آزمون زبان دکتری مخصوص چه کسانی است؟

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد توجه داشته باشند اگر بعد از فارغ التحصیلی تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل یا خارج از کشور را دارند باید قبل از امتحان جامع برای دانشگاه های داخل و همچنین قبولی پذیرش برای دانشگاه‌های خارج از کشور باید یکی از مدارک زبان زیر را ارائه دهند.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام سنجش امیرکبیر، داوطلبان آزمون دکتری بعد از قبولی در آزمون دکتری و قبل از آزمون جامع (معمولا بعد از ۲ سال و بعد از گذراندن واحدهای تئوری توسط دانشجو، آزمون جامع توسط محل دانشگاه تحصیل داوطلب برگزار می‌شود)، بایستی در یکی از آزمون‌های زبان ملی یا بین‌المللی شرکت کرده و مدرک آن را ارائه دهند.

آزمون MSRT

آزمون زبان وزارت علوم، قبلا با نام آزمون MCHE مخفف Ministry of Culture and Higher Education (وزارت فرهنگ و آموزش عالی) شناخته می‌شد. اما در سال های اخیر، با نام MSRT مخفف Ministry of Science, Research and Technology (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) شناخته می شود. پس آزمون زبان MSRT همان آزمون زبان MCHE سابق است.

آزمون EPT

آزمون تافل دکتری دانشگاه آزاد یا آزمون زبان EPT آزمونی است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد و تمامی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد می بایست تا قبل از شرکت در امتحان جامع، نمره این آزمون یا آزمون های مشابه را به دانشگاه ارائه کنند. این آزمون مخفف (English Proficiency Test) است.

آزمون UTEPT (زبان عمومی دانشگاه تهران)

این آزمون مخفف (University Tehran English Proficiency Test) است. دانشگاه تهران جهت تسهیل روند ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری تخصصی، اقدام به برگزاری آزمون زبان عمومی می‌نماید. نمره قبولی در آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT مورد تایید اکثر دانشگاه های تهران و شهرستان می‌باشد.

آزمون MHLE

آزمون MHLE توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. این آزمون مخفف Ministry of Health Language Exam می‌باشد. سطح آزمون MHLE در حد آزمون زبان تافل می‌باشد. آزمون زبان MHLE ویژه دانشجویان داوطلب شرکت در کلیه دوره‌های علوم پزشکی دانشگاه‌های دولتی است.

آزمون Tolimo

تولیمو مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می‌باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می‌شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی می‌باشد. نمره قبولی در آزمون زبان تولیمو مورد تایید اکثر دانشگاه‌های تهران و شهرستان می‌باشد.

آزمون ETPNU

تهیه منابع آزمون ETPNU یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان است. آزمون زبان دکترای دانشگاه پیام‌نور ETPNU آزمونی است که توسط دانشگاه پیام نور برگزار می‌گردد و تمامی دانشجویان مقطع دکتری می‌بایست نمره این آزمون یا آزمون‌های مشابه را به دانشگاه ارائه کنند. این آزمون مخفف (English Test of Payame Noor University) است.

آزمون TOEFL

تافل مخفف Test of English for Foreign Learners می‌باشد. آزمون تافل (TOEFL) یک آزمون جامع زبان انگلیسی است که برای ورود به بیش از ۴۴۰۰ کالج و دانشگاه در ایالات متحده و کانادا، و دیگر بخش‌های جهان، مورد نیاز می‌باشد. نمره قبولی در آزمون زبان تافل مورد تایید اکثر دانشگاه‌های تهران و شهرستان می‌باشد.

آزمون IELTS

آزمون آیلتس(International English Language Testing System) جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیـری مهارت هـای تخصصـی و یـا کار و اقامـت در کشـورهـای انگلیسی زبان طراحی شـده است. اکثر دانشگاه های دنیا (بخصوص کشورهای انگلیسی زبان) ارائه مدرکIELTS را به عنوان یکی از مهم ترین شروط پذیرش دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری قید کرده اند. نمره قبولی در آزمون زبان آیلتس مورد تایید اکثر دانشگاه های تهران و شهرستان می باشد.

رشته های زبان در مقطع ارشد

منابع کارشناسی ارشد آموزشی زبان انگلیسی

منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

منابع کارشناسی ارشد زبان شناسی

رشته های زبان در مقطع دکتری

منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی

منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

منابع دکتری ترجمه

منابع دکتری زبان شناسی

داوطلبان آزمون زبان دکتری برای کسب درصدهای بالا در مواد امتحانی و قبولی در آزمون و مدیریت زمان و هزینه، یک مجموعه تمام و کامل امتحان دکتری زبان را برای شما تهیه کرده‌ایم.

۱- پکیج بی‌نظیر از کتب و جزوات آموزشی برای کسب درصدهای بالا در آزمون زبان دکتری، یک بسته آموزشی کامل برگرفته از کتب مرجع و جزوات آموزشی، به عبارت دیگر تمام منابع هر درس در یک کتاب جمع‌آوری شده است.

۲- پلنر کنکور زبان دکتری برای برنامه‌ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، یعنی یک برنامه‌ریزی تمام و کمال برای افراد مختلف (کارمند، دانشجو، تغییر رشته‌ای و ...) که چه روزها و چه ساعتی، چه مطالبی مطالعه کنند تا به درصدهای دلخواهشان برسند.

۳- چهار مرحله آزمون مکاتبه ای، که شما را با مدیریت زمان و پاسخگویی به تست‌ها آشنا می‌کند. در این آزمون‌ها به شما ۴ مرتبه فرصت داده می‌شود تا خودتان را محک بزنید و اشتباه‌ها و خطاهای خودتان را پیدا کرده و اصلاح نمایید.

تصمیم آینده ساز شما: برای قبولی در آزمون زبان دکتری و داشتن ابزارهای میانبر، ما تمام شرایط آسان شدن زبان دکتری را برای شما آماده کرده‌ایم، همین الان از طریق www.sanjeshetakmili.ir با شماره ۴۴۰۳۱۶۹۰ تماس بگیرید.

انتهای رپرتاژ آگهی