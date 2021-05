در بزرگ‌ترین کلاهک یخی اروپا در یخچال طبیعی "واتنایوکول" کشور ایسلند، رد ذرات ریزپلاستیک پیدا شده است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان دانشگاه ریکیاویک ایسلند، دانشگاه گوتنبرگ سوئد و سازمان هواشناسی ایسلند پس از آن‌ که توانستند با استفاده از طیف‌نگاری و ریزنگاری نوری، مواد و ذرات ریزپلاستیک در اندازه‌های گوناگون را در هسته برفی این یخچال طبیعی شناسایی کنند، یافته‌های خود را در نشریه دانشگاهی «ساستین‌ابیلیتی» منتشر کردند.

این نگرانی وجود دارد که ریزپلاستیک‌های این گستره یخی، الگوی ذوب و جابه‌جایی یخچال‌های طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه بر آب‌های ورودی حاصل از ذوب یخ به اقیانوس‌های جهان و افزایش تراز آب دریاها در آینده اثر بگذارد.

در گذشته در مورد اثر ریزپلاستیک‌ها بر تشکیل یخچال‌های طبیعی بررسی چندانی نشده است و بیشتر، نقش آن‌ها در آلوده‌سازی آب‌ها محور مطالعات بود اما اکنون، رد آن‌ها را در سراسر جهان، از قله اورست و کوه‌های آلپ ایتالیا گرفته تا نقاط دورافتاده در سیبری و کوه‌های آند در اکوادور و مجمع‌الجزایر اسوالبارد نروژ پیدا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد یافته‌های این مطالعه جدید بر یافته‌های محققان دانشگاه ایالتی یوتا و دانشگاه کورنل که ماه پیش در مجله مقالات فرهنگستان ملی علوم (The Proceedings of the National Academy of Sciences) منتشر شد، صحه می‌گذارد. بر اساس یافته‌های مطالعات پیشین، ذرات ریز حاصل از محصولات مصنوعی ساخت بشر با وزش باد بین قاره‌ها جابه‌جا می‌شوند و در فاصله‌ای بسیار دورتر از خاستگاهشان، در زیست‌بوم‌های طبیعی اختلال ایجاد می‌کنند.

به گزارش ایندیپندنت، محققان می گویند: در محیط سرد یخچال طبیعی، ذرات پلاستیک بسیار کند تجزیه می‌شوند و می‌توانند تا مدت‌ها در این محیط بمانند و انباشته شوند اما سرانجام از درون یخ‌ها آزاد می‌شوند و آلودگی رودخانه‌ها و دریاها را افزایش می‌دهند. بنابراین بسیار مهم است که میزان و پراکندگی ریزپلاستیک‌ها در یخچال‌های سراسر جهان شناسایی و ثبت شود.

انتهای پیام