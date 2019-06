روز شمار هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

سازمان جهانی بهداشت، شعار روز جهانی بدون دخانیات سال جاری را با عنوان "اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد " (DON’T LET TOBACCO TAKE YOUR BREATH AWAY)" اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، هر ساله به مناسبت بزرگداشت روز جهانی بدون دخانیات در تاریخ ۳۱ ماه می، اقدامات هماهنگ و گسترده ای در سراسر جهان برای تنویر افکار عمومی در خصوص مضرات استعمال دخانیات انجام می‌شود. شعار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری با عنوان "اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد " (DON’T LET TOBACCO TAKE YOUR BREATH AWAY)" اعلام شده است. همچنین فعالیت‌ها و اقدامات برای افزایش آگاهی عموم مردم در خصوص تاثیرات مضر دخانیات، از سرطان تا بیماری‌های تنفسی مزمن، اهمیت کاهش مصرف دخانیات و همچنین خطرات مواجهه با دود دست دوم و سوم تمرکز می‌یابد.



سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است تا بر پررنگ شدن تاثیرات مرگبار و خطرناک مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود این محصولات که برای بسیاری ناشناخته است و جلوگیری از مصرف آن به هر شکل تاکید شود.



بنابر اعلام وبدا، بر همین اساس با توجه به مصادف شدن ایام هفته بدون دخانیات با ماه مبارک رمضان و پویش ملی فشار خون، از ۲۵ تا ۳۱ خرداد ماه ۹۸ به عنوان هفته ملی بدون دخانیات با شعار ملی "اماکن عمومی بدون دخانیات، حق شهروندی" تعیین و عناوین زیر به عنوان شعارهای ایام هفته در نظر گرفته شده است:



۱. شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ " نمایندگان مجلس، حامی قوانین کنترل دخانیات"

۲. یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ " مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات"

۳. دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ "ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات"

۴. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ "ریه سالم با دوری از دخانیات"

۵. چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ "نقش رسانه در ترویج فرهنگ کنترل دخانیات"

۶. پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸ "ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قوانین"

۷. جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ "آموزه های دینی در برابر دخانیات" انتهای پیام