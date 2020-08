ردیابی داروها در بدن با کمک یک ساعت هوشمند

محققان "دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس"(UCLA) آمریکا در مطالعه اخیرشان که با کمک "سام امامی نژاد"(Sam Emaminejad) محقق ایرانی این دانشگاه انجام شده، اظهار کرده‌اند که با استفاده از یک ساعت هوشمند که می‌تواند مواد شیمیایی موجود در عرق را تجزیه و تحلیل کند، سطح داروهای داخل بدن قابل ردیابی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلور، یافته‌های این مطالعه که در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" منتشر شده است نشان می‌دهد استفاده از این فناوری‌های پوشیدنی می‌تواند راه حل خوبی برای ردیابی داروها درون بدن بیماران باشد.

به طور کلی داروها با این رویکرد که یک دوز مشخص برای تمامی افراد مناسب است تجویز و مورد استفاده قرار می‌گیرند اما دستورالعمل‌هایی مانند وزن و سن بیماران وجود دارد که آنها نیز باید در نظر گرفته شوند. اما علاوه بر این تفاوت‌های اساسی، شیمی بدن ما به طور مداوم بسته به آنچه می‌خوریم و میزان ورزشی که انجام می‌دهیم در حال تغییر است. در صدر این عوامل، آرایش ژنتیکی مخصوص هر فرد است که از این رو پاسخ بدن هر فرد به داروها می‌تواند متفاوت باشد. این امر بر چگونگی جذب سریع داروها و عوارض جانبی تأثیر بگذارد.

به گفته محققان، تلاش‌های فعلی برای شخصی سازی دوز دارو به میزان زیادی به آزمایش خون‌گیری سیاهرگی که در بیمارستان انجام می‌شود، بستگی دارد. خون‌گیری سیاهرگی یا خون‌گیری وریدی فرایند گرفتن خون از سیاهرگ‌ها به منظور انجام آزمایش خون می‌باشد. خون سیاهرگی یکی از پر کاربردترین انواع خون در آزمایشگاه‌های پاتولوژی می‌باشد. پس از انجام آزمایش، نمونه‌ها برای آزمایش در آزمایشگاه‌های مرکزی ارسال می‌شوند اما این راه حل‌ها ناخوشایند، وقت گیر، تهاجمی و گران هستند و به همین دلیل است که آنها فقط در یک زیر مجموعه کوچک از بیماران و در موارد نادر انجام می‌شوند.

"سام امامی نژاد"، استاد مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس گفت: ما طی این مطالعه قصد ایجاد یک فناوری پوشیدنی را داشتیم که بتواند مشخصات داروهای داخل بدن هر فرد را بطور مداوم و غیرتهاجمی ردیابی کند. به این ترتیب می‌توان دوز و زمان بهینه مصرف دارو را برای هر فرد تنظیم کرد. علاوه بر آن با استفاده از این روش شخصی سازی می‌توانیم اثربخشی روش‌های درمانی را بهبود بخشیم.

به دلیل اندازه‌های مولکولی کوچک، بسیاری از انواع مختلف داروها به عروق وارد می‌شوند و در آنجا غلظت آنها بر میزان گردش داروها تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل محققان یک ساعت هوشمند مجهز به یک حسگر ایجاد کردند که قطرات ریز نمونه عرق را تجزیه و تحلیل می‌کند. محققان طی این مطالعه تأثیر استامینوفن(یک داروی ضد درد رایج بدون نسخه) را بر روی افراد طی چند ساعت مورد بررسی قرار دادند. محققان با استفاده از یک جریان الکتریکی کوچک، غدد عرق روی مچ را تحریک کردند. این امر به محققان این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به انجام ورزش توسط کاربر، تغییرات شیمیایی بدن هر فرد را تشخیص دهند. از آنجا که داروهای مختلف هرکدام امضای الکتروشیمیایی منحصر به فرد خود را دارند، این حسگر به گونه ای طراحی شده که می‌تواند در هر زمان به ردیابی سطح داروی خاصی بپردازد.

امامی نژاد افزود: این فناوری می‌تواند برای نظارت بر دارو و سوء مصرف دارو در برخی موارد مناسب باشد. این امر می‌تواند برای افرادی که دارای مشکلات بهداشت روان هستند بسیار مهم باشد چرا که آنها می‌بایست برای مدت زمان طولانی یک دارو را مصرف کنند. بیماران می‌توانند از چنین ابزار آسانی به راحتی استفاده کنند. علاوه بر آن پزشکان نیز می‌توانند دریابند عملکرد داروهای خاص بر بدن بیماران چگونه بوده است.

