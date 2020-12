محققان "دانشگاه ترومسو- دانشگاه آرکتیک نروژ" (University of Tromsø – The Arctic University of Norway) در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند ماه میزان آزادسازی متان در اقیانوس منجمد شمالی را کنترل می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، منطقه شمالگان جزو یکی از بی‌شمار منابع طبیعی تولید گاز گلخانه‌ای متان محسوب می‌شود. انتشار متان شمالگان طی هزاران سال ادامه داشته است و با گرمتر شدن اقیانوس در آینده ممکن است این موضوع تشدید شود. با این حال، درک پدیده انتشار گاز در شمالگان کافی نیست و باید محیط‌های عمیق که دسترسی به آن مکان‌ها دشوار است نیز مورد بررسی قرار گیرند و نقشه برداری‌های صوت‌شناسی آبی صورت گیرد.صوت‌شناسی آبی دانش بررسی و استفاده از موج صدا در آب است. صوت‌شناسی آبی از فناوری سونار استفاده می‌کند. صوت‌شناسی آبی بیش از هر زمینه دیگری، برای بررسی ویژگی‌های فیزیکی و زیست‌شناسی زیر آب استفاده می‌شود. اخیرا، دانشمندان نروژی اظهار کرده‌اند که ماه روند آزادسازی متان در اقیانوس منجمد شمالی را کنترل می‌کند. اما این امر چگونه امکان پذیر است؟ دانشمندان توضیح دادند که ماه، جزر و مد اقیانوس‌ها را کنترل می‌کند و این موضوع نیز به طور قابل توجهی بر شدت انتشار متان شمالگان تأثیر می‌گذارد. "آندریا پلازا فورولا" (Andreia Plaza Faverola) یکی از نویسندگان مقاله گفت: ما متوجه شدیم تجمع گاز که در رسوبات یک متری بستر دریا قرار دارند، حتی در برابر فشار جزئی در ستون آب (water column) نیز آسیب پذیر هستند. جزر و مد کم به معنای فشار هیدرواستاتیک کمتر و شدت آزاد شدن متان بیشتر است. جزر و مد بالا نیز مساوی با فشار زیاد و شدت کمتر آزاد شدن متان است. "جوچن کنیز"(Jochen Knies) نویسنده دیگر این مطالعه، گفت: این اولین بار است که این مشاهدات در اقیانوس منجمد شمالی انجام می‌شود. این بدان معنی است که تغییرات جزئی فشار می‌تواند مقادیر قابل توجهی از متان را آزاد کند. دانشمندان این مشاهدات را با استفاده از ابزاری به نام "پیزومتر" (piezometer) انجام دادند. آنها این ابزار را به مدت ۴ روز در رسوبات قرار دادند. پیزومتر دستگاهی برای اندازه‌گیری فشار سیال در یک سامانه با اندازه‌گیری ارتفاع بالا آمدن ستون آب و یا دستگاهی برای اندازه‌گیری فشار آب زیرزمینی در یک نقطه مشخص است. این ابزار فشار و دمای آب داخل منافذ رسوب را اندازه گیری کرد و نتایج تغییرات ساعتی فشار و دما اندازه گیری شده، وجود گاز متان نزدیک به بستر دریا را نشان داد که این گاز با تغییر جزر و مد بالا و پایین می‌شود. این اندازه گیری‌ها در منطقه اقیانوس منجمد شمالی که قبلاً هیچ آزادسازی متان مشاهده نشده بود، صورت گرفته است. قبلا تنها غلظت عظیمی از هیدرات گاز نمونه برداری شده بود. پلازا فورولا گفت: این یافته‌ها به ما می‌گوید که انتشار گاز از بستردریا گسترده‌تر از آن است که ما بتوانیم با استفاده از نقشه برداری‌های سنتی سونار متوجه آن شویم. هیچ حباب یا ستونی از گاز در آب مشاهده نکردیم. حباب‌های گازی که دارای تناوبی چند ساعته هستند ، شناسایی نخواهند شد مگر اینکه یک ابزار نظارت دائمی مانند پیزومتر در آنجا وجود داشته باشد. سونار (Sonar) یا ناوبری و فاصله‌یابی صوتی، دستگاه ردیاب زیردریایی است که طرز کار آن با استفاده از انتشار امواج صوتی است. علاوه بر ردیابی، این روش معمولاً به منظور ناوبری و ارتباط با دیگر یگان‌های شناور و زیرآبی نیز استفاده می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی میزان انتشار گازهای امروزی در شمالگان ممکن است نادیده گرفته شود. به نظر می‌رسد جزر و مد بالا می‌تواند با کاهش ارتفاع و حجم گاز بر جریان خروجی گاز تأثیر بگذارد. کنیز گفت: آنچه ما یافتیم غیرمنتظره بود. تغییرات کم فشار می‌تواند میزان انتشار گاز متان را افزایش دهد اما به دلیل عمق آب، متان همچنان در اقیانوس باقی خواهد ماند. اما در مناطق کم عمق چه اتفاقی می‌افتد؟ این روش باید در یک دوره طولانی تر در آب‌های کم عمق قطب شمالگان انجام شود. در آب کم عمق احتمال رسیدن متان به جو بیشتر است. پلازا فورولا در انتها افزود: سیستم‌های زمینی به طریقی به هم پیوسته‌اند که ما در حال رمزگشایی آن هستیم و حال مطالعه ما یکی از این اتصالات را درشمالگان تشخیص داده چراکه ماه باعث ایجاد نیروهای جزر و مد می‌شود، جزر و مد تغییرات فشار ایجاد می‌کند و جریان‌های پایین به نوبه خود بستردریا و انتشار متان در زیر دریا را تشکیل می‌دهند؛ شگفت انگیز است. انتهای پیام