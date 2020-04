ویتامین C و ۶ دلیل برای مصرف منظم آن

وقتی نام ویتامین C را می شنوید، آن چه احتمالا در ذهن شما نقش می بندد پیشگیری و درمان بیماری هایی مانند اسکوربوت و سرماخوردگی است. اما آیا می دانستید که این ماده مغذی می تواند برای سلامت کلی انسان مفید باشد؟

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از "مدیکال دیلی" نوشت: «ویتامین C از جمله مواد مغذی است که به طور طبیعی در بدن انسان تولید نمی شود و برای تامین نیاز روزانه باید آن را از منابع غذایی مانند میوه ها و سبزیجات مانند مرکبات و فلفل های دلمه ای دریافت کنید.

ویتامین C به شکل مکمل نیز در دسترس است. در ادامه با برخی دلایل علمی که چرا باید به طور منظم این ماده مغذی را مصرف کنیم، بیشتر آشنا می شویم.

مدیریت آثار استرس اکسیداتیو

استرس اکسیداتیو دشمن شماره یک افرادی است که به مراقبت از سلامت پوست خود توجه ویژه ای دارند. استرس اکسیداتیو موجب تولید بیش از حد رادیکال های آزاد، مولکول هایی مضر که به سلول های سالم بدن آسیب می رسانند، می شود. همچنین، استرس اکسیداتیو میزان رطوبت و کلاژن در پوست را کاهش می دهد، از این رو، به شکل گیری چین و چرک و پیری زودرس پوست منجر می شود.

به عنوان یک آنتی اکسیدان قدرتمند، ویتامین C می تواند به کاهش آثار استرس اکسیداتیو در بدن کمک کند. این ماده مغذی از پوست در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کند، به کند شدن پیشرفت مشکلات پوستی مختلف، از جمله آسیب ناشی از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید، هایپرپیگمنتیشن (لکه های پوستی)، و بروز چین و چروک کمک می کند.

با استفاده از مکمل ویتامین C به صورت موضعی می توان از دریافت این ماده مغذی به میزان کافی در پوست اطمینان حاصل کرد. استفاده از ویتامین C در روتین صبحگاهی می تواند به پیشگیری از آسیب ناشی از عوامل محیطی در طول روز و استفاده از آن هنگام شب می تواند به جوان‌سازی پوست کمک کند.

پشتیبانی از بافت های بدن

کلاژن نه تنها برای بهره‌مندی از پوستی قوی و نرم اهمیت دارد، بلکه برای حفظ ساختار دیگر بافت های همبند از جمله رگ های خونی و تاندون ها نیز مهم است. با افزایش سن، تولید کلاژن در بدن کاهش می یابد که به نازک شدن پوست و روند کند بهبودی زخم ها منجر می شود.

ویتامین C می تواند به کند کردن این روند کاهش تولید کلاژن مرتبط با افزایش سن کمک کند. ویتامین C یک عامل کلیدی در سنتز کلاژن و الاستین است که به حفظ ظاهر شاداب و جوان پوست کمک می کنند.

همچنین، ویتامین C از طریق مقابله با آنزیم های تخریب کننده کلاژن، از ذخایر موجود این ماده در بدن محافظت می کند.

پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن

ویتامین C نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی ایفا می کند. به گفته جوآنا فولی، متخصص تغذیه، در سطح سلولی، ویتامین C پاتوژن ها را خنثی کرده و به عملکرد درست سلول های ایمنی کمک می کند. ویتامین C به تکثیر لنفوسیت ها (نوعی از گلبول های سفید خون) برای مبارزه با عفونت ها و همچنین به نوتروفیل ها (نوع دیگری از گلبول های سفید خون) برای خوردن و تخریب میکروب های بیماری‌زا کمک می کند.

همچنین، خواص آنتی اکسیدانی ویتامین C به عملکرد درست سیستم ایمنی بدن کمک می کند. استرس اکسیداتیو طولانی مدت با انواع مختلفی از بیماری های مزمن و همچنین تحریک التهاب که استرس اکسیداتیو را تغذیه می کند، پیوند خورده است. همراه با آنتی اکسیدان های دیگر، مصرف ویتامین C به میزان کافی برای تقویت و عملکرد درست سیستم ایمنی بدن اهمیت دارد.

تقویت سلامت مغز

اگرچه اسیدهای چرب امگا-۳ و ویتامین K از جمله مواد مغذی شناخته شده برای سلامت مغز هستند، ویتامین C نیز می تواند برای تقویت عملکرد شناختی مفید باشد که خواص آنتی اکسیدانی بار دیگر عامل تاثیرگذار در این زمینه هستند. رادیکال های آزاد می توانند موجب بروز آسیب در هر نقطه ای از بدن، از جمله مغز شما شوند. به عنوان یک آنتی اکسیدان، ویتامین C می تواند به مبارزه با رادیکال های آزاد و پشتیبانی از بدن در برابر زوال شناختی کمک کند.

ویتامین C برای بهره‌مندی از سلول های عصبی سالم نیز اهمیت دارد. این ماده مغذی از غلاف میلین محافظت می کند که امکان انتقال سریع‌تر تکانه ها و سیگنال های عصبی را فراهم می کند. یک نکته جالب درباره تشکیل مناسب غلاف میلین این است که با تولید کلاژن وابسته به ویتامین C پیوند خورده است.

کمک به مدیریت فشار خون بالا

ویتامین C ممکن است به مدیریت طبیعی فشار خون بالا کمک کند. این ویتامین تولید اکسید نیتریک توسط بدن را بهبود می بخشد. این مولکول به گشاد یا باز شدن رگ های خونی کمک می کند.

همچنین، ویتامین C موجب می شود تا کلیه ها سدیم و آب بیشتری از بدن دفع کنند. این شرایط به آرامش دیواره رگ های خونی و کاهش فشار خون کمک می کند. همچنین، این ماده مغذی می تواند به حفظ و بازگشت انعطاف پذیری به دیواره رگ های خونی، کاهش تشکیل پلاک و بهبود جریان خون کمک کند.

پشتیبانی از جذب آهن

عوامل مختلفی بر جذب ماده معدنی آهن در بدن تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به نوع آهن و میزان ذخایر آهن موجود اشاره کرد. همچنین، ویتامین C می تواند بر دریافت و جذب آهن از غذاهای مصرفی تاثیرگذار باشد. این ویتامین به تبدیل آهن غیرهم که در منابع گیاهی وجود دارد به شکلی با قابلیت جذب بیشتر در بدن کمک می کند. جذب آهن غیرهم برای بدن به اندازه آهن هم که در منابع حیوانی وجود دارد، آسان نیست.

ویتامین C می تواند به معکوس کردن اثر مهار کننده برخی مواد دیگر، مانند فیتات ها که جذب آهن را به تاخیر می اندازند، کمک کند. برای کسب بهترین نتایج، مصرف آهن و ویتامین C در یک وعده غذایی مشابه توصیه شده است.

انتهای پیام