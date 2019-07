یک عضو ارشد دولت بریتانیا گفته است که کابینه جدید این کشور برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا در پایان ماه اکتبر آماده می‌شود.

به گزارش ایسنا ، مایکل گوو، مدیر تدارکات برای بریگزیت بدون توافق در مطلبی که در ساندی تایمز چاپ کرده نوشته فرض کابینه بوریس جانسون این است که اتحادیه اروپا حاضر نخواهد شد بر سر توافقی جدید مذاکره کند. به همین دلیل برای دولت کنونی، تدابیر ضروری برای خروج بدون توافق یک اولویت است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا بریگزیت، به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است.

هم گروهی از طرفداران بریگزیت و هم بخشی از مخالفان، با توافقی که دولت قبلی بریتانیا با اتحادیه اروپا به دست آورد، مخالف بودند و به همین دلیل آن توافق سه بار در پارلمان رد شد.

وی نوشته است: اگرچه هدف یک خروج همراه با توافق است اما دولت باید برای هر سناریویی آماده باشد. نخست‌وزیر و دولت جدید و ماموریت تازه همگی خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر است. دراین تردیدی نیست هیچ تاخیری هم رخ نخواهد داد.بریگزیت رخ خواهد داد.

گوو تاکید کرده است: رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند نگرش خود را تغییر نخواهند داد ما همچنان امیدواریم که آنها نظرشان را تغییر دعند اما ما بر این فرض که تغییری رخ نخواهد داد کار می‌کنیم.

Gove said the government would do “everything in our power” to secure a good deal for the UK, but said simply presenting Theresa May’s withdrawal agreement to Parliament again would not be enough. “You can’t just reheat the dish that’s been sent back and expect that will make it more palatable,” he wrote.