ناسا اخیرا با شرکت "تاید"(tide) همکاری کرده است تا دو محصول شوینده را برای انجام آزمایشاتی به ایستگاه فضایی بین‌المللی بفرستد و دریابد چگونه فضانوردان می‌توانند لباس‌های کثیف خود را در فضا بشویند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، تاید(Tide) یک نام تجاری برای پودر رختشویی است که در حال حاضر به شرکت "پروکتر اند گمبل" تعلق دارد. تاید به فضانوردان کمک خواهد کرد تا لباس‌های کثیف خود را هنگام حضور در ایستگاه فضایی بین‌المللی(ISS) با شوینده لباسشویی مورد تأیید فضا تمیز کنند.

این شرکت یک توافقنامه فضایی را با ناسا امضا کرد تا به ناسا اجازه دهد اواخر سال جاری و سال آینده میلادی یک جفت مواد شوینده و از بین برنده لک تاید را به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کنند. این محموله شامل شوینده کاملا تجزیه‌پذیر یعنی دستمال مرطوب "Tide To Go Wipes" و قلم لکه بر "Tide To Go" خواهد بود.

شرکت مادر پروکتر اند گمبل تاید اکنون در حال توسعه یک ترکیب خشک کن-ماشین رخت‌شویی(washer-dryer combo) است که با داشتن حداقل مقدار آب و مواد شوینده می‌تواند روی ماه یا حتی مریخ کار کند. تاید و ناسا امیدوارند که بتوانند یکی از مشکلات فضانوردان که دورانداختن تعداد زیادی لباس به صورت سالانه است را حل کنند. آنها لباس‌ها را در سطل زباله می‌اندازند و در جو رها می‌کنند تا بسوزد. از آنجا که راهی برای شستشوی لباس وجود ندارد حدود ۱۵۰ پوند لباس برای هر خدمه به ایستگاه فضایی بین المللی می‌رود و این مقدار می‌تواند برای افرادی که طی سال‌های آینده به مریخ سفر خواهند کرد، سه برابر شود.

شوینده‌های فضایی که این شرکت به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهند فرستاد بسیار کاربردی بوده و به طور خاص برای رفع بوی بد، تمیزی و پاکسازی لکه‌ها برای موارد قابل شستشو که در مأموریت‌های فضایی عمیق استفاده می‌شوند، طراحی شده است. گفتنی است استفاده از آنها در یک سیستم آب حلقه بسته مناسب است.

همچنین با ارسال این مواد به ایستگاه فضایی بین‌المللی، فضانوردان آزمایشی به نام "Mission PGTide" را انجام خواهند داد که طی آن اعضای خدمه برای مشاهده پایداری مواد تمیزکننده در شرایط ریز گرانش و هنگام قرار گرفتن در معرض سطح تابش در فضا آزمایشاتی را انجام خواهند داد.

تاید امیدوار است که شوینده‌های آن بتوانند این مشکل را در فضا حل کند چرا که فضانوردان ایستگاه فضایی هر روز برای مقابله با اثرات بی‌وزنی عضله و استخوان، دو ساعت ورزش می‌کنند و به سرعت لباس‌های ورزشی خود را به دلیل بوی بد تعویض می‌کنند. این در حالی است که ناسا و دیگر شرکای ایستگاه فضایی به دنبال تولید لباس‌های خاص ضد میکروبی برای حل این موضوع هستند.

در آزمایش اولیه شرکت "پروکتر اند گمبل" مواد شوینده سفارشی برای فضا را در ماه دسامبر ارسال خواهد کرد تا دانشمندان بتوانند واکنش آنزیم‌ها و سایر مواد در برابر بی وزنی شش ماهه را مشاهده کنند. سپس در ماه مه سال آینده، قلم‌های لکه بر و دستمال‌های مرطوب برای آزمایش توسط فضانوردان به فضا ارسال خواهند شد.

