گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان و آسیب دیدگان مین گذاری از سوی سفیر انگلیس

سفیر انگلیس در تهران با گرامیداشت روز جهانی "آگاهی از مین" یاد و خاطره همه قربانیان و آسیب دیدگان مین گذاری در دنیا و ایران را گرامیداشت.

به گزارش ایسنا، سایمون شرکلیف با اشاره به روز جهانی "آگاهی نسبت به مین" در صفحه توییترش نوشت: اروز جهانی "آگاهی نسبت به مین"، روز بزرگداشت همه قربانیان مین گذاری در سراسر دنیا از جمله ایران است که یا جان خود را از دست داده اند یا به شدت آسیب دیده‌اند.

وی هم‌چنین از سازمان هایی مانند The HALO Trust که برای خلاصی جهان از مین تلاش می کنند قدردانی کرده است.

*The HALO Trust یک سازمان خیریه غیرسیاسی و غیر مذهبی ثبت شده بریتانیایی و سازمان غیرانتفاعی آمریکایی است که زباله های به جا مانده از جنگ، به ویژه مین های زمینی را از بین می برد.

روز جهانی آگاهی از مخاطرات مین و اقدام علیه مین – International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action پانزده فروردین (4آوریل) است. در این روز سازمان ملل متحد از همه کشورها می‌خواهد که از برنامه مبارزه با مین‌گذاری حمایت کنند. تا به حال 40 میلیون مین در جهان خنثی شده ‌است. شمار قربانیان مین از 26 هزار نفر در سال 1997 به 4 هزار نفر در سال گذشته رسیده است.

بر اساس برخی گزارش‌های معتبر بین المللی عراق و ایران به ترتیب اولین و دومین کشورهای آلوده به مین در جهان هستند.

