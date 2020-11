۱۰ فایده مصرف صبحگاهی نوشیدنی زنجبیل لیمو

در شرایطی که مصرف زنجبیل و لیموترش به صورت جداگانه نیز فواید جالب توجهی را برای سلامت انسان ارائه می کند اما ترکیب این دو ماده غذایی هرچه بیشتر وضعیت و عملکرد سلول های بدن را بهبود می بخشد.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «لیو لاو فروت» نوشت: «قدرت شفابخشی زنجبیل برای قرن ها مورد توجه فرهنگ های مختلف قرار بوده است. زنجبیل از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف مانند پتاسیم، منگنز، مس و منیزیم است.افزودن لیمو ترش به زنجبیل می‌تواند سطح جدیدی از فواید را ارائه کند. بر همین اساس، شما می توانید مصرف نوشیدنی زنجبیل لیمو را مد نظر قرار دهید.

فواید سلامت نوشیدنی زنجبیل لیمو از تقویت سیستم ایمنی تا کمک به بهبود شرایط دستگاه گوارش و مبارزه با سرطان را شامل می شود.

بهبود گوارش

پژوهشگران بر این باورند از آنجایی که زنجبیل و متابولیت های آن در دستگاه گوارش جمع می شوند، بسیاری از فواید آن بر روده متمرکز است.

زنجبیل یک محرک گوارشی است، به این معنی که موجب جریان شیره های گوارشی شده و روند گوارش غذا را بهبود می بخشد.

مطالعات نشان داده اند که زنجبیل تولید تریپسین و لیپاز پانکراسی، دو آنزیمی که به ترتیب در گوارش پروتئین و چربی نقش دارند را تحریک می کند. همچنین، یک مطالعه نشان داد که زنجبیل تحرک معده در شرکت کنندگان سالم را افزایش می دهد.

همچنین، زنجبیل تولید شیره های گوارشی مانند اسید هیدروکلریک از معده و صفرا از کبد و کیسه صفرا را تحریک می کند و از این طریق می تواند به بهبود شرایط گوارش کمک کند. این شرایط، زنجبیل را به یک مکمل مطلوب پس از مصرف یک وعده غذایی نسبتا بزرگ تبدیل می کند.

از نظر درمان اختلالات دستگاه گوارش، زنجبیل برای افرادی که دچار نفخ یا یبوست شده اند، مفید است. مطالعه ای که در نشریه the Journal of the Medical Association of Thailand منتشر شد، نشان داد که زنجبیل می تواند به آرامش روده طی شعله‌ور شدن سندرم روده تحریک‌پذیر کمک کند. مطالعات دیگر به نتایجی مشابه رسیده و مشخص شد که زنجبیل به تسکین سندرم روده تحریک پذیر در بیش از ۵۳.۳ درصد شرکت کنندگان کمک کرده است.

تقویت سیستم ایمنی بدن

زنجبیل یک گیاه دارویی فوق العاده برای تقویت سیستم ایمنی بدن است. این تا حد زیادی با تراکم بالای آنتی اکسیدان ها و ترکیبات ضد التهاب موجود در این ماده غذایی مرتبط است.

التهاب مزمن استرس زیادی را به سیستم ایمنی بدن واد کرده و توانایی آن برای ارائه عملکرد درست و مبارزه با بیماری را کاهش می دهد.

مولکول های زیست‌فعال زنجبیل مانند جینجرول به مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن کمک می کنند که این مولکول های مضر در ابتلا به بیماری قلبی، بیماری های انحطاط عصبی، سرطان و پیری نقش دارند. شما با مصرف زنجبیل به کاهش خطر این بیماری ها از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن خود کمک می کنید.

از سوی دیگر، لیمو ترش سرشار از ویتامین C، یک آنتی اکسیدان طبیعی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. این ماده غذایی از خواص ضد ویروس و ضد باکتری نیز سود می برد.

کمک به کاهش حالت تهوع

قرن هاست که زنان باردار از زنجبیل به منظور کمک به رفع حالت تهوع و استفراغ استفاده می کنند و علم نیز اثربخشی آن را تایید کرده است.

چندین مطالعه نشان داده اند که مصرف زنجبیل روشی موثر و بی خطر برای کمک به پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ طی دوران بارداری است.

