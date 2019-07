روایت کمالوندی از ساعت "۰۰:۰۰:۰۰" و روند بعد از آن

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: آژانس امروز بعد از آنالیز نمونه‌های اورانیوم غنی‌شده بعد از 16 تیر تایید کرد که ایران غنی‌سازی اش به 4.5 درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی در سخنانی در شورای عالی استان‌ها که روز چهارشنبه برگزار شد گفت: اینها اول دنبال راهی بودند که بگویند ایران نقض برجام کرده است در روح و متن برجام، اما عملاً گزارش‌های آژانس نشان می‌دهد که ایران دارد در حال انجام تعهداتش است. ترامپ به افرادش در جاهایی در وزارت خارجه پرخاش می‌کند که "عرضه ندارید چیزی پیدا کنید که ایران را به نقض برجام متهم کنید تا بتوانیم به مکانیسم "بازگشت به عقب" متوسل شویم" تا این‌که به هر حال از برجام خارج شد.

وی گفت: آنها تلقی شأن این بود که با خروج آمریکا از برجام ایران نیز خارج می‌شود اما ایران مسیر منطقی در پیش گرفت و اگر این تصمیم نبود ما هم در داخل و هم خارج مشکل پیدا می‌کردیم ولی الان دیگر کسی این حرف را نمی‌تواند بزند. در مذاکرات اخیر با اروپایی‌ها به آنها گفتیم که شما از فرصت‌هایی که ایران به شما در این یک سال داد استفاده نکردید.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ایران تصمیم گرفت در مقطعی توازنی که در برجام بهم خورده است را برگرداند، وقتی این موضوع مطرح شد ابتدا مساله را جدی نمی‌گرفتند بعد ایده less for less مطرح شد اما دیدید طرحی ارائه شد و حتی قبل از اینکه آمریکا از برجام بیرون برود این طرح را تهیه کرده بودیم. گزینه‌های مختلف را دیده بودیم و در شورای عالی امنیت ملی روی آن کار شد و از بین آنها انتخاب‌هایی انجام شد و بر اساس گام به گام طراحی شد که در گام اول ذخایر اورانیوم را بیش از ۳۰۰ کیلوگرم افزایش دادیم و تعهد مازاد ۱۳۰ تن آب سنگین را نیز کنار گذاشتیم. در گام دوم سطح غنی‌سازی را افزایش دادیم. ما سه ایستگاه برای غنی سازی داریم؛ ایستگاه اول برای راکتور قدرت است که ۹۰ درصد غنی‌سازی در دنیا برای تأمین سوخت نیروگاه‌های قدرت است که غنای کمتر از پنج درصد را دارد و ما هم در این ایستگاه تا غنای ۴.۵ درصد بالا رفتیم. ایستگاه ۲۰ درصد دومین ایستگاه است و بعد از آن هم در ایستگاه سوم بالاتر از ۲۰ درصد تا ۶۰ درصد می‌رسد برای استفاده در پیشران هسته‌ای و غیره است.

وی با تاکید بر این‌که سازمان انرژی اتمی بر اساس نیاز خود غنی‌سازی را انجام می‌دهد اظهار کرد: ممکن است نیاز پیشران داشته باشیم اما نیاز امروز ما نیست یا نیاز ۲۰ درصد مربوط به راکتور تحقیقاتی تهران است که ما برای چندین سال سوخت داریم. اما در حوزه نیروگاهی که کار عمده‌ای هم داریم و کار زیادی داریم نیاز به غنی سازی در ایستگاه اول داریم. ما تا ۱۲ شب روز ۱۶ تیرماه به طرف‌های مقابل فرصت دادیم و به آژانس اعلام کردیم که ساعت "۰۰:۰۰:۰۰" این پروسه را شروع می‌کنیم و صبح که اندازه‌گیری کنید، می‌بینید که ما غنا را تا ۴.۵ درصد افزایش داده‌ایم و امروز (چهارشنبه) آژانس تأیید کرد که آنالیز مواد نشان داده است ایران به سطح ۴.۵ درصد رسیده است.

