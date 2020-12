ویتامین C توسط بدن تولید نمی‌شود اما به طور طبیعی در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد. از این رو برای تامین نیازهای بدن باید ویتامین C را از آن چه می‌خورید، دریافت کنید. از جمله منابع غذایی خوب برای ویتامین C می‌توان به میوه‌های خانواده مرکبات، فلفل‌ها، جوانه‌های بروکسل، گوجه‌فرنگی، طالبی، سیب‌زمینی، توت‌فرنگی و اسفناج اشاره کرد. برخی افراد نیز ترجیح می‌دهند این ماده مغذی را با مصرف مکمل‌ها دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «ایت‌دیس» نوشت: «ویتامین C که به نام اسید اسکوربیک نیز شناخته می‌شود، به طور طبیعی در برخی مواد غذایی وجود دارد، به برخی خوراکی‌ها افزوده می‌شود و همچنین به شکل مکمل‌های غذایی در دسترس است. اما آیا می‌دانید با مصرف روزانه ویتامین C چه اتفاقی در بدن انسان رخ می‌دهد؟

به گفته دکتر دارن مارینیس از مرکز پزشکی اینشتین در فیلادلفیا، ویتامین C برای هر رژیم غذایی ضروری است و آگاهی از تاثیرات مصرف روزانه این ماده مغذی بر بدن اهمیت دارد. ویتامین C توسط بدن تولید نمی‌شود اما به طور طبیعی در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد. از این رو برای تامین نیازهای بدن باید ویتامین C را از آن چه می‌خورید، دریافت کنید. از جمله منابع غذایی خوب برای ویتامین C می‌توان به میوه‌های خانواده مرکبات، فلفل‌ها، جوانه‌های بروکسل، گوجه‌فرنگی، طالبی، سیب‌زمینی، توت‌فرنگی و اسفناج اشاره کرد. برخی افراد نیز ترجیح می‌دهند این ماده مغذی را با مصرف مکمل‌ها دریافت کنند.

در ادامه با آن چه به واسطه مصرف روزانه ویتامین C برای بدن رخ می‌دهد، بیشتر آشنا می‌شویم.

ویتامین C می‌تواند به بهبودی زخم‌ها کمک کند

ویتامین C یکی از اجزا اصلی بافت همبند است و در بهبودی زخم‌ها نقش دارد.

ویتامین C دارای قدرت آنتی‌اکسیدانی است

به گفته دکتر مارینیس، ویتامین C یک آنتی‌اکسیدان قدرتمند است؛ به این معنی که می‌تواند در پیشگیری از آسیب سلولی موثر عمل کند. از این رو ویتامین C می‌تواند به پیشگیری از مشکلات سلامت ناشی از استرس اکسیداتیو کمک کند.

ویتامین C می‌تواند تولید کلاژن را تقویت کند

ویتامین C یک ماده کلیدی برای تولید کلاژن است. بر همین اساس است که ویتامین C یکی از مواد تشکیل‌دهنده اصلی در بسیاری از محصولات مراقبت از پوست است.

ویتامین C می‌تواند به پیشگیری از سرطان کمک کند

به گفته موسسه ملی سلامت آمریکا، پژوهش‌های بسیاری نشان داده‌اند که ویتامین C می‌تواند به پیشگیری از ابتلا به سرطان کمک کند. مطالعات مختلف ارتباط بین مصرف ویتامین C و کاهش خطر سرطان‌های ریه، پستان، روده بزرگ یا رکتوم، معده، حفره دهان، حنجره یا حلق و مری را نشان داده‌اند.

ویتامین C می‌تواند به بهبود سلامت قلب کمک کند

به گفته موسسه ملی سلامت آمریکا، برخی شواهد وجود دارند که ویتامین C می‌تواند به پیشگیری از بیماری قلبی‌-عروقی کمک کند. یک مطالعه بزرگ شامل بیش از ۸۵ هزار زن نشان داد که مصرف ویتامین C چه به صورت غذایی و چه به شکل مکمل خطر بیماری قلبی‌-عروقی را کاهش داده است. برخی مطالعات نیز توانایی این ویتامین در کاهش خطر سکته مغزی را نشان داده‌اند.

ویتامین C می‌تواند به پیشگیری از افت بینایی کمک کند

موسسه ملی سلامت آمریکا شواهدی را ارائه کرده است که ویتامین C ممکن است به پیشگیری و حتی درمان انحطاط ماکولای مرتبط با افزایش سن و آب مروارید که دو دلیل اصلی از دست دادن بینایی در افراد مسن هستند، کمک کند.

ویتامین C می‌تواند از اسکوربوت پیشگیری کند

به گفته موسسه ملی سلامت آمریکا، کمبود حاد ویتامین C می‌تواند به اسکوربوت منجر شود. این بیماری در کشورهای توسعه‌یافته نادر است. نشانه‌های اسکوربوت طی یک ماه از کمبود ویتامین C ظاهر می‌شود. نشانه‌های اولیه شامل خستگی، بی‌حالی و التهاب لثه‌ها می‌شوند. در صورت عدم رسیدگی، شرایط اسکوربوت می‌تواند بدتر شده و شامل افسردگی، تورم و خونریزی از لثه‌ها و شل‌شدن و از دست دادن دندان‌ها شود. در صورت عدم درمان، این بیماری می‌تواند کشنده باشد.

ویتامین C می‌تواند به درمان سرماخوردگی کمک کند

ویتامین C به عنوان یک تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن انسان شناخته می‌شود. با این وجود موسسه ملی سلامت آمریکا به این نکته اشاره دارد که ویتامین C آن گونه که افراد فکر می‌کنند ممکن است در پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی موثر نباشد. اما این ماده مغذی به نظر می‌تواند به کوتاه‌شدن دوره سرماخوردگی کمک کند. همچنین این ویتامین ممکن است شدت علائم بیماری را کاهش دهد که احتمالا با اثر آنت‌ هیستامینی دوز زیاد ویتامین C مرتبط است.

ویتامین C می‌تواند به ناراحتی معده منجر شود

در شرایطی که ویتامین C سمیت کمی دارد و از این رو، مصرف میزان زیاد از آن موجب عوارض جانبی جدی نمی‌شود اما می‌تواند در بروز مشکلات گوارشی مانند اسهال، حالت تهوع و کرامپ‌های شکم نقش داشته باشد.

ویتامین C می‌تواند موجب ایجاد سنگ‌های کلیوی شود

برخی شواهد متناقض و بحث‌برانگیز وجود دارند که مقادیر زیاد ویتامین C می‌تواند دفع اگزالات و اسید اوریک از طریق ادرار را افزایش دهد که می‌تواند به تشکیل سنگ‌های کلیوی منجر شود.

ویتامین C می‌تواند به پیشگیری از کمبود آهن کمک کند

ویتامین C به بدن در جذب آهن کمک می‌کند. یک مطالعه نشان داد که فقط ۱۰۰ میلی‌گرم ویتامین C می‌تواند جذب آهن را به میزان ۶۷ درصد افزایش دهد.

