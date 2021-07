رکورد درمان مبتلایان هپاتیت در سال ۹۹/ آمار مبتلایان این بیماری در کشور

رییس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم شناسایی و درمان به موقع هپاتیت، گفت: در حال حاضر دیگر مردم نباید نسبت به بیماری واهمه داشته باشند و باید بدانند هپاتیت قابل درمان است؛ در واقع هپاتیت B با دارو قابل کنترل و هپاتیت C قابل حذف است.

دکتر رشید رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره هپاتیت، گفت: شعار امسال روزجهانی هپاتیت « هپاتیت منتظر نمی‌ماند» است که به خوبی بیانگر اهمیت شناسایی و درمان مبتلایان بویژه در همه‌گیری کرونا است.

وی در خصوص علائم ابتلا به هپاتیت و راه‌های انتقال آن، گفت: جایگاه ویروس هپاتیت B در کبد است. با ورود ویروس به بدن و گذر از دوره کمون علائم بیماری آغاز می‌شود. علائم در فاز حاد بیماری با تب پایین، زردی خفیف، تهوع، استفراغ، درد شکم و... است؛ سپس بیماری وارد فاز مزمن می‌شود در صورتی که بیماری بیش از شش ماه در بدن بماند هپاتیت مزمن و کمتر از شش ماه هپاتیت حاد است.

وی گفت: هپاتیت C نیز معمولا بی‌علامت است. انتقال هپاتیت B بیشتر از طریق رفتارهای پرخطر جنسی است، اما سایر راه‌ها مانند استفاده از فرآورده خونی آلوده، سرنگ مشترک، وسایل آرایشی آلوده و... نیز می‌تواند انتقال دهنده ویروس باشد. بیشترین راه‌ انتقال هپاتیت C نیز تماس با خون فرد آلوده است که از این طریق بیماری هپاتیت C در گروه‌هایی که مبادرت به مصرف مواد تزریقی می‌کنند، محتمل‌تر است. نکته مهم آن است که بدانند هپاتیت قابل درمان است‌ و هپاتیت B با دارو قابل کنترل و هپاتیت C قابل حذف است.

وی افزود: خوشبختانه با اطلاع رسانی‌های خوبی که صورت گرفت سال قبل توانستیم به رکورد بسیار خوبی در درمان هپاتیت برسیم و حدود ۱۴ هزار مبتلای به هپاتیت را در کشور درمان کردیم که این موضوع در شرایط تحریم یک رکورد و افتخار بزرگ است. امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دیگر مردم نباید نسبت به بیماری واهمه داشته باشند و باید بدانند هپاتیت قابل درمان است. آنها با مراجعه به واحدهای مشاوره هپاتیت می‌توانند خدمات لازم را دریافت کنند که این موضوع نیازمند افزایش آگاهی پیرامون بیماری است.

رییس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت با اشاره به اقبال از واکسیناسیون هپاتیت B در سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر ۳ دُز واکسن هپاتیت B دریافت کردند که کار بزرگی است و این کار با تفاهم نامه‌هایی که با شهرداری، سازمان انتقال خون، وزارت نفت و... منعقد کردیم تحقق یافت، فکر می‌کنیم حتی اگر کرونا هم وجود نداشت این عدد تزریق واکسن بسیار بیش از چیزی بود که اکنون اعلام می‌کنیم، در کل نمی‌توان از تاثیر کرونا بر برنامه‌ها غافل بود زیرا روند برنامه‌های ما را کند کرده است. البته نمی‌توان به این موضوع مغرور شد چون بخشی از اهداف حذف هپاتیت هنوز مانده است و باید تلاش خود را دو چندان کنیم.

وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در شناسایی مبتلایان هپاتیت، تاکید کرد: در حال حاضر کیت‌های تشخیصی هپاتیت C را به زحمت به دست می‌آوریم و برای تشخیص بیماری بیشتر از روش اِلایزا استفاده می‌کنیم و این یک عامل تاسف است که چرا تهیه کیت تشخیصی باید با مشکل تحریم روبرو باشد.

رمضانی ادامه داد: در حال حاضر ۳.۸ درصد جمعیت جهان به هپاتیت B مبتلا هستند و می‌توان گفت ۲۹۶ میلیون نفر در جهان به هپاتیت Bمبتلا هستند و ۰.۷۵ درصد جمعیت جهان نیز به هپاتیت C مبتلا هستند. ۵.۹ درصد میزان بروز هپاتیت B در کشورمان است و ۰.۳ درصد نیز میزان بروز هپاتیت C در کشور است اما از نظر میزان شیوع خوشبختانه ایران در منطقه اِمرو جزو کشورهایی با شیوع پایین است و میزان شیوع هپاتیت B کمتر از یک درصد و میزان شیوع هپاتیت C کمتراز ۰.۳ درصد جمعیت عامه است.

وی ادامه داد: البته این آمار در جمعیت‌های خاص همچون معتادان تزریقی بیشتر است و میزان شیوع بیماری هپاتیت در آنها ۳۵ درصد است و نشانگر لزوم تمرکز ویژه بر این افراد است که از طریق زندان‌ها و... به سراغ این بیماران می‌رویم. کمتر از ۲۰۰ هزار نفر مبتلا به هپاتیت C در کشور داریم و کمتر از یک میلیون نفر مبتلا به هپاتیت B در کشور داریم. در این میان آمار ابتلا در میان مردان بیش از زنان است.

وی با تاکید بر لزوم درمان به موقع هپاتیت، اظهار کرد: با درمان به موقع از پیشروی بیماری در کبد که می‌تواند منجر به سیروز کبدی یا سرطان کبد شود، جلوگیری می‌کنیم. هر یک دلار هزینه برای شناسایی، پیشگیری و درمان هپاتیت C حفظ ۱۸ دلار از منابع کشور و هر یک دلار هزینه برای هپاتیت B سبب حفظ ۱۵ دلار از منابع ارزی خواهد شد.

رمضانی گفت: در این راستا تدوین برنامه جامع حذف هپاتیت از کشور را داریم. این برنامه برای حذف هپاتیت تا سال ۱۴۱۰ تدوین شده است. همراه با این برنامه فعالیت‌های متعددی نیز اجرا می‌شود. باز تعریفی در نظام شبکه و حذف هپاتیت با راه‌انداری واحدهای مشاوره هپاتیت در بسیاری از دانشگاه‌های کشور با هدف ارائه خدمات پَسیو به مراجعین مراکز بهداشتی صورت گرفته است. مراجعین مشاوره می‌شوند و سپس در صورت ابتلا آنها را به مراکز درمانی ارجاع می‌دهیم. از آنجایی که هپاتیت C در ایران در جمعیت‌های خاصی متمرکز است چاره‌ای نداریم تا با بازتعرف وظایف اقدام به بیماریابی فعال کنیم.

وی درباره داروهای درمانی هپاتیت، افزود: امکانات درمانی و دارویی برای بیماری وجود دارد و بخشی از این داروها هم برای افراد بی‌بضاعت توسط دانشگاه‌ها رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. داروهای درمان هپاتیت B چندان گران نیست و تحت پوشش بیمه هم قرار دارد، مشکل هپاتیت B طولانی شدن روند درمان است. در مورد هپاتیت C نیز هزینه یک دوره ۳ ماهه درمان تقریبا یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان است.

