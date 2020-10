نسخه گیاهی برای دوران کرونا

استفاده از گیاهان دارویی و ادویه ها روشی ساده برای بهبود عطر و طعم غذاهای مختلف است اما این محصولات می توانند برای اهداف درمانی مانند تقویت سیستم ایمنی بدن نیز استفاده شوند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: چه با فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا مواجه باشید یا به طور کلی تقویت سلامتی خود را هدف قرار داده باشید، حفظ قدرت سیستم ایمنی به ویژه در حال حاضر که با بحران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ نیز مواجه هستیم، اهمیت دارد. سیستم ایمنی مسئول پیشگیری و مبارزه با عفونت ها است و زمانی که از قدرت لازم برخوردار باشد، احتمال دفع بیماری ها نیز بیشتر می شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که برای حفظ قدرت سیستم ایمنی بدن خود و مبارزه با بیماری ها تنها نباید به گیاهان دارویی متکی بوده و دریافت برخی ویتامین ها و مواد معدنی به میزان لازم، دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم، خواب کافی و انجام ورزش نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. شستشوی منظم دست ها و پرهیز از تماس با افرادی که ممکن است بیمار باشند نیز از بهترین و ساده‌ترین روش ها برای کاهش خطر ابتلا به بیماری هستند.

برخی گیاهان دارویی ممکن است فواید بیشتری برای تقویت سیستم ایمنی بدن شما داشته باشند. در ادامه با برخی از بهترین گزینه ها در این زمینه بیشتر آشنا می شویم.

اکیناسه

اکیناسه یا سرخارگل یک گیاه دارویی با کاربردهای مختلف است. باتوجه به نتیجه گزارش های بخش تحقیقات در مانت ساینای، اکیناسه از خواصی برخوردار است که می تواند درد را تسکین داده و التهاب را کاهش دهد. افزون بر این، اکیناسه از خواص ضد ویروس و آنتی اکسیدانی سود می برد. بر همین اساس، اکیناسه یک گیاه دارویی ایده‌آل برای پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن و تقویت عملکرد آن است.

یک بررسی سیستماتیک که در سال ۲۰۰۶ در Cochrane Library منتشر شد، نشان داد که مصرف اکیناسه بلافاصله پس از ظهور علائم سرماخوردگی مانند آبریزش و گرفتگی بینی، می تواند به کاهش مدت زمان و شدت بیماری کمک کند. با این وجود، پژوهشگران به این نکته اشاره داشتند که نتایج در تمام مطالعاتی که آنالیز کرده بودند، مشابه نبودند.

یک بررسی سیستماتیک دیگر در سال ۲۰۲۰ که در نشریه Advances in Integrative Medicine منتشر شد، نشان داد که اکیناسه می تواند برای درمان عفونت های تنفسی حاد مفید باشد اگر از آن بلافاصله پس از ظهور علائم بیماری استفاده شود. این به دلیل آن است که اکیناسه می تواند سطوح سیتوکین های پیش‌التهابی که با التهاب و عفونت های تنفسی مرتبط هستند را کاهش دهد.

ترکیبات فعال اصلی در اکیناسه شامل آلکیلامیدها، مشتقات اسید کافئیک و پلی ساکاریدها هستند که مسئول خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی و ضد التهابی این گیاه هستند. برخی پژوهش ها نشان داده اند که عصاره اکیناسه می تواند سلول های ایمنی به نام ماکروفاژها را فعال کرده و همچنین بیان مولکول های التهابی به نام سیتوکین ها را تعدیل کند.

دارچین

آنتی اکسیدان ها از بدن در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از فعالیت رادیکال های آزاد محافظت می کنند. دارچین سرشار از آنتی اکسیدان های قدرتمند، مانند پلی‌فنول ها است. دارچین نشان داده است که از خواص ضد باکتری، ضد ویروس و ضد قارچ سود می برد.

روغن دارچین از خواص ضد باکتری برخوردار است. این روغن توانایی خود در مهار رشد برخی باکتری ها از جمله لیستریا و سالمونلا را نشان داده است. یکی از مزایای روغن دارچین این است که برخلاف آنتی بیوتیک ها موجب شکل گیری مقاومت نمی شود.

همچنین، روغن دارچین نشان داده است که می تواند در درمان عفونت های تنفسی ناشی از قارچ ها موثر عمل کند.

دارچین حاوی ترکیب فعالی به نام سینامالدئید است که ممکن است به مبارزه با انواع مختلف عفونت کمک کند.

براساس نتایج مطالعات منتشره در پاب مد دارچین از خواص ضد التهاب نیز برخودار است. التهاب به بدن در مبارزه با عفونت ها و ترمیم آسیب بافتی کمک می کند، اما التهاب بیش از حد و مزمن می تواند اثری معکوس داشته و به بافت های بدن آسیب برساند.

آثار ضد میکروبی دارچین ممکن است به پیشگیری از پوسیدگی دندان و کاهش بوی بد دهان نیز کمک کند.

آویشن

دریافت تمام ویتامین های مورد نیاز بدن در هر روز می تواند چالش برانگیز باشد. آویشن سرشار از ویتامین C و منبع خوبی برای ویتامین A است. همچنین، این گیاه دارویی منبع خوبی برای مواد معدنی مس، آهن، و منگنز و همچنین فیبر است که تمام این مواد مغذی می توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن انسان کمک کنند.

در یکی دیگر از گزارش های پاب مد اشاره می شود: آویشن از خواص ضد میکروبی قوی به واسطه وجود ترکیبات تیمول و کارواکرول سود می برد که مسئول رایحه خاص این گیاه نیز هستند. از دیگر ترکیبات موجود در آویشن که از خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی برخوردار هستند می توان به فلاونوئیدها اشاره کرد. آویشن می تواند به مبارزه با عفونت ها، به ویژه آنهایی که در دستگاه تنفسی شکل می گیرند مانند برونشیت و ورم لوزه کمک کند.

