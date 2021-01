دانش‌آموخته دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک موفق به کسب عنوان بین‌المللی مقاله و پایان‌نامه برتر سال شده و برای نخستین بار، مقاله علمی و پایان‌نامه از ایران و دانشگاه اراک به‌عنوان مقاله و پایان‌نامه برتر سال توسط انجمن بین‌المللی «آموزش زبان انگلیسی به سخنوران دیگر زبان‌ها (تیسول)» (TESOL=Teaching English to the Speakers of Other Languages) برگزیده شد.

به گزارش ایسنا، آذر تاج‌آبادی دانش‌آموخته دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه اراک موفق به کسب عنوان مقاله و پایان‌نامه برتر سال از طرف انجمن بین‌المللی تیسول شد. دکتر موسی احمدیان، عضو هیئت علمی گروه زبان دانشگاه اراک و استاد راهنمای این پایان‌نامه پژوهشی گفت: خانم آذر تاج‌آبادی که به تازگی پایان‌نامه دکتری خود را با راهنمایی اینجانب و مشاوره دکتر حمیدرضا دولت‌آبادی و دکتر هوشنگ یزدانی و با امتیاز عالی دفاع کرده است، در دو مسابقه برگزار شده توسط موسسه تیسول شرکت کرده و به کسب مقام برتر دست یافت. در بخش مقاله معتبر علمی، ایشان موفق به کسب عنوان: TESOL Award for Distinguished Research Recipient 2021 (جایزه سال ۲۰۲۱ محقق برجسته) برای مقاله چاپ شده از پایان‌نامه خود در مجله Language Teaching Research (index: SSCI/ISI) با ضریب تاثیر ۲,۶ و درجه کیفی Q1 شد. احمدیان ضمن اشاره به سابقه برگزاری این مسابقه، اظهار کرد: در طول پانزده سال برگزاری این مسابقه، این اولین بار است که محققی از ایران برنده جایزه مقاله برتر تیسول می‌شود و باعث خرسندی است که نام دانشگاه اراک در فهرست برگزیده‌شدگان از دانشگاه‌های شناخته‌شده و مطرح دنیا همچون میشیگان، کالج لندن، بریتیش کلمبیا، نانیانگ، اکلند، و تمپل آورده خواهد شد. وی افزود: علاوه بر این، در قسمت دوم مسابقات، کمیته برنامه‌ریزی همایش در بخش تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی تیسول، پایان‌نامه دکتری خانم تاج‌آبادی را با عنوان «بررسی تأثیر انگیزه‌ها و الگوهای تعاملی بر بازخورد همسالان، راهبردهای تکیه‌گاه، پیشرفت نگارش، و نگرش انگلیسی آموزان بر اساس چهارچوب استورچ» در جمع پایان‌نامه‌های برتر پذیرفته است. به موجب این موفقیت‌ها، وی در دو نقش سخنران افتخاری همایش تیسول و سخنران کلیدی بخش تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این همایش که در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ مارس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. این همایش در ایالت تگزاس آمریکا برگزار می‌شود، که در سال میلادی جدید به دلیل رعایت پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت به‌صورت غیرحضوری و بر خط انجام خواهد شد. طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، انجمن تیسول بزرگ‌ترین انجمن تخصصی آموزش زبان انگلیسی است که در سال ۱۹۶۶ در ایالت متحده آمریکا تأسیس شد و در حال حاضر حدود چهل و چهار هزار عضو فعال از ۱۰۹ موسسه و دانشگاه در سراسر جهان دارد. این انجمن برگزارکننده یکی از معتبرترین دوره‌های تربیت مدرس زبان انگلیسی و منتشرکننده دو مجله معتبر علمی TESOL Quarterly و TESOL Journal است. همچنین بزرگ‌ترین همایش سالانه مدرسان، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش زبان انگلیسی هر ساله توسط این انجمن برگزار می‌شود. انتهای پیام