حتی یک مطالعه نشان داد که زنجبیل می تواند به اندازه دیمن هیدرینات در درمان حالت تهوع و استفراغ طی دوران بارداری موثر عمل کرده و عوارض جانبی کمتری نیز داشته است.

همچنین، زنجبیل برای مقابله با حالت تهوع مرتبط با شیمی درمانی توصیه شده است.

لیمو ترش نیز یک درمان محبوب برای بیماری صبحگاهی و حالت تهوع است زیرا حاوی اسیدهای خنثی کننده است که ترکیبات بی کربناتی را شکل داده و به تسکین حالت تهوع کمک می کنند.

بهبود عملکرد کلیه

زنجبیل و لیمو ترش هر دو به بهبود عملکرد و وضعیت کلیه ها کمک می کنند.

در مطالعاتی با حضور موش های مبتلا به دیابت، زنجبیل به میزان قابل توجهی ظرفیت آنتی اکسیدانی در موش های تغذیه شده با این ماده را افزایش داد. همچنین موش های مبتلا به دیابت که مکمل زنجبیل دریافت کرده بودند به طور قابل توجهی کاهش در نفروپاتی، یک بیماری کلیه که به واسطه آسیب دیدن رگ های خونی کوچبک شکل می گیرد، را تجربه کردند.

و اگر از جمله افراد مبتلا به سنگ های کلیه هستید، توجه داشته باشید که لیموها می توانند به پیشگیری از سنگ های کلیه کمک کنند. لیمو ترش حاوی سیترات است که به پیشگیری از انباشت کلسیم و تشکیل سنگ در کلیه کمک می کند.

کاهش التهاب

یکی از فواید چشمگیر نوشیدنی زنجبیل لیمو توانایی آن در کاهش التهاب مزمن در بدن است.

زنجبیل یک ضد التهاب شناخته شده است. این ماده غذایی حاوی ترکیبات ضد التهاب به نام جینجرول است که تولید اکسید نیتریک را مهار می کنند. در شرایط عادی، اکسید نیتریک موجب تشکیل رادیکال های آزاد مضر به نام پروکسی نیتریت ها می شود که موجب التهاب و آسیب سلول ها و اندام ها می شوند.

جینجرول روی گیرنده های وانیلوئیدی که روی پایانه های عصبی حسی ما قرار دارند نیز اثر می گذارد. پژوهشگران دریافتند که زنجبیل می تواند به طور مستقیم بر مسیرهای درد تاثیرگذار باشد و همچنین التهاب را تسکین دهد که خود موجب درد محسوب می شود.

آنتی اکسیدان های موجود در لیمو ترش نیز عوامل ضد التهاب قدرتمندی هستند که رادیکال های آزاد را شکار می کنند. رادیکال های آزاد به طور معمول واکنش التهابی را افزایش می دهند.

محافظت در برابر سرطان

چندین مطالعه پتانسیل ضد سرطانی زنجبیل و نقش آن در مبارزه با سرطان های ریه، پروستات، روده بزرگ، پستان، پوست و پانکراس را بررسی کرده اند.

بار دیگر، ترکیب زیست‌فعال جینجرول که به میزان زیاد در زنجبیل خام وجود دارد تا حدی زیادی در این زمینه نقش دارد.

جینجرول نشان داده است که آثار NF-kB و انواع مختلفی از عوامل دیگر که رشد سلول های سرطانی را تحریک می کنند، مهار می کند.

مطالعات دیگر نشان داده اند که زنجبیل موجب آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلولی) در سلول های سرطان می شود.

لیمو ترش و دیگر میوه های خانواده مرکبات نیز توانایی بالقوه خود در کاهش خطر سرطان را نشان داده اند.

برخی مطالعات نشان داده اند افرادی که مرکبات بیشتری مصرف می کنند با خطر کمتر ابتلا به سرطان مواجه هستند. پژوهشگران بر این باورند که ترکیبات گیاهی خاص موجود در لیمو مانند لیمونن و نارینژنین می توانند آثار ضد سرطانی داشته باشند.

