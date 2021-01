بیست‌وچهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن با هدف تقویت ارتباط بین اساتید، محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان به شاخه‌های گوناگون آنالیز ریاضی و همچنین به منظور گسترش مرزهای این بخش از دانش ریاضی و تبادل‌نظر در زمینه‌های مختلف آنالیز، فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون به صورت ادواری تشکیل شده است.

بیست‌وچهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن که مقرر بود در ۱۳و ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شود، به علت شیوع کرونا در روزهای پنجم و ششم خرداد ۱۴۰۰ در گروه ریاضی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قروین و به صورت برخط (آنلاین) برای اولین بار در تاریخ این سمینار برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری برخط این سمینار، شرایطی فراهم شده است که شرکت کنندگان داخل و خارج از کشور بتوانند در این سمینار شرکت کنند و بر غنای علمی آن بیفزایند. کمیته برگزاری، ضمن دعوت از محققان، دانشجویان و اساتید گرانقدر برای شرکت در بیست‌وچهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اعلام کرده است که با توجه به دعوت‌های به عمل آمده از محققان برجسته بین‌المللی، تاکنون محققان زیر برای سخنرانی اعلام آمادگی کرده‌اند.



Mohamed Amine Khamsi, University of Texas at El Paso, USA

Amir Moradifam, University of California, Riverside, USA

بنا بر اعلام انجمن ریاضی ایران، لیست تکمیلی سخنرانان مدعو متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام