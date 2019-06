واکنش هلال احمر به خبر واردات داروی جعلی سالک و تکذیب آن

در پی انتشار ویدئویی با عنوان «واردات داروی جعلی از سوی هلال‌احمر» در فضای مجازی، سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر که در اختیار ایسنا هم قرار گرفته آمده است: با توجه به احتمال اپیدمی بیماری لیشمانیوز (سالک) در کشور و همچنین عدم وجود داروی «گلوکانتیم» ساخت کارخانه سنوفی (با نام ژنریک مگلومین آنتی موانت) در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با درخواست کمک وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو جهت کنترل بحران مذکور، سازمان تدارکات پزشکی برای تأمین فوریتی آن دارو با برندگلوکاتیم (مگلومین آنتی موانت) از کشور هندوستان اعلام آمادگی کرد.

با اخذ مجوزهای لازم برای واردات این دارو از سازمان غذا و دارو، مقدار ۵۰ هزار دوز داروی گلوکاتیم ساخت شرکت (PRG/Intact Drug and Pharmaceutical) در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۷ (ظرف کمتر از یک ماه) تأمین شد و پس از تأیید مدارک کارخانه سازنده این دارو، خط تولید و خود فرآورده توسط سازمان غذا و دارو (که توسط وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی هند و سفارت ایران در هند تأیید شده بود) و پس از نصب برچسب اصالت، با نظر سازمان غذا و دارو برای مصرف بیماران در اختیار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

گفتنی است پس از مصرف کل محموله نخست (۵۰ هزار دوز داروی گلوکاتیم) با درخواست مجدد سازمان غذا و دارو نسبت به تأمین ۵۰ هزار دوز دیگر از همان دارو به تاریخ ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ اقدام شد که مقدار قابل توجهی از محموله دوم نیز مصرف شده است. همچنین قابل ذکر است که شرکت تأمین آوا سلامت متعلق به هیأت امنای ارزی نیز دقیقاً همین دارو را (مگلومین آنتی موانت) ساخت شرکت PRG/Intact Drug and Pharmaceutical به مقدار ۵۰ هزار دوز با مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور کرده است که این موضوع مبین تأیید اصالت و سلامت این فرآورده است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه از ابتدا در تمامی مدارک، مستندات و مجوزات لازم برای واردات داروی مذکور، محل تولید کشور هندوستان و شرکت (PRG/Intact Drug and Pharmaceutical(Maiden Group اعلام شده بود و همچنین در نتایج آزمایش‌های آزمایشگاه مرجع سازمان بهداشت جهانی National Institute For Public Health and the Environment قید شده که این دارو با داروی Glucantime شرکت Merial آلمان مطابقت کامل داشته و با مقادیر درج شده روی بسته بندی نیز همخوانی دارد و این نتایج توسط آزمایشگاه رفرانس Suisse Technology Partner در کشور سوئیس و آزمایشگاه مرجع Satiate Research and