شرکت سامسونگ امروز چشم‌انداز خود برای آینده را در نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی (CES) سال ۲۰۲۱ معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام سامسونگ، این شرکت محصولات خود را در غرفه‌ای مجازی به نمایش گذاشته و نشان داد که چگونه از طریق خلق راهکارهایی انعطاف‌پذیر، متصل و هوشمند و همچنین استفاده از هوش مجازی برای درک محیط، به نوآوری خود در راستای ساده‌تر کردن زندگی روزمره ادامه می‌دهد.

سباستین سئونگ، مدیر بخش تحقیقات سامسونگ که توسعه فناوری‌های آینده‌گرایانه این شرکت را برعهده دارد می‌گوید «دنیای ما متفاوت شده و بسیاری از شما با واقعیتی جدید مواجه شده‌اید، واقعیتی که در آن خانه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

نوآوری‌های ما به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا تجربه‌ای شخصی‌تر و نوآورانه‌تر مطابق با شخصیت‌ شما ارائه کنند. ما به سختی تلاش می‌کنیم نوآوری‌های نسل آینده را در اختیار شما قرار داده و با بکارگیری هوش مصنوعی فردایی بهتر را برای شما خلق کنیم».

خلق تجربه‌ای صمیمی‌تر و شخصی‌سازی شده

مردم اکنون در مقایسه با سال قبل زمان بیشتری را در خانه سپری می‌کنند و به همین دلیل فناوری که زمانی تنها به دنبال داشتن آن بودند، اکنون به یک ضرورت برایشان تبدیل شده است. افراد با اتکا به چنین فناوری‌هایی توانسته‌اند راهکارهای متصل جدیدی را برای ساده‌تر کردن زندگی خود پیدا کنند.

تلویزیون بخشی حیاتی از سرگرمی خانگی و حتی گاهی برای تناسب اندام است. کروم‌بوک‌ها هم به ابزاری مهم برای آموزش در خانه تبدیل شده‌اند. یخچال‌های هوشمند می‌توانند به خرید از راه دور و آماده کردن وعده‌های غذایی کمک کنند. گوشی‌های هوشمند هم که جایگاهی غیرقابل انکار داشتند.

سرمایه‌گذاری مداوم سامسونگ در حوزه‌های نوآوری‌، متناسب با این تغییر در سبک زندگی، باعث شده است تا این شرکت بتواند همگام با تغییرات سریع پیش برود. نوآوری‌های اصلی که در نمایشگاه امسال معرفی شدند عبارتند از:

. یخچال Samsung Bespoke ۴-Door Flex: جدیدترین نسخه از سری یخچال‌های Bespoke سامسونگ با صفحه‌های قابل تغییر که امکان انتخاب رنگ و مواد آنها، متناسب با سلیقه و نیاز مشتری وجود دارد.

مدل جدید ۴-Door که از بهار امسال در آمریکای شمالی عرضه خواهد شد شامل یک بخش کاملا جدید به نام «محفظه نوشیدنی Beverage Center» است که امکان دسترسی سریع به منبع آب و یک پارچ آب را فراهم می‌کند که بصورت خودکار پر می‌شود.

مدل ۴-Door Bespoke همچنین دارای یک یخ‌ساز خودکار دوگانه است که نه تنها قالب‌های یخ معمولی را تولید می‌کند بلکه بسته به نیاز شما و نوشیدنی‌تان، خرده یخ هم تولید می‌کند.

. تلویزیون MICRO LED ۱۱۰ اینچی: این نمایشگر جدید از ال‌ای‌دی‌های غیراگارنیک نورساز در یک طراحی بسیار باریک و تقریبا بدون حاشیه استفاده می‌کند که براحتی با هر دکوراسیونی در فضای خانه هماهنگ می‌شود. نتیجه آنکه تجربه‌ای کاملا فراگیر از تماشای تلویزیون با کیفیت تصویری فوق العاده به دست می‌آورید.

تلویزیون ۱۱۰ اینچی MICRO LED همچنین مجهز به قابلیت نمایش چهارگانه یا ۴Vue است که به شما امکان می‌دهد بصورت همزمان مسابقه ورزشی موردعلاقه‌تان را ببینید، یک ویدیو آموزشی استریم کنید و بازی‌تان را هم روی کنسول انجام دهید.

. تلویزیون لایف استایل: تلویزیون‌های لایف استایل پیشرفته سامسونگ شامل The Serif, The Frame, The Sero و The Terrace می‌شود که یک QLED با کیفیت ۴K برای فضای آزاد است و همچنین سری The Premiere که یک پرژکتور با کیفیت ۴K و تصویری شبیه به پرده سینما است.

. آشپزخانه‌ مجهز به SmartThings: یکی از جدیدترین خدمات سامسونگ در بخش SmartThings برنامه‌ریز خودکار وعده غذایی یا Meal Planner است که با استفاده از هوش مصنوعی شرکت Whisk در حوزه غذا، برای کل هفته شما وعده‌های غذایی پیشنهاد می‌دهد، لیست خرید مواد غذایی مورد نیاز را تهیه کرده و با استفاده از یخچال فامیلی هاب یا گوشی هوشمند، بصورت مستقیم اقدام به خرید می‌کند.

دستور پخت این غذاها نیز بصورت مستقیم به لوازم آشپزی وصل شده سامسونگ ارسال می‎شود تا زحمت کار و احتمال اشتباه کمتر شود.

. مربی هوشمند Samsung Health روی تلویزیون‌های ۲۰۲۱: اپلیکیشن Samsung Health در حال تبدیل کردن خانه به یک باشگاه خصوصی است و قابلیت جدید مربی هوشمند یا Smart Trainer آن، حرکات شما را بصورت زنده و مانند یک مربی شخصی بررسی می‌کند.

این مربی در حین و بعد از ورزش هم نظراتش را درباره فرم ورزش به شما اعلام کرده و در شمارش حرکات و تخمین کالری سوزانده شده هم به شما کمک می‌کند. مربی هوشمند Samsung Health با استفاده از کنترل صوتی بیکسبی می‌تواند تجربه شما از ورزش‌های خانگی را کاملا شخصی‌سازی کند.

ورود هوش مصنوعی و ربات‌ها به زندگی روزمره و خانه‌داری

سامسونگ مدت‌ها پیشگام نوآوری در هوش مصنوعی و رباتیک بوده و هفت مرکز تحقیقاتی این شرکت در حوزه رباتیک نقش مهمی در پیشبرد فناوری داشته‌اند.

سامسونگ با وارد کردن هوش مصنوعی به محصولات خود تجربه‌ای جدید در خانه ایجاد کرده، از ماشین ظرفشویی که مصرف آب، مواد شوینده و چرخه‌های شستشو را بهینه می‌کند تا تلویزیون مجهز به پردازنده کوانتومی هوش مصنوعی که می‌تواند هر محتوایی را به رزولوشن ۸K برساند.

دیگر فناوری‌هایی که در غرفه سامسونگ معرفی شدند عبارتند از:

. JetBot ۹۰ AI+: این جاروبرقی جدید که در نیمه اول ۲۰۲۱ در آمریکا عرضه خواهد شد از فناوری تشخیص اشیا برای شناسایی و طبقه‌بندی اشیا برای تعیین بهترین مسیر تمیز کردن خانه استفاده می‌کند. حسگرهای LiDAR و ۳D به JetBot ۹۰ AI+ امکان می‌دهد تا از برخورد با کابل‌ها و اشیای کوچک جلوگیری کرده و در عین حال بتواند گوشه‌های دور خانه را هم تمیز کند. این جاروبرقی که به یک دوربین مجهز است با کمک اپلیکیشن SmartThings می‌تواند به نظارت شما بر خانه هم کمک کند.

. سامسونگ Bot Care: جدیدترین پیشرفت در حوزه رباتیک سامسونگ بوده و برای استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و پاسخ به رفتار شما طراحی شده‌اند.

این دستگاه می‌تواند به عنوان یک دستیار و همراه رباتیک عمل کرده و مراقب جزئیات زندگی شما باشد. همچنین می‌تواند برنامه کاری و عادات شما را یاد گرفته و در طول روزهای کاری شلوغ، نکات مهم را به شما یادآوری کند.

. سامسونگ Bot Handy: این محصول که در مرحله توسعه قرار دارد با استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند اشیایی با اندازه‌، شکل و وزن مختلف را شناسایی کرده و در کل کارهای خانه به شما کمک کند.

سامسونگ Bot Handy می‌تواند تفاوت مواد سازنده اشیا را تشکیل داده و برای برداشتن و حمل آنها، نیروی کافی بکار گرفته و به عنوان همراه شما در کار خانه فعال شود و کارهایی مانند منظم کردن خانه یا قراردادن ظروف در جای مناسب بعد از وعده‌های غذایی را انجام دهد.

سامسونگ با نگاهی به آینده در حال توسعه فناوری‌های دیگری در حوزه هوش مصنوعی و با رویکرد زندگی روزمره است. سامسونگ همچنان به توسعه Bot Retail خود ادامه می‌دهد که افراد را در محیط‌های خارج از خانه و برای خرید راهنمایی می‌کند و یا GEMS که یک ربات انسان نما با کارکرد کمک در زمینه حرکت است.

این نوآوری‌ها به ربات‌ها و دیگر دستگاه‌های رباتیک امکان خواهد داد تا در کنار انسان‌ها زندگی کرده و با ارتقای سطح زندگی آنها در محیط‌ها و شرایط مختلف به آنها کمک کنند.

فناوری برای آینده‌ای بهتر

سامسونگ در پایان کنفرانس خبری CES ۲۰۲۱ درباره چشم‌انداز این برند درباره نقش فناوری در پیشرفت و ایجاد آینده‌ای بهتر برای همگان صحبت کرد. سامسونگ معتقد است هیچ راهکاری نیست که برای همه قابل اعمال باشد، داشتن آینده‌ای پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری در طیفی گسترده است.

سامسونگ روی سه حوزه کلیدی متمرکز شده که بیشترین نفع را از نوآوری فنی خواهند برد: پایداری، آموزش و دسترسی.

ساندیپ رانا، مدیر ارشد بخش پایداری محیط زیست سامسونگ می‌گوید «ما در سامسونگ همیشه به دنبال راه‌هایی برای ساختن یک آینده بهتر و پایدارتر هستیم. ما با تمرکز بر انسان‌ها و جامعه به ارائه ابزارها و فناوری‌هایی پاسخگو ادامه خواهیم داد که چالش‌های امروز ما را برطرف کرده و آینده‌ای بهتر برای همگان رقم خواهند زد».

سامسونگ در قالب بخشی از تعهد خود به ایجاد برنامه‌ها و راهکارهای بسته‌بندی به دنبال ایجاد یک چرخه حیات پایدار برای محصولات، از ابتدا تا انتها است:

. استفاده مجدد از محصولات گلکسی: سامسونگ در این مراسم خبرهای تازه‌ای را درباره برنامه استفاده مجدد از محصولات گلکسی خود با نام Galaxy Upscaling اعلام کرد.

این برنامه جدید یک چرخه حیات دیگر را برای دستگاه‌های قدیمی گلکسی برنامه‌ریزی کرده و به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تا روش‌هایی را برای استفاده‌ای جدید از ابزارهای متعدد در داخل اینترنت اشیا پیدا کنند.

. بسته‌بندی اکو برای تلویزیون: سامسونگ همچنین اعلام کرد که بسته‌بندی اکو را به تلویزیون‌های QLED، UHD، مانیتور و محصولات صوتی سال ۲۰۲۱ اضافه خواهد کرد. این شرکت در قالب بخشی از تعهد خود به آگاهی در حوزه محیط زیست، به دنبال خلق محصولات و راهکارهای جدید با محوریت پایداری محیط زیست خواهد بود.

مثلا کنترل از راه دور جدید سامسونگ برای تلویزیون‌ها، که بخشی از آن از پلاستیک بازیافتی تولید شده، امکان شارژ با نور خورشید یا نور داخل خانه را داشته و پسماند باتری را کاهش می‌دهد.

سامسونگ با باور به آن که نسل‌های آینده نقشی مهم در ایجاد آینده‌ای پایدار دارند، به دنبال اولویت دادن به آموزش فناوری از طریق برنامه Solve for Tomorrow است که جوانان را ترغیب می‌کند تا با استفاده خلاقانه از فناوری به دنبال حل مشکلات جامعه خود باشند و کمپ نوآوری سامسونگ هم به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های فنی و شخصی خود را برای مشاغل آینده، ارتقا دهند.

سامسونگ در جریان این مراسم به راهکارهای خود برای افزایش همه‌گیری و دسترسی به محصولات خود اشاره کرد. اپلیکیشن SeeColors با این هدف طراحی شده است تا به افراد مبتلا به نقص تشخیص رنگ (CVD) کمک کند تا تنظیمات روی تلویزیون‌های QLED ۲۰۲۱ خود را برای داشتن یک تجربه بهتر، تنظیم کنند.

قابلیت زوم برای زبان اشاره در تلویزیون‌ها هم به کاربران امکان می‌دهد تا بدون توجه به میزان توانایی خود براحتی از فناوری‌های پیشرفته لذت ببرند.

در آخرسامسونگ با درک آن که ایجاد توازن میان زندگی دیجیتال و آنالوگ تا چه حد می‌تواند چالش‌ برانگیز باشد، قابلیت رفاه دیجیتال یا Digital Wellbeing را معرفی کرد که برای کمک به کنترل و مدیریت زمان ما در دنیای دیجیتال طراحی شده تا بتوانیم از فناوری برای بهتر کردن زندگی و قدرت‌دهی به خودمان استفاده کنیم.

درباره شرکت سامسونگ الکترونیکس

سامسونگ الکترونیکس الهام‌بخش دنیا است و آینده را با ایده‌های نو و فناوری‌های خلاقانه و کاربردی اش شکل می‌دهد. حاصل خلاقیت و نوآوری بی‌وقفه سامسونگ، دگرگونی و ارائه تعریفی نوین در دنیای تلویزیون ها، گوشی های هوشمند، دستگاه‌های پوشیدنی، تبلت ها، دوربین‌ ها، لوازم دیجیتال، تجهیزات پزشکی، سیستم‌های شبکه و قطعات نیمه‌رسانا و نمایشگرهای حرفه‌ای است.