زنجبیل

زنجبیل فواید سلامت مختلف از جمله تقویت سیستم ایمنی را ارائه می کند. خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی زنجبیل می توانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. جینجرول ترکیب فعال موجود در زنجبیل نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند.

مطالعه ای که در ژوییه ۲۰۱۱ در نشریه Official Journal of the Balkan Union of Oncology منتشر شد، نشان داد که زنجبیل ممکن است به مهار برخی انواع سرطان نیز کمک کند. زنجبیل با فعال کردن سیستم ایمنی می تواند به پیشگیری از ابتلا به سرطان کمک کرده، سلول های سرطانی موجود را نابود کرده و از پخش شدن تومور جلوگیری کند. همچنین، زنجبیل به کاهش التهاب کمک می کند که می تواند خطر ابتلا به برخی انواع سرطان را کاهش دهد.

افزون بر این، زنجبیل از خواص ضد ویروس و ضد باکتری برخوردار است که می تواند به مبارزه با این عوامل بیماری‌زا کمک کند.

زردچوبه

کورکومین ماده فعال موجود در زردچوبه است که به واسطه خواص آنتی اکسیدانی، ضد باکتری و ضد التهاب خود بیشترین توجهات را به سوی خود جلب کرده است. برخی پژوهش ها نشان داده اند که این ماده پشتیبان فعالیت پروتئینی به نام CAMP است که به حفظ عملکرد درست و سالم سیستم ایمنی کمک می کند.

زردچوبه به لطف خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهاب و ضد میکروبی خود می تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند. مطالعات نشان داده اند حتی زردچوبه از خواص ضد سرطانی برخوردار است و بار دیگر کورکومین بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می کند.

برخی مطالعات نشان داده اند که زردچوبه می تواند در تقویت گلبول های سفید که به سیستم ایمنی در مبارزه با عوامل بیماری‌زا کمک می کنند نقش داشته باشد.

مشخص شده است که زردچوبه به تنظیم ارتباط بین گلبول های سفید خون با سیستم ایمنی و دیگر قسمت های بدن کمک می کند که افزایش کارایی سیستم ایمنی را در پی دارد.

بابونه

مطالعه ای که در نشریه Journal of Agricultural and Food Chemistry منتشر شد، نشان داد که نوشیدن چای بابونه به تقویت ترکیبات ضد باکتری در بدن کمک می کند.

چای بابونه سرشار از ترکیبات فنولی است که به تقویت سیستم ایمنی و محافظت از بدن در برابر عوامل بیماری‌زا کمک می کنند. همچنین، ترکیبات موجود در آن ممکن است به کاهش التهاب و تقویت فعالیت ضدباکتری کمک کنند.

برخی مطالعات نیز نشان داده اند که آپی‌ژنین موجود در چای بابونه می تواند سلول های سرطانی، به ویژه در دستگاه گوارش، پستان، پوست، پروستات و رحم را هدف قرار دهد. افزون بر این، مطالعه ای در سال ۲۰۱۵ با حضور ۵۳۷ شرکت کننده نیز نشان داد که مصرف منظم چای بابونه به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان تیروئید و بیماری خوش خیم تیروئید را کاهش می دهد.

اُرگانو (پونه کوهی)

باور بر این است که افزودن برگ های تازه اُرگانو یا روغن این گیاه دارویی به رژیم غذایی روزانه می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. نتایج یک مطالعه نشان داده که به ازای هر گرم وزن، فعالیت آنتی اکسیدانی اُرگانو می تواند ۴۲ برابر بیشتر از سیب، ۳۰ برابر بیشتر از سیب زمینی، ۱۲ برابر بیشتر از پرتقال و ۴ برابر بیشتر از بلوبری باشد زیرا این گیاه سرشار از ویتامین های A و C است.

مطالعه ای که در نشریه the Journal of Nutrition منتشر شد، نشان داد که مصرف گیاهان دارویی، مانند اُرگانو ممکن است نقش چشمگیری در افزایش دریافت آنتی اکسیدان های گیاهی داشته و حتی منبع بهتری برای دریافت آنتی اکسیدان ها نسبت به گروه های غذایی دیگر مانند میوه ها، توت ها، و سبزیجات باشد.

اُرگانو از خواص ضد باکتری و ضد التهاب نیز سود می برد.

کارواکرول و تیمول ترکیبات اصلی موجود در روغن اساسی اُرگانو هستند که ممکن است از خواص ضد میکروبی برخوردار باشند. مطالعه ای آزمایشگاهی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که این دو ماده از تکثیر سویه های مختلف باکتری استافیلوکوک اورئوس در گوشت و محصولات لبنی پیشگیری می کنند.

با توجه به نگرانی ها درباره مقاوم شدن بیماری ها در برابر آنتی بیوتیک ها، پژوهشگران تست های آزمایشگاهی را برای بررسی آثار روغن اُرگانو بر میکروب های مختلف که به این داروها واکنش نشان نمی دهند، انجام داده اند.

روغن اُرگانو فعالیت ضد باکتری چشمگیر در برابر چند نمونه از این میکروب ها را نشان داده است، از این رو، به نظر می رسد مواد موجود در اُرگانو می توانند به مبارزه با بیماری هایی که به آنتی بیوتیک ها واکنش نشان نمی دهند، کمک کنند.

در شرایطی که این آزمایش ها نشان می دهند ترکیبات موجود در اُرگانو ممکن است از خواص ضد باکتری برخوردار باشند، اما این به معنای آن نیست که مصرف اُرگانو از عفونت ها پیشگیری خواهد کرد.

