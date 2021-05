تلاش ترامپ برای بازگشت به توییتر شکست خورد

توییتر اکانت جدیدی که به دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا تعلق داشت را معلق کرد.

به گزارش ایسنا، اکانت جدید که @DJTDesk نام داشت، صبح روز پنج شنبه به دلیل نقض مقررات توییتر معلق شد.

سخنگوی توییتر در بیانیه ای به بیزنس اینسایدر گفت: همان طور که در سیاست دور زدن ممنوعیت توییتر تاکید شده است، این شبکه اجتماعی درباره اکانتهایی که نیت آشکار آنها جایگزین شدن یا تبلیغ محتوای مرتبط با اکانتهای مسدود شده است، اقدام می کند.

این اکانت که در ماه مه ایجاد شده بود در قسمت بیو اعلام کرده بود حاوی پستهای کپی شده از "آمریکا را نجات دهید" چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده است.

توییتر دسترسی ترامپ به این شبکه اجتماعی را پس از ناآرامیهای کنگره آمریکا در ششم ژانویه که طی آن پنج نفر جان باختند، مسدود کرد. در آن زمان توییتر اعلام کرد حساب رییس جمهور وقت آمریکا را به دلیل ریسک برانگیختن خشونت بیشتر مسدود کرده است.

ترامپ پس از این که دسترسی به توییتر را از دست داد، تلاش کرد از حسابهای مختلفی پیام ارسال کند که آنها هم مسدود شدند. ممنوعیت حضور وی در این شبکه اجتماعی باعث شد ترامپ به ارسال بیانیه های مطبوعاتی متوسل شود که از طریق ایمیل خوانده می شوند. وی به شبکه فاکس نیوز گفت: دلتنگ توییتر خسته کننده نشده و بیانیه های مطبوعاتی وی برازنده تر هستند.

جدیدترین اکانت ترامپ در توییتر پس از راه اندازی وب سایت جدید ترامپ با نام "از میز دونالد جی ترامپ" (From the Desk of Donald J. Trump) ایجاد شده بود. وی در این سایت پیامهایی شبیه توییت ارسال می کند که هوادارانش می توانند آنها را در شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارند.

پس از ناآرامیهای کنگره آمریکا، ترامپ با ممنوعیت فعالیت در فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب روبرو شد.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، هیات نظارت مستقل فیس بوک روز چهارشنبه دیدار و تصمیم این شبکه اجتماعی برای معلق کردن ترامپ را تایید کرد. اما در خصوص تعلیق به مدت نامعلوم حساب ترامپ در فیس بوک، اعلام کرد فیس بوک باید تصمیم مذکور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و تا شش ماه دیگر تصمیم بگیرد آیا دسترسی ترامپ را احیا کرده یا به طور موقت یا دائم مسدود کند.

انتهای پیام