بازی Call of Duty Modern Warefare پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۱۹ میلادی در جهان شد.

به گزارش ایسنا، کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی Superdata با بررسی میزان خرید، دانلود و نصب کاربران بازی‌های مختلف به تازگی گزارشی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بازی Call of Duty Modern Warefare موفق شده است با سرعت بالایی تبدیل به پرفروش‌ترین بازی دیجیتالی سال جاری میلادی در جهان شود.

طبق آمار، این بازی بر روی پلت‌فرم کنسول‌های بازی و کامپیوتر در ماه اکتبر ۴.۷۵ میلیون نسخه را به فروش رسانده است که در مقایسه با black ops 4 که در سال گذشته عرضه شد، ۱۱ درصد کمتر گزارش شده است. بر اساس گزارش وب سایت gamesindustry، این بازی با این حال توانسته است در فهرست رده بندی پرفروش‌ترین بازی های کنسولی در جایگاه نخست و بازی های کامپیوتری در جایگاه ششم قرار بگیرد.

همچنین نسخه موبایلی این بازی نیز موفق شده است در ماه اکتبر سال جاری میلادی ۵۷ میلیون دلار درآمد کسب کند. این بازی محبوب و پرطرفدار همچنین ۱۱۶ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان داشته که حدود ۸۲ درصد از آنها بر روی گوشی های آیفون مبتنی بر سیستم عامل iOS بازی می‌کردند.

از دیگر بازی های پرفروش سال می توان به ترتیب به موارد زیر اشاره کرد:

1. Call of Duty: Modern Warfare 2019

2. The Outer Worlds

3. Luigi's Mansion 3*

4. Madden NFL 20

5. NBA 2K20

6. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint

7. WWE 2K20

8. FIFA 20

9. Borderlands 3

10. Ring Fit Adventure

11. The Legend of Zelda: Link's Awakening*

12. Mario Kart 8*

13. Minecraft#

14. Grand Theft Auto V

15. Mortal Kombat 11

16. Overwatch

17. Super Smash Bros. Ultimate*

18. Code Vein

19. Red Dead Redemption II

20. The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