کمک به کاهش وزن

زنجبیل اغلب در مکمل های چربی سوز استفاده می شود زیرا می تواند به تقویت متابولیسم کمک کند. پژوهش ها نشان داده اند که مصرف زنجبیل با مواد غذایی دیگر به افزایش اثر گرمایی آن مواد غذایی کمک می کند، از این رو، به کالری سوزی بیشتر منجر می شود.

یک متاآنالیز از مطالعاتی که فواید کاهش وزن زنجبیل را بررسی کرده بودند، نشان داد که زنجبیل از اثر چشمگیری بر وزن و چربی شکم برخوردار است.

تقویت جذب مواد مغذی

افراد بسیاری همه مواد مغذی موجود در غذاهای مصرفی خود را جذب نمی کنند. در حقیقت، یک فرد عادی چیزی بین ۱۰ تا ۹۰ درصد ویتامین ها و مواد معدنی را از غذای مصرفی خود جذب می کند.

زنجبیل به بهبود عملکرد گوارش و متابولیسم غذا کمک می کند، از این رو، اگر با دشواری در جذب مواد مغذی مواجه هستید، زنجبیل یک افزودنی خوب به رژیم غذایی است.

ویتامین Cدر لیمو نیز جذب آهن از گیاهان را تقویت می کند، از این رو، اگر زنجبیل و لیمو ترش را با مواد غذایی گیاهی مانند چغندر ترکیب کنید، در واقع به بدن در جذب آهن بیشتر از این ماده غذایی کمک خواهید کرد.

کمک به حذف سلولیت

زنجبیل و لیمو ترش به دلیل قابلیت های خود در کاهش سلولیت شناخته شده هستند.

زنجبیل و لیمو به پاکسازی و تقویت سیستم لنفاوی کمک می کنند که سیستم اصلی مسئول تولید سلولیت در بدن است.

از آنجایی که سلولیت یک محصول جانبی ناشی از انسداد سیستم لنفاوی است، بهتر است با تحریک جریان لنفاوی درمان شود.

زنجبیل و لیمو گزینه های خوبی برای بهبود شرایط و عملکرد سیستم لنفاوی هستند. اسیدهای موجود در لیمو ترش و ویژگی های گرم کنندگی زنجبیل به تجزیه سموم در رگ های لنفاوی کمک کرده و جریان لنفاوی را بهبود می بخشند.

کمک به کاهش قند خون

زنجبیل به کاهش قند خون کمک می کند که این مورد برای افراد مبتلا به دیابت، آنهایی که در تلاش برای کاهش وزن خود هستند یا هر دو مفید است.

مطالعه ای با حضور افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ نشان داد که مصرف تنها دو گرم پودر زنجبیل در روز به کاهش سطوح قند خون به میزان ۱۲ درصد کمک کرده و HbA۱c (نشان دهنده سطح قند خون بلند مدت) را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است. طی یک بازه زمانی ۱۲ هفته ای، این به کاهش ۱۰ درصدی سطوح قند خون منجر شد.

آبلیمو نیز نشان داده است که به افراد مبتلا به دیابت در کنترل علائم خود، به ویژه زمانی که با وعده های غذایی مصرف شود، کمک می کند. پژوهشگران دانشگاه پاریس ساکلی دریافتند که آبلیمو فعالیت دستگاه گوارش بدن را کند کرده و از این رو، تبدیل کربوهیدرات ها به قند با تاخیر صورت می گیرد.

مطالعه پژوهشگران دانشگاه پاریس ساکلی نشان داد که آبلیمو می تواند به کنترل جهش قند خون که اغلب پس از یک وعده غذایی بزرگ رخ می دهد، کمک می کند.

طرز تهیه نوشیدنی زنجبیل لیمو

آماده کردن نوشیدنی زنجبیل لیمو کار دشواری نیست. شما می توانید از یک دستگاه آبمیوه گیری یا مخلوط کن سرعت بالا برای تهیه این نوشیدنی استفاده کنید.

نوشیدنی زنجبیل لیمو

مواد لازم:

یک چهارم فنجان زنجبیل خام با پوست

دو عدد لیمو ترش بدون پوست

روش تهیه:

آب زنجبیل و لیمو را با استفاده از یک دستگاه آبمیوه گیری گرفته یا آنها را در یک دستگاه مخلوط کن ترکیب کرده و سپس از یک صافی عبور دهید.

