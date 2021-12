چرا چاپ دیجیتال مهمتر از همیشه است

زمانی که دنیا از کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی خبر می‌دهد، هدف کسب و کارهای جهان بازگشت سبزتر و سازگار با محیط‌زیست به حالت عادی است.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام چاپ آرمانی، چاپ دیجیتال هنوز جایگاه مهمی را در زندگی روزمره ما حفظ کرده است. کشورها چندین ابتکار جدید را برای تشویق به متعهد شدن به تضمین اینکه در ده سال آینده در خط مقدم پاکیزگی آب و هوا قرار خواهند گرفت و پیشرفت صنعت چاپ به سمت صفر شدن انتشار خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ را تسریع می بخشند، اعلام کردند. همانطور که اولین قرنطینه را تحمل کردیم، به دلیل انتشار کمتر و آلودگی صوتی کمتر، بهبودهایی در کیفیت هوا مشاهده شد. با بازگشت به زندگی روزمره، دیری نمی‌گذرد که آلودگی هوا به سطح قبل از همه‌گیری می‌رسد.

صنعت چاپ چطور؟

صنعت چاپ همچنان در خط مقدم پایداری قرار دارد و خستگی ناپذیر برای سبزتر شدن تلاش می‌کند. هنوز تصورات نادرستی در مورد پایداری چاپ وجود دارد، به ویژه ارتباطات الکترونیکی و پیام‌های نادرست مانند Go Green، Go without paper پیام‌های معمولی هستند که در صندوق ایمیل خود می‌بینید. اما حقیقت این است که چاپ بسیار پایدار است.

کاغذ یک محصول تجدیدپذیر و پایدار است. ماده خام چوب است و در حالی که به دقت کنترل و مدیریت می شود، رشد و برداشت می‌شود. در سال ۲۰۲۱ نرخ بازیافت کاغذ در اروپا ۷۲ درصد بود و به طور متوسط ​​۳.۵ بار در سال بازیافت می‌شد. صنعت خمیر و کاغذ اروپا بزرگترین مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا است. ۶۰ درصد انرژی مصرفی کارخانه‌های کاغذ و خمیر کاغذ اروپا از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود.

چاپ دیجیتال چطور؟

ارتباطات دیجیتال تاثیر قابل توجهی بر محیط‌زیست ما دارد. اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیای دیجیتالی در حال افزایش ما تأثیر قابل توجهی بر محیط‌زیست دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲.۵ تا ۳ درصد از انتشارات گلخانه‌ای جهان را ایجاد می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ به ۱۴ درصد افزایش یابد. ۵۳ درصد از انتشار کربن در جهان که از استخراج مواد خام مورد نیاز برای ساخت ابزارهای پیشرفته معمولی که ما در هر روز از زندگی خود استفاده می کنیم، تولید می شود، سریع ترین محصولات زباله جهان است.

ارتباطات الکترونیکی و دیجیتال لزوماً آرمان‌شهری نیستند که کسب‌ و کارها فکر می‌کنند چنین است؟

بسیاری از تولیدکنندگان چاپ دارای مجوزها و فرآیندهای زیست محیطی عالی هستند و در بسیاری از موارد، راه را برای افزایش پایداری پیش می‌برند.همیشه کارهای بیشتری می‌توانیم انجام دهیم و تولید محصولات جانبی تولید می‌کند. این ماهیت فرآیند است. با کمال تعجب چاپ و کاغذ همچنان رتبه بدی دارد. کتاب خواندن تابو است زیرا درختان بی‌گناه قطع می‌شوند.

و در مورد ایمیل مستقیم، اگر موتورهای جستجو اطلاعات مورد نظر ما را جمع‌آوری کنند، آیا به آن نیاز داریم؟

نادیده گرفتن ماهیت کاغذ و چاپ کمکی به علت نمی‌کند.

چرا چاپ هنوز اهمیت دارد؟

با این وجود، این صنعت به عنوان یکی از معتبرترین و ممیزی‌ترین استانداردهای بین‌المللی شناخته شده از جمله ISO ۱۴۰۰۱، FSC و PEFC محسوب شده است. شرکت‌های چاپ نیاز به خنثی‌سازی کربن با استفاده از جوهرهای گیاهی برای جایگزینی مواد شیمیایی مضر را تشخیص می‌دهند.علاوه بر این، فناوری‌های نوآورانه همچنان با کاهش مواد شیمیایی و انتشار گازهای گلخانه‌ای از این فرآیند، دستگاه‌های چاپ را سازگارتر با محیط‌زیست می‌سازند.

با توجه به اینکه بسیاری از بار دیجیتال رنج می‌برند و از بین می‌روند، مصرف اطلاعات روی کاغذ و چاپ کاتالوگ آرامش بخش‌تر و کمتر استرس‌زا است. نصب پنل‌های خورشیدی برای تولید برق، بازیافت، استفاده مجدد و حمایت از محیط محلی است.

مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان توسط ایمیل‌ها ۳۰۰ میلیون تنco۲ در سال تخمین زده می‌شود که معادل انتشار سالانه ۶۳ میلیون خودرو است. گوگل، در سال ۲۰۲۱، نه میلیون پوند برای تبلیغات در فضای باز و ۶.۵ میلیون پوند برای تبلیغات مطبوعاتی هزینه کرد، همچنین لینکدین در سال ۲۰۲۰ یک بسته پستی مستقیم ایجاد کرد تا اعلام کند که به ۱۵ میلیون مشترک رسیده است و پس از مشخص شدن اینکه دانشجویان، راه‌اندازی مرکز دانشجویی خود را تبلیغ می‌کند. یکی از گروه‌های آن بود که سریع‌ترین رشد تحول چاپ در دنیای دیجیتال را داشت. با این آمار و ارقام و استفاده سرورهای از برق و استفاده از منابع می‌توان نتیجه گرفت که چاپ کمتر از نسخه دیجیتالی به محیط زیست صدمه می‌زند. البته چاپ لزوما بهتر از دیجیتال نیست، بلکه روش دیگری برای مصرف اطلاعات است و وابسته به جمعیت است. چاپ اولین نقطه تماسی است که گیرنده قبل از ورود به دنیای دیجیتال آن را لمس، احساس، خواندن و حتی بو می‌کند.

آیا پرینت تمام شده است؟

در سال ۲۰۲۱، ۲۰.۲۱ میلیارد پوند برای چاپ هزینه شد، در سال ۲۰۱۸ این مبلغ ۱۴ میلیارد بود، بنابراین چاپ در یکی از آشفته‌ترین شرایط اقتصادی که در سی سال گذشته تجربه کرده‌ایم، خود را حفظ می‌کند. چاپ در حال انطباق است و همچنین تولیدکنندگان چاپ که نیاز به ارائه نسخه دیجیتالی و فیزیکی برای مردم را برای مصرف محتوا تشخیص می‌دهند.

