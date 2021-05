با بهترین بازی های اکشن اندروید آشنا شوید

بازی های اکشن در دسته محبوب‌ترین بازی های ویدیویی و به خصوص عناوین موبایلی قرار دارند. این سبک از بازی ها به دو بخش اکشن اول شخص و اکشن سوم شخص تفکیک می‌شود که در واقع تفاوت آن‌ها در زاویه دوربین است. در عناوین اکشن اول شخص شما به عنوان بازیکن کاملاً در نقش شخصیت اصلی قرار دارید و دنیای بازی را از دید او می‌بینید اما در بازی های سوم شخص دوربین کاراکتر بازی را به شما نشان می‌دهد و شما حرکات او را در محیط بازی کنترل می‌کنید. هر دو دسته اول شخص و سوم شخص طرفداران پر و پا قرصی دارند و این کاملاً به سلیقه شما بستگی دارد که کدامیک از این سبک‌ها را بر دیگری ترجیح بدهید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام دیجی رو، با این مقدمه کوتاه در ادامه قصد داریم تا تعدادی از بهترین بازی های اکشن اول شخص و سوم شخص اندروید را به شما معرفی کنیم تا همین حالا آن‌ها را بر روی گوشی خود نصب کرده و از انجام دادنشان لذت ببرید. با ما همراه باشید.

بهترین بازی های اکشن اندروید

Modern Combat 4: Zero Hour

طرفداران بازی های اکشن همگی با سری کال آف دیوتی آشنایی کاملی دارند. این سری از بازی ها توانسته‌اند تحولی در ژانر اکشن اول شخص ایجاد کرده و حالتی فیلم‌گونه و سینماتیک به آن‌ها ببخشند. با اینکه کال آف دیوتی در دنیای موبایل هم حضور دارد اما عنوان موبایلی این سری فاقد خط داستانی جذاب بوده و به صورت چند نفره و بتل رویال ساخته شده است. بنابراین، اگر به دنبال یک بازی اکشن اول شخص با تم و داستان مشابه با سری کال آف دیوتی هستید، ما به شما سری Modern Combat و به خصوص شماره چهارم آن را توصیه می‌کنیم. این بازی هر آنچه را که از یک عنوان اکشن انتظار دارید، در خود دارد؛ گرافیک و جزئیات فوق العاده، صداگذاری بی‌نظیر، گیم‌پلی روان و خوش دست و داستانی خوب که می‌تواند شما را تا انتها با خود همراه کند.

Brothers in Arms 3

سری بازی های Brothers in Arms از برجسته‌ترین عناوین اکشن اول شخص در دنیای کنسول‌ها هستند، اما در نسخه‌ای که از این سری برای گوشی‌های هوشمند طراحی شده، سیستم کنترل سوم شخص برای بازی انتخاب شده که به نظر می‌رسد علت آن محدودیت‌های کنترل لمسی گوشی‌ها است. Brothers in Arms 3 یکی از بهترین بازی های اکشن سوم شخص اندرویدی است که به صورت کاملاً آفلاین قابل اجرا بوده و مانند یک بازی کنسولی از یک خطی داستانی مناسب نیز بهره می‌برد. گرافیک زیبا، کنترل‌های بهینه شده برای صفحه لمسی گوشی‌ها و البته اتفاق افتادن جریان بازی در فضای جنگ جهانی باعث شده تا این بازی از سایر عناوین اکشن اندرویدی متمایز باشد. در واقع، کسانی که به بازی های با محوریت جنگ جهانی علاقه‌مند هستند، در دنیای موبایل انتخاب‌های زیادی ندارند و Brothers in Arms 3 می‌تواند تا مدت‌ها آن‌ها را سرگرم کند.

Deus Ex: The Fall

Deus Ex: The Fall یک نسخه موبایلی از سری مشهور Deus Ex است که چیزی از نسخه‌های کنسولی کم ندارد و به همان اندازه زیبا و جذاب طراحی شده است. بازی در اغلب بخش‌ها از زاویه اول شخص روایت می‌شود و به راحتی می‌توانید در محیط گشت و گذار کرده و به جمع‌آوری آیتم بپردازید. اما هنگامی که پشت موانع پناه می‌گیرید و اصطلاحاً کاورگیری می‌کنید، دوربین به نمای سوم شخص می‌رود تا تسلط بهتری روی محیط داشته و در جریان مبارزه بتوانید بهتر عمل کنید. یکی از نکات جالب Deus Ex: The Fall این است که شما می‌توانید هر طور که مایل بودید، بازی را پیش ببرید؛ اینکه به صورت رو در رو با دشمنان به مبارزه پرداخته و یک اکشن هیجان انگیز را تجربه کنید، یا به صورت مخفیانه از میان آن‌ها عبور کرده و مأموریت‌ها را به انجام برسانید، کاملاً به شما بستگی دارد و این شما هستید که تعیین می‌کنید که بازی را با چه سبکی دنبال کنید.

در این متن کوتاه سعی کردیم تا شما را با بهترین بازی های اکشن اندروید آشنا کنیم. اما اگر به دنبال تجربه‌های بیشتری هستید و می‌خواهید با بازی های بیشتری در این سبک آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم سری به دیجی رو زده و مقاله کامل معرفی بهترین بازی های اکشن سوم شخص اندروید را مطالعه کنید.

