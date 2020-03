هشدار جمعی از استادان دانشگاه درباره عواقب انتشار اخبارغیرموثق از کرونا با طرح یک مثال

جمعی از استادان دانشگاه های علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس کمیته روابط عمومی قرارگاه مقابله با کرونا ویروس نسبت به عواقب انتشار برخی اخباری که ممکن است پشتوانه کافی و مناسب علمی نداشته باشند هشدار دادند .

به گزارش ایسنا، در متن این نامه خطاب به دکتر جهانپور- رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و رئیس کمیته روابط عمومی قرارگاه مقابله با کروناویروس آمده است: گاهی مشاهده می‌شود که اخبار تهیه شده به جای این که از نهادهای رسمی و معتبر صادر شده باشند، منتج از شایعاتی در فضای مجازی بوده و باعث ایجاد نگرانی بی مورد در مردم و روی آوردن آن‌ها به روش‌های نامناسب برای پیشگیری و به تبع آن، غفلت از روش های مناسب می‌شود. این امر همچنین باعث می‌شود برخی امکانات و وسایلی که صرفا در موارد خاصی باید استفاده شوند، کمیاب شده و از دسترس افرادی که واقعا به آن‌ها نیاز دارند خارج شود .

برای مثال در خبری که از بخش خبری شبکه سه سیما مورخ جمعه شب هشتم فروردین ماه پخش شد، با استناد به مطالعه‌ای که مرجع آن به غلط سازمان جهانی بهداشت ذکر شد، اشاره شد که "این ویروس تا هشت ساعت در هوای محلی که افراد سرفه یا عطسه کرده‌اند باقی می‌ماند. در ادامه گفته شد پزشکان متخصص تاکید می کنند به هیچ عنوان نباید بدون ماسک از منزل خارج شوید."» در مورد این خبر باید به چند نکته توجه داشت. منبع این خبر، مطلبی است که در سایت خبری CNBC تحت عنوان خبر " WHO considers after study shows coronavirus can survive for medical staff‘airborne precautions’ in air " منتشر شده است. در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌شویم :



۱ - خبر مذکور هرگز توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر نشده و این سازمان درگاه‌های رسمی برای انتشار راهنماهای بهداشتی خود را دارد این سازمان علاوه بر مستنداتی که در زیر به آن ها اشاره خواهد شد و صفحه پرسش و پاسخی که در آن صراحتا انتقال هوابرد را مردود دانسته، با عنایت به ابهامات پیش آمده، مجددا دبیر کل سازمان جهانی بهداشت به همراه کارشناس عالی خود در برنامه زنده اینستاگرامی که سه شنبه ۵ فروردین ماه برگزار شد و همچنین در نشست مطبوعاتی بامداد ۹ فروردین خود، انتقال این ویروس از طریق هوا را مردود اعلام کرده است. پزشکان متخصص مورد اشاره در خبر مذکور چه افرادی هستند و چگونه از طرف سازمان جهانی بهداشت مطلبی عکس آنچه خود سازمان منتشر کرده را بیان می‌کنند؟



۲ - به دلیل حساسیت بالای این موضوع، همکاران ما در مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط و گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت) مرجع رسمی تایید موارد مثبت آلودگی به ویروس( دانشگاه علوم پزشکی تهران که همگی در بالاترین سطح علمی کشور هستند، طی مطالعه‌ای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران، نمونه‌های متعددی از هوای اتاق‌های محل بستری بیماران مبتلا به کووید - ۱۹ گرفته‌اند. نتایج این مطالعه که نشان دهنده منفی بودن همه نمونه‌هاست، برای انتشار به یکی از معتبرترین مجلات علمی بهداشتی دنیا ارسال شده و می‌تواند به عنوان مدعای دیگری دال بر رد انتقال هوابرد ویروس باشد.



۳ - در همان خبر شبکه CNBC به نقل از دکتر Kerkhove Van Maria رییس اداره بیماری‌های نوپدید و مشترک انسان و دام سازمان جهانی بهداشت ذکر شده که کادر درمانی حین انجام فرایندهایی که تولید ذرات معلق (آئروسل) می‌کنند، به دلیل اینکه ممکن است این ذرات مدت کمی طولانی‌تری در هوا باقی بمانند، اهمیت دارد حین انجام این فرایندها احتیاط بیشتری بخرج دهند.

در ادامه نامه آمده است: منظور از این احتیاطات اضافه، که در راهنمای منتشر شده در تاریخ ۲۷ فوریه این سازمان هم تحت عنوان

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease ۲۰۱۹ ۲۱۹)-(COVID قید شده بوده، آن است که این دسته از پرسنل باید از ماسک‌های اصطلاحا N۹۵ استفاده کنند در حالیکه سایر کادر درمانی چنانچه از همان ماسک های معمولی (جراحی) استفاده کنند کافی خواهد بود. این راهنما که در تاریخ ۱۹ مارس تحت عنوان Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-۱۹): interim guidance, ۱۹ ۳March ۲۰۲۰ و پس از انتشار گزارش‌های پراکنده دال بر احتمال ضعیف وجود ویروس در هوا منتشر شده، همان توصیه‌ها را بدون هیچگونه کم و کاستی تکرار کرده است. لازم به توضیح است راهنمای مورد اشاره بعد از ترجمه توسط گروهی از متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت الکترونیک منتشر و در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.



۴- لازم به ذکر است نتیجه هیچ تحقیقی، تا زمانی که توسط متخصصین مستقل مربوطه توسط نهادهایی مثل سازمان جهانی بهداشت، که بالاترین نهاد مستقل علمی بهداشتی است مورد ارزیابی و جمع بندی قرار نگیرند، نمی‌توانند به عنوان سندی برای استفاده توسط عموم و حتی متخصصان مورد استناد قرار گیرند. با توجه به اینکه رشته تخصصی اینجانبان زمینه‌های مختلف طراحی، مطالعه، اجرا و نقد مطالعات علمی پزشکی و بهداشتی است، اذعان می‌داریم در مرور نقادانه این مطالعات و جمع‌بندی نتیجه همه مطالعاتی که تا هر لحظه خاص انجام شده، سازمان جهانی بهداشت دقیق ترین دستورالعمل‌ها را به روزآوری نموده و منتشر می‌کند.



۵ - مرکز مدیریت بیماری‌های امریکا نیز طی منابع متعددی موضوع هوابرد بودن انتقال این ویروس را منتفی دانسته است لذا به دلایل پیش گفته و به منظور پرهیز از ایجاد هراس بی مورد و انجام رفتارهای غیر بهداشتی و خطرناک توسط مردم، خواهشمندیم دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اصلاح خبر مذکور اقدام لازم صورت پذیرد و ازاین به بعد قبل از انتشار چنین خبرهایی از کمیته روابط عمومی قرارگاه مقابله با کرونا ویروس استعلام بعمل آورند.»

