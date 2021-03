یکی از مشکلاتی که در PS۴ دیده می شود مشکل سرعت دانلود است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام تک سیرو، بدون شک بسیاری از گیمرها هنگام آپدیت یا دانلود بازی های سنگین با این مشکل مواجه شده اند. جهت برطرف کردن مشکل سرعت دانلود چندین ترفند وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم. با آموزش افزایش سرعت دانلود در PS۴ با ما همراه باشید.

ترفند۱ : استفاده از کابل اترنت

شاید بسیاری از گیمرها در هنگام دانلود از وای فای استفاده کنند اما باید گفت کابل اترنت در افزایش سرعت دانلود بسیار موثر است بنابراین بهتر است با استفاده از کابل LAN مودم را به کنسول وصل کرد و از سرعت بالا لذت برد. لازم به ذکر است با استفاده از کابل اترنت علاوه بر افزایش سرعت دانلود شاهد کاهش لگ ها در طی بازی هستیم.

ترفند۲ : تغییر تنظیمات DNS و MTU

روش دیگری که برای افزایش سرعت دانلود وجود دارد ایجاد تغییر در تنظیمات DNS و MTU است. جهت انجام این کار در قسمت Setting باید گزینه Network انتخاب شود سپس در گزینه Set Up an Internet Connection می توان نوع اتصال را مشخص کرد. بعد از آن باید گزینه Custom انتخاب شود.

سپس به ترتیب گزینه های Automatic ˃ Do Not Specify ˃ Manual را انتخاب کنید. حالا نوبت وارد کردن IP آدرس است که حتما باید آن را به خاطر سپرد. لازم است در بخش Primary گزینه ۸.۸.۸.۸ وارد سپس در بخش Secondary گزینه عبارت ۸.۸.۴.۴ انتخاب شود و گزینه NEXT را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب قسمت Manual باید در MTU عدد وارد شود. در ابتدا عدد ۱۴۷۳ وارد کنید و اگر مورد پذیرش قرار نگرفت می توان عدد ۱۴۵۰ را وارد کرد. در نهایت با انتخاب گزینه Do Not Use می توان به این پروسه خاتمه داد.

رفند سوم: استفاده از پروکسی

پروکسی سرورهای فراوانی در اینترنت وجود دارد که ممکن است به صورت رایگان و غیر رایگان در اختیار کاربران قرار گیرد. با این وجود به علت عدم امنیت استفاده از پروکسی های رایگان توصیه نمی شود. بعد از انتخاب یک پروکسی سرور مناسب یک IP و یک شماره پورت ارسال خواهد شد.

حالا باید گزینه Set Up Internet Connection را از منوی Network انتخاب و بعد برای اتصال باید گزینه Manual انتخاب شود. در صفحه باز شده لازم است در قسمت تنظیمات IP، اطلاعات دریافتی وارد شود. اگر با روش کار شبکه آشنا نیستید استفاده از این روش توصیه نمی شود.

اگر بعد از انجام ترفندهای بالا همچنان مشکل سرعت دانلود وجود دارد باید عیب را در مودم یا شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت جستجو کرد.

