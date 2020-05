محققان دانشگاه هاروارد و بوستون یک دستگاه پوشیدنی برای زانو ساخته‌اند که سبب بهبود راه رفتن افرادی می‌شود که به دلیل سکته مغزی دچار ناتوانایی‌های حرکتی شده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، در سال ۲۰۱۷ میلادی، محققان موسسه "ویس"( Wyss) دانشگاه هاروارد، دانشکده مهندسی"جان ای.پالسون"( John A. Paulson) دانشگاه هاروارد و دانشگاه "بوستون"، در همکاری با یکدیگر یک نوع لباس خارجی رباتیک ساختند که برای کمک به بهبود حرکت بیمارانی طراحی شده بود که سکته کرده‌اند.

حال نسخه‌ای از این دستگاه پوشیدنی ساخته شده که سبک بوده و به زانو کمک می‌کند در راه رفتن سرعت پیدا کند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، سالیانه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در آمریکا دچار یک سکته مغزی می‌شوند.

به این ترتیب سکته مغزی رتبه پنجم در علت مرگ و میر است.

البته اغلب افرادی که دچار سکته می‌شوند، زنده می‌مانند، ولی ممکن است در طولانی‌ مدت دچار ناتوانایی‌های فیزیکی شوند.

بسیاری از این افراد در یک طرف بدن خود ضعف یا فلج را تحمل کنند. این امر باعث از بین رفتن تعادل، مشکل در راه رفتن، خستگی عضلات و عدم هماهنگی می‌شود.

در نسخه جدید دستگاه پوشیدنی ساخته شده توسط محققان دانشگاه هاروارد و بوستون، دستگاه خودش حاوی موتور و باتری است.

این لباس خارجی کمتر از ۵ کیلوگرم وزن دارد و هنگام راه رفتن با زانو همکاری می‌کند. باتری و محرک دستگاه هم در کمر کاربر پوشیده می‌شوند.

کابل‌هایی هم در این دستگاه وجود دارد که تنها در زانوی ضعیف‌تر قرار می‌گیرند.

محققان، دستگاه ساخت خود را در ۶ بیماری که سکته کرده بودند، آزمایش کردند.

این افراد با کمک دستگاه ۳۰ متر راه رفتند. نتایج آزمایش نشان داد که بیماران در سرعت و مسافت پیاده‌روی خود پیشرفت‌ قابل توجهی داشتند که باعث تغییر در شیوه زندگی آن‌ها می‌شود.

میانگین سرعت راه رفتن این افراد در هر ثانیه، ۰.۱۴ متر افزایش یافت. علاوه بر این، مسافت طی شده توسط این افراد هم بهبود یافت.

نتایج این پژوهش در مجله " The IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology" انتشار یافت.

