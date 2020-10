با تایید IEEE مرکزی در آمریکا، هفتمین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی سال 1400 برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، امسال IEEE مرکزی در آمریکا، هفتمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی را مورد تایید قرار داد و این برای اولین بار است که ۷ ماه قبل از برگزاری کنفرانس سالیانه وب پژوهی، این مؤسسه، کنفرانس را تایید می‌کند و معمولا فرآیند تایید در سال‌های قبل طولانی‌تر بوده است.



موسسه‌ مهندسان برق و الکترونیک (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) با سرواژه IEEE، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای و غیرانتفاعی است. هدف این موسسه کمک به پیش‌برد فناوری به‌طور عام و حوزه‌های وابسته به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به‌طور خاص است.

این موسسه بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو در ۱۶۰ کشور جهان دارد که ۴۵ درصد این اعضا خارج از ایالات متحده‌ آمریکا هستند.



به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، با توجه به این تاییدیه، هفتمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

انتهای پیام