نمايندگان دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور امروز بعد‌ازظهر در اعتراض به تصويب قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام عليه تصميم ايران درازسرگيري فعاليت‌هاي هسته‌يي تاسيسات UCF اصفهان در مقابل سفارت فرانسه تجمع كردند. به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان دانشجويي دانشگاه‌هاي سراسر كشور مقابل سفارت فرانسه در تهران در اعتراض به برخوردهاي دوگانه اين كشور و كشورهاي فرانسه و انگليس با كشورهاي اسلامي علي‌الخصوص ايران به ويژه در مساله هسته‌اي كشورمان تجمع كردند. اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در روزهاي گذشته خبر از تجمع اعضاي اين اتحاديه در مقابل سفارت فرانسه داده بود كه ظاهرا وزارت كشور مجوز اين تجمع را صادر نكرده است. بنابراين دانشجويان در احترام به قانون از حضور اعضاي اين اتحاديه و دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران خودداري كرده و به حضور نمايندگان دانشگاه‌هاي سراسر كشور اكتفا كردند. به گزارش ايسنا، اين دانشجويان با در دست داشتن پلاكاردهايي شعارهاي - ما خواستار راه‌اندازي تاسيسات نطنز هستيم - ما خواستار برخورد قاطع با نمايندگان دولت‌هاي خيانت پيشه‌ي اروپايي هستيم - هيچگونه تساهل و تسامحي را در مسايل انرژي هسته‌يي از مسوولين جمهوري اسلامي نمي‌پذيريم - DOWN WITH ENGLAND ‌ - DOWN WITH USA - DOWN WITH FRANCE - سفير صهيونيستي اخراج بايد گردد - سفارت فرانسه تعطيل بايد گردد -انرژي هسته‌يي حق مسلم ماست / دانش روز جهان حق مسلم ماست - دانشجو بيدار است ذلت نمي‌پذيرد - دانشجو مي‌ميرد سازش نمي‌پذيرد - هيات من‌الظله - مرگ بر ضد ولايت فقيه - خوني كه در رگ ماست هديه به رهبر ماست را سر مي‌دادند. به گزارش ايسنا يكي از دانشجويان كه به نمايندگي از اعضاي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي اتحاديه دانشگاه‌هاي مستقل سراسر كشور در جمع تجمع كنندگان صحبت مي‌كرد گفت: با آنكه شعار كشور ما ظلم ستيزي و استكبار ستيزي بوده است و دانشجويان متعلق به اين كشور درخواست مجوز كرده‌اند تا به تجمع در مقابل سفارت فرانسه اقدام كند از سوي وزارت كشور با بهانه‌هايي چون كمبود وقت به ما مجوز داده نشد؛ لذا ما تعدادي از دانشجويان به نمايندگي از دانشجوياني هستيم كه قرار بود امروز در مقابل سفارت فرانسه تجمع كنند و فقط در احترام به قانون از حضور دانشجويان ديگر خودداري كرديم. اين دانشجو گفت: اگر مبنا را اسلام، هويت و آزادي و قوانين بين‌المللي قرار دهيم؛ بر اساس كدام منطق ايران نبايد از انرژي هسته‌يي برخوردار باشد؟ وي ادامه داد: ما دانشجويان صاحبان اصلي اين فناوري پيشرفته هستيم. وي همچنين گفت: ما اينجا جمع شده‌ايم كه از مسوولان كشورمان تقاضا كنيم و به آنها هشدار دهيم كه حق ايران قابل معامله و مصالحه نيست و از اين پس پايگاه‌هاي دانشجويي خود را در حمايت از اين مساله فعال خواهيم كرد. اين دانشجويان در نامه‌اي به شيراك نخست وزير فرانسه اظهار داشتند: «جناب آقاي شيراك رييس جمهوري دولت فرانسه چندي است كه كرارا تناقضات مكرر را در برخورد دوگانه شما با كشورهاي اسلامي علي‌الخصوص ايران اسلامي شاهد هستيم. نوع رفتارهاي پارادوكسيكال شما ما را بر آن داشت كه اعتراض رسمي خود را به نمايندگي دولت فرانسه در ايران اسلامي اعلام نماييم. آقاي شيراك برداشت ما اين است كه شما دچار خطاي تحليل و شناخت ناقص از تاريخ و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران هستيد. آيا شما تا به حال حتي لحظاتي از فرصت خود را صرف مطالعه تاريخ ايران نموده‌ايد؟ ايران مهد پرورش دلير مرداني است كه نه تنها گذشته ايران كه تاريخ جهان به آزادگي و شجاعت آنها مباهات مي‌نمايد. ما مفتخر به ادامه راه دلير مرداني همچون رئيس‌علي دلواري، ميرزا كوچك خان جنگلي ‌و هزاران تن از مردان مردي هستيم كه مرگ با عزت را بر زندگي با ذلت تحت يوغ استعمارگران ترجيح دادند و تا آخرين نفس براي آزادي ايران زمين و ملت سربلند و به جهاد خويش ادامه دادند. آقاي شيراك ما فرزندان مكتبي هستيم كه ستارگان درخشاني چون خط سرخ قيام حسيني و تارك سبز انتظار مهدوي در آسمان پرفروغ آن نور افشاني مي‌كنند و رهروان حضرت روح‌الله هستيم كه با سربازاني پاك باخته رژيم تا بن دندان مسلح طاغوتي شاهنشاهي را به خاك مذلت نشاند. آقاي شيراك انقلاب اسلامي با همه توان ايادي استكبار را از اين سرزمين قطع نمود و بروز پديده انقلاب اسلامي نقطه پاياني بر اوهام پراكني‌هاي بلوك غرب و شرق در ايران اسلامي بود. آقاي شيراك ما فرزندان همان ملتيم كه هشت سال جنگ تحميلي را با ايمان به مكتب عاشوراي حسيني با شهامت و شجاعت به پايان رسانديم. آقاي شيراك در اين سالها برخورد تبعيض آميز شما با مسلمانان و ايجاد محدوديت‌هاي متعدد از جمله منع حجاب براي بانوان مسلمان مقيم در فرانسه به اوج خود رسيده است و ادعاي تاريخي شما مبني بر اعيه داري دموكراسي و آزادي را چونان شبحي بي‌معنا در تاريكي تصميمات عجولانه‌تان گم نموده است. آقاي شيراك اشتباه نكنيد و آگاه باشيد كه تاريخ قابل تكرار است. اين عملكرد منفي شما مي‌رود تا آزموده‌ها باز به محك آزموني ديگر گذاشته شود و بار ديگر حيثيت شما با چالش تزلزل مواجه گردد. آقاي شيراك شما و همكارانتان در كشورهاي اروپايي بايد بدانيد كه بحث جدي و حياتي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي براي ملت ايران به يك خواست ملي تبديل شده است و هر گونه اقدامي كه بر اين حق مسلم ايرانيان خدشه وارد نمايد با مقابله و پاسخ سرسختانه اين امت رشيد مواجه خواهد شد. فناوري هسته‌اي نماد اراده ملي و مظهر خاص ايرانيان براي تجديد حيات علمي و تمدني، مساله‌اي نيست كه در كشاكش زد و بندهاي ديپلماتيك و تحت فشارهاي سياسي و عمليات رواني قابل چشم پوشي باشد. اشتباه نكنيد! اگر مي‌خواهيد در حافظه تاريخي ملت نيكنام شويد راه خود را از شيطان بزرگ آمريكا جدا نماييد.» در حاشيه به دليل نداشتن مجوز تجمع نيروي انتظامي و تعدادي از نيروهاي لباس شخصي دانشجويان را از ورود و تجمع در خيابان مقابل سفارت فرانسه منع مي‌كردند و آنها را به پياده روها هدايت مي‌كردند. دانشجويان قصد داشتند پرچم فرانسه را در خيابان پهن كرده تا خودروها از روي آن عبور كنند، اما مامورين نيروي انتظامي مانع اين كار شدند. دانشجويان در انتهاي تجمع خود نامه‌ي اتحاديه‌ انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور را خطاب به شيراك، رييس جمهوري فرانسه قرائت كرده و سپس به مامورين نيروي انتظامي مستقر در جلوي سفارت فرانسه تحويل دادند. دانشجويان با وجود مخالفت نيروي انتظامي و تعدادي از مامورين لباس شخصي از آتش زدن پرچم كشور فرانسه در پياده روي روبروي فرانسه اقدام به آتش زدن پرچم اين كشور كردند و پس از آن به داخل خيابان روبروي سفارتخانه وارد شدند. انتهاي پيام