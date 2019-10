پژوهشگران آمریکایی، نوعی لنز برای دوربین تلفن همراه ابداع کرده‌اند که ضخامت آنها ۲۰ برابر کمتر از موی انسان است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینمگ، موج جدید تلفن‌های همراه که بازار را به سلطه خود درآورده‌اند، دوربین‌هایی با قابلیت‌های باورنکردنی دارند و می‌توانند تصاویری با کیفیت فوق‌العاده ارائه دهند. تنها موردی که همیشه کاربران از آن اظهار نارضایتی کرده‌اند، لنز ضخیم دوربین پشت تلفن همراه است که روی صفحه‌ای شیشه‌ای قرار می‌گیرد و ظاهر زیبای تلفن همراه را از بین می‌برد.

پژوهشگران مهندسی الکترونیک و رایانه "دانشگاه یوتا"(UofU) در آمریکا، نوع جدیدی از لنزهای نوری را ابداع کرده‌اند که بسیار باریک‌تر و سبک‌تر از لنزهای معمولی تلفن‌های همراه است و قابلیت تصویربرداری در شب را نیز دارد. این لنزها در صورت موفقیت، تحول چشمگیری در تلفن‌های همراه ایجاد خواهند کرد و حتی این قابلیت را خواهند داشت تا در پهپادها و دوربین‌های دید در شب به کار بروند و به سربازان در ماموریت‌های شبانه کمک کنند.

"راجش منون"(Rajesh Menon)، استادیار مهندسی برق و رایانه دانشگاه یوتا گفت: ضخامت لنزهای معمولی که در تلفن‌های همراه به کار می‌روند، چند میلی‌متر است اما ضخامت این لنزهای جدید فقط به چند میکرون می‌رسد و از لنزهای معمولی، بسیار باریک‌تر است.

وی افزود: لنزهای ما، ۱۰۰ برابر روشن‌تر و هزار برابر باریک‌تر از لنزهای معمولی هستند و در عین حال، به خوبی لنزهای معمولی کار می‌کنند.

لنزهای معمولی، نور منعکس‌شده از اجسام را می‌گیرند و آن را پیش از رسیدن به حسگر دوربین، منحرف می‌کنند تا یک تصویر دیجیتالی را شکل ‌دهند اما این لنزهای جدید، ریزساختارهای بسیاری دارند که می‌توانند نور را در جهت درست روی حسگر منحرف کنند. این گروه پژوهشی، یک فرآیند ساخت را با نوعی پلیمر جدید ارائه داده‌اند که با الگوریتم‌هایی همراه است. این الگوریتم‌ها می‌توانند هندسه ریزساختارها را محاسبه کنند.

منون ادامه داد: می‌توان این ریزساختارها را مانند پیکسل‌های بسیار کوچکی از یک لنز تصور کرد. ریزساختارها لنز نیستند اما می‌توانند با همکاری یکدیگر، عملکرد یک لنز را داشته باشند. این لنزهای جدید، صاف و ۲۰ برابر باریک‌تر از موی انسان هستند و می‌توانند قابلیت دیدن اجسام در شب را فراهم کنند. علاوه بر کاربردهای مطرح شده، قیمت مناسب لنزها نیز یک موضوع مهم است. طراحی لنزها می‌تواند امکان ساخت آنها را از موادی مانند پلاستیک نیز فراهم کند و در نتیجه، هزینه ساخت را کاهش دهد.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

