شرکت اسپیس ایکس(SpaceX) در راستای استقرار یک صورت فلکی از ماهواره‌های اینترنتی موسوم به "استارلینک"(Starlink) سه شنبه شانزدهمین پرتاب ماهواره‌های "استارلینک" را با موفقیت انجام داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سی نت، این شرکت روز گذشته شانزدهمین گروه از ماهواره‌های استارلینک خود را سوار بر موشک فالکون ۹ از پایگاه کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب کرد و با این کار رکورد جدیدی از تعداد پرتاب را برای موشک فالکون ۹ ثبت کرد چرا که این شرکت موشک فالکون ۹ را برای هفتمین بار به فضا فرستاد. طی این ماموریت اسپیس ایکس ۶۰ ماهواره دیگر را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

موشک فالکون ۹ دقایقی پس از پرتاب قسمت اول موشک به زمین بازگشت و توانست به طور مستقیم روی سکوی فرود شرکت "اسپیس ایکس" که یک کشتی است، فرود آید. این سکوی فرود"البته من هنوز تو را دوست دارم"( Of Course I Still Love You) نامگذاری شده است.

این مأموریت بیست و سومین مأموریت سال ۲۰۲۰ این شرکت است. چند روز پیش ماهواره سنتینل -۶ مایکل فرایلیچ سوار بر موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس ایکس از پایگاه نیروی هوایی وندربرگ اسپیس لانچ در کالیفرنیا به مدار پرتاب شد. سنتینل-۶ حاصل همکاری ایالات متحده و اروپا است.

در اصل، پرتاب استارلینک نیز قرار بود تنها ۱۰ ساعت پس از پرتاب ماهواره "سنتینل-۶ مایکل فرایلیچ" انجام شود اما به دلیل مشکلات فنی و جوی، این پرتاب چند روز به تعویق افتاد تا سرانجام شب گذشته انجام شد.

