فردا "آسیا" قطب فناوری جهان خواهد بود

نمایشگاه "سی. ای. اس آسیا ۲۰۱۹"(CES Asia ۲۰۱۹) از فردا در شانگهای چین آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه "سی. ای. اس آسیا ۲۰۱۹" فردا ۱۱ ژوئن آغاز خواهد شد و تا ۱۳ ژوئن ادامه خواهد داشت.

طی نمایشگاه "سی. ای. اس آسیا ۲۰۱۹" بزرگترین شرکت‌های خودروسازی در "مرکز نمایشگاه بین‌المللی شانگهای"(Shanghai New International Expo Center ) از آخرین و پیشرفته‌ترین خودروهای خود رونمایی خواهند کرد.

این پنجمین سالی است که این نمایشگاه در شانگهای برگزار می‌شود. طی این رویداد شرکت کنندگان می‌توانند آخرین فناوری‌های جهان را مشاهده کنند.

با آغاز این نمایشگاه شرکت‌های نامی جهان آخرین دستاوردها در زمینه فناوری نسل پنجم شبکه‌های سیار، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را رونمایی خواهند کرد.

"کارن چوپکا"(Karen Chupka)، معاون اجرایی نمایشگاه سی.ای.اس گفت: سی.ای.اس آسیا مرکز رونمایی از فناوری‌های نوینی است که باعث رشد بازار آسیا خواهند شد. شرکت کنندگان از آخرین پیشرفت‌های فناوری هوش مصنوعی، نسل پنجم شبکه‌های همراه و وسایل نقلیه باخبر خواهند شد.

در این نمایشگاه علاوه بر حضور ۶۰ شرکت خودروسازی، بیش از ۵۵۰ شرکت که شامل بیش از ۱۲۵ استارتاپ است نیز حضور خواهند داشت.

چندی پیش انجمن فناوری‌های مصرفی(CTA) اعلام کرده بود "ریچارد یو "(Richard Yu) مدیرعامل گروه تجاری مصرفی و فناوری شرکت "هوآوی"(Huawei) و "کیونگلیم یون"(Kyounglim Yun) معاون اجرایی و مدیر بخش استراتژی نوآورانه شرکت "هیوندای" به عنوان اولین سخنرانان مراسم "سی. ای. اِس آسیا ۲۰۱۹" انتخاب شده‌اند؛ اما اخباری که تازه منتشر شده، گویای آن است که سه شرکت "آئودی چین"(Audi China)، "واکوم"(Wacom) و "هواریزن رباتیک" (Horizon Robotics) نیز به جمع دو سخنران دیگر پیوسته‌اند.

طی این برنامه "توماس اوسیانسکی"(Thomas Owsianski)، مدیرعامل شرکت آئودی چین، "نوبو ایده"(Nobu Ide) مدیرعامل شرکت وکوم و دکتر "چانگ هوانگ"(Chang Huang) مدیرعامل شرکت هورایزن رباتیک از آینده شرکت خود و فناوری‌هایی که قرار است طی سال‌های آینده وارد بازار کنند، صحبت خواهند کرد.

رونمایی از خودروهای مجهز به فناوری‌های پیشرفته یکی از دلایلی است که این نمایشگاه را هیجان انگیز کرده است. بیش از ۶۰ برند صنعت خودروسازی جهانی از جمله "آئودی"(Audi)، "هوندا"(Honda)، "هیوندای"(Hyundai)، "کیا" (Kia) و "نیسان"(Nissan) و … از آخرین نوآوری‌های خود در زمینه فناوری وسایل نقلیه در این نمایشگاه رونمایی خواهند کرد.

هوش مصنوعی

شرکتهایی که طی این نمایشگاه در زمینه هوش مصنوعی فعالیت خواهند داشت عبارتند از: "آیفلایتک"(iFLYTEK) ، "اسکای ورث"(Skyworth)، "هورایزن رباتیکس"(Horizon Robotics)، "نورالاجیکس"(Nuralogix)، "سوگو"(Sogou) و "چیتاموبایل" (Cheetah Mobile).

واقعیت مجازی/واقعیت افزوده

شرکت‌هایی که طی این نمایشگاه در زمینه واقعیت مجازی/واقعیت افزوده فعالیت خواهند داشت عبارتند از : "موسسه تحقیقات علمی کاربردی هنگ کنگ"(Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute) ، "جانسون &جانسون"(Johnson & Johnson) و شرکت Well Being Digital Limited

فناوری خودرو

شرکت‌هایی که طی این نمایشگاه در زمینه فناوری خودرو فعالیت خواهند داشت عبارتند از: "آئودی"(Audi)، "هوندا"(Honda)، "هیوندای"(Hyundai)، "کیا"(Kia) و "نیسان"(Nissan) ، شرکت خودروسازی ژاپنی "دنسو"(Denso)، شرکت خودروسازی چینی"اف. ای.دابلیو هونگی"(FAW Hongqi)، شرکت خودروسازی چینی "گریت وال موتورز"(Great Wall Motors) ، "کارخانه هوش مصنوعی هگزاگون"(Hexagon Manufacturing Intelligence)، شرکت خودروسازی کره‌ای "هیوندای موبیس"(Hyundai Mobis)، شرکت خودروسازی سوئدی "پولستار"(Polestar)، شرکت لوازم الکترونیکی خانگی آمریکایی متخصص در زمینه تولید تجهیزات صوتی نظیر لوازم صوتی خانگی، سیستم‌های صوتی اتومبیل "بوز"(Bose).