این نوشیدنی را بلافاصله مصرف کنید.

نوشیدنی زنجبیل لیمو سیب

اگر عطر و طعم نوشیدنی زنجبیل لیمو برای شما جذاب نیست می توانید مقداری سیب به این ترکیب اضافه کنید.

مواد لازم:

یک چهارم فنجان زنجبیل خام با پوست

یک عدد لیمو بدون پوست

دو عدد سیب

روش تهیه:

آب مواد تشکیل دهنده را با استفاده از یک دستگاه آبمیوه گیری گرفته یا آنها را در یک دستگاه مخلوط کن ترکیب کرده و سپس از یک صافی عبور دهید.

این نوشیدنی را بلافاصله مصرف کنید.

نوشیدنی زنجبیل لیمو سیب هویج

این نوشیدنی گزینه ای فوق العاده برای تقویت سوخت و ساز بدن هنگام صبح است.

مواد لازم:

یک چهارم فنجان زنجبیل خام با پوست

یک عدد لیمو بدون پوست

یک عدد سیب

سه هویج متوسط بدون پوست

روش تهیه:

آب مواد تشکیل دهنده را با استفاده از یک دستگاه آبمیوه گیری گرفته یا آنها را در یک دستگاه مخلوط کن ترکیب کرده و سپس از یک صافی عبور دهید.

این نوشیدنی را بلافاصله مصرف کنید.

نوشیدنی زنجبیل لیمو کرفس

آب کرفس به تنهایی نیز یک نوشیدنی خوب برای مصرف هنگام صبح است اما با افزودن زنجبیل و لیمو می توانید فواید آن را هرچه بیشتر افزایش دهید.

مواد لازم:

یک چهارم فنجان زنجبیل خام با پوست

یک عدد لیمو بدون پوست

۱۰ شاخه کرفس

روش تهیه:

آب مواد تشکیل دهنده را با استفاده از یک دستگاه آبمیوه گیری گرفته یا آنها را در یک دستگاه مخلوط کن ترکیب کرده و سپس از یک صافی عبور دهید.

این نوشیدنی را بلافاصله مصرف کنید.

نوشیدنی زنجبیل لیمو زردچوبه

این ترکیب ضد التهاب می تواند به واقع شرایط بخش های مختلف بدن را بهبود ببخشد. شما می توانید اندکی شیرین کننده طبیعی مانند عسل را در صورت تمایل به این نوشیدنی اضافه کنید.

مواد لازم:

یک چهارم فنجان زنجبیل خام با پوست

یک عدد لیمو بدون پوست

یک چهارم فنجان زردچوبه خام با پوست

روش تهیه:

آب مواد تشکیل دهنده را با استفاده از یک دستگاه آبمیوه گیری گرفته یا آنها را در یک دستگاه مخلوط کن ترکیب کرده و سپس از یک صافی عبور دهید.

این نوشیدنی را بلافاصله مصرف کنید.

بهترین زمان برای مصرف نوشیدنی زنجبیل لیمو

در شرایطی که مصرف نوشیدنی زنجبیل لیمو در هر زمان از روز ضرری ندارد، به طور معمول مصرف آن با معده خالی عملکرد بهتری را ارائه خواهد کرد. زمانی که این نوشیدنی با معده خالی هنگام صبح مصرف شود، شیره های گوارشی به کار افتاده و صبحانه و دیگر وعده های غذایی در طول روز بهتر جذب بدن می شوند.

اگر نمی توانید این نوشیدنی را هنگام صبح مصرف کنید، همچنان می توانید از فواید مصرف آن در ادامه روز بهره‌مند شوید. فقط به خاطر داشته باشید که این نوشیدنی را با معده نسبتا خالی مصرف کنید. آبمیوه ها و آب سبزیجات به طور معمول زمانی که معده در حال گوارش غذاهای دیگر نیست، بهتر جذب شده و بهترین عملکرد را ارائه می کنند.

به عنوان مثال، اگر حدود ساعت ۱۲ یا یک بعد از ظهر ناهار می خورید، نوشیدنی زنجبیل لیمو را حداقل با دو تا سه ساعت فاصله یعنی ساعت سه تا چهار بعد از ظهر مصرف کنید.

