دولت بریتانیا بیش از ۷۰۰ هزار پوند به شرکت سیفار که در حال تلاش برای "تغییر رفتار مهاجران" است، به ویژه برای اطلاع رسانی در مورد خطرات احتمالی به کسانی که مایل به مهاجرت به اروپا هستند، اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، تحقیقات پایگاه خبری ایندیپندنت نشان می‌دهد که دولت انگلیس پیش از سلطه طالبان، بیش از ۹۰۰ هزار دلار به یک شرکت پرداخت کرد تا افغان‌ها را متقاعد کند که از کشورشان فرار نکنند.

وزارت کشور انگلیس از سال ۲۰۱۶، دستکم ۹۴۸ هزار دلار (۷۰۲ هزار پوند) به یک شرکت "تغییر رفتار مهاجران" با نام "سیفار"( Seefar ) داده است؛ همچنین احتمال می‌رود این شرکت در بازه زمانی مشابه، مبالغ بیشتری را از وزارت خاجه انگلیس دریافت کرده باشد.

علیرغم این هزینه‌ها، نام سیفار هرگز در مجلس انگلیس به گوش نرسیده است و وزارت کشور انگلیس هم از ارائه جزئیات درباره این قرارداد خودداری می‌کند. دولت انگلیس گفت که دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند، چرا که فقط خطرات سفرهای نامتعارف با کمک قاچاچی‌های انسان را یادآور شده است.

سیفار در پشت پرده وبسایت‌هایی مانند "On The Move" و "The Migrant Project" است که مدعی کمک به مهاجران در اتخاذ "تصمیم‌های آگاهانه" هستند. سیفار که در هنگ‌کنگ واقع شده است، اخیرا اعلام کرد که از فوریه تا دسامبر ۲۰۲۰ "یک کمپین ارتباطات مهاجرت در افغانستان" برگزار کرده است.

این شرکت در یک گزارش مطبوعاتی اعلام کرد که "این کمپین، منجر به این شد که بیش از نیمی از مشورت‌گیرندگان، تصمیمات امن‌تر و آگاهانه‌تری درباره مهاجرت گرفته و از مشکلات مرگبار در مسیر سفر خود به اروپا اجتناب کنند.

تعداد نامشخصی از کسانی که پس از پایان عملیات خروج انگلیس از افغانستان در ماه اوت در این کشور گرفتار شدند، به دست طالبان کشته‌ شده‌اند و طرح اسکان مجدد ۲۰ هزار پناهجو که وعده داده شده بود، هنوز آغاز نشده است.

سیفار گفت که فعالیت‌های رسانه‌ای خود برای تاثیرگذاری بر افغان‌هایی که پیش از سلطه طالبان قصد خروج از این کشور را داشته‌اند، به صورت "بی‌نام و نشان" انجام می‌داده و به دولت‌های اروپایی نیز توصیه کرده بود که ارتباط خود با چنین کمپین‌هایی را علنی نکنند.

در سندی که اخیرا منتشر شد، آمده است: تا جایی که امکان دارد، نباید در کمپین خود، نام و نشانی از حامیانتان (از جمله دولت‌ها) یا سازمان‌های بین‌المللی بیاورید.

قرار است دولت انگلیس طی قراردادی برای "پیشگیری از جرایم مهاجرت سازمان یافته و تأثیرگذاری بر استراتژی ارتباطات"، بیش از ۶۷۰ هزار دلار دیگر به شرکت سیفار بدهد.

در یک سند عمومی که در ماه مارس سال گذشته منتشر شد، آمده است که این کمپین "شامل پیشنهاداتی برای برحذر داشتن و راهنمایی مهاجران به سوی گزینه‌های معتبرتر از طریق یک وبسایت چندزبانه و سامانه تلفنی است."

سیفار که گویا سعی دارد خود را یک سازمان غیرانتفاعی معرفی کند، در وبسایت‌های خود بر "خطرات مهاجرت غیرقانونی" تمرکز کرده و مردم را به استفاده از "جایگزین‌های امن و قانونی" تشویق می‌کند، اما هیچ توضیحی درباره چگونگی درخواست پناهندگی یا اقامت در انگلیس ارائه نمی‌کند.

در وبسایت‌ "On The Move" آمده است: شما حق انتخاب دارید؛ جان خود و پولی که به سختی به دست آورده‌اید را در راه رسیدن به انگلیس به خطر نیاندازید.

وزارت کشور انگلیس همچنین در راستای کمپین خود برای منصرف کردن کسانی که قصد گذر از کانال‌ها و مهاجرت به انگلیس را دارند، در دسامبر و آوریل سال گذشته به فیسبوک و اینستاگرام حدود ۳۱ هزار دلار پرداخت کرد تا این وبسایت را تبلیغ کنند.

شرکت سیفار در وبسایت خود لیستی از حامیان مالی‌اش را منتشر کرده است که شامل کمیسیون اروپا و دولت‌های انگلیس، آلمان، استرالیا و هلند می‌شود؛ با این حال، وبسایت On The Move (که زیرمجموعه سیفار است) به ارتباط خود با دولت انگلیس اشاره‌ای نمی‌کند.

