی‌های مسئولانه و متعهد به روش‌های مختلف می‌توانند با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. مثلا، در طراحی‌های خلاقانه تبلیغاتی می‌توان جامعه را از خشونت‌هایی که علیه زنان اعمال می‌شود آگاه کرد. همچنین می‌توان اپلیکیشن‌ها یا ابزارهایی تولید کرد که زنان بتوانند با استفاده از آنها با خشونت مبارزه کنند. مثلا در یکی از کمپین‌های تبلیغاتی زنان سازمان جهانی بهداشت از موتور جستجوی گوگل استفاده شد تا به مردم چگونگی مبارزه با خشونت علیه زنان آموزش داده شود.

البته دست‌اندرکاران این طراحی‌ها در تلاش‌اند اپلیکیشن‌هایی تولید کنند که کاربران بدون اینکه در خطر بیشتری قرار گیرند، از آنها استفاده کنند. مثلا، اپلیکیشن Circle of ۶، شبیه یک اپلیکیشن اجتماعی طراحی شده است و می‌توانید از آن در مقابل کسی که شما را تهدید می‌کند استفاده کنید، بدون اینکه او متوجه شود شما مشغول چه کاری هستید.

۹. از بین بردن کلیشه‌ها

توسعه‌ نرم‌افزار و برنامه‌نویسی یکی از بزرگترین صنایع امروز است، بنابراین جای تعجبی ندارد که آموزش در زمینه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات روزبه‌روز محبوب می‌شوند. متاسفانه تا مدت‌ها این سوژه‌ها «مردانه» تصور شده و دنیای کار تحت سلطه آنها قرار گرفته بود. اما امروزه دختران و زنان بیشتری در حال از بین بردن کلیشه‌ها هستند و موانع را از جلوی راه خود برمی‌دارند.

برخی از سازمان‌ها مانند Girls Who Code (دخترانی که کدنویسی می‌کنند) به عموم مردم نشان می‌دهند که زن‌ها و مردها باید فرصت‌های برابر در همه زمینه‌های علمی و کاری داشته باشند. همچنین سازمان جهانی غیرانتفاعی Girls In Tech (دختران شاغل در فناوری)، روی دخترها و زنانی متمرکز شده است که به فناوری علاقه‌مند هستند و می‌خواهند استارت‌آپ‌های خود را راه‌اندازی کنند.

۱۰. دسترسی آسان به مراقبت‌های بهداشتی

متاسفانه بیشتر زنانی که تحت خشونت خانگی قرار دارند، به دلیل اینکه بیشتر آنها در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، به مراکز بهداشتی دسترسی آسان ندارند یا آنها اجازه استفاده از این مراکز را پیدا نمی‌کنند.

فناوری مراقبت‌های بهداشتی با استفاده از تلفن همراه به برخی از این زنان کمک کرده تا دسترسی آسان‌تری به مراکز بهداشتی داشته باشند. همچنین بیشتر دولت‌ها در تلاش‌اند از این فناوری‌های مراقبتی استفاده کرده و خشونت‌های خانگی را شناسایی کنند. مثلا، در هند به پرستاران آموزش داده می‌شود تا با استفاده از این فناوری زنان تحت خشونت خانگی را شناسایی کرده و آنها را تشویق کنند که تجربه‌هایشان را گزارش کنند.

با استفاده از فناوری‌های فوق و دیگر فناوری‌ها می‌توان نقش موثری در مبارزه با خشونت علیه زنان ایفاء کرد. متخصصان و فعالان حقوق زنان امیدوارند روزی برسد که دیگر هیچ زن و دختری در معرض انواع خشونت‌ها قرار نگیرند.

منبع: https://۱۶days.thepixelproject.net/۱۶-ideas-for-using-technology-to-prevent-and-stop-violence-against-women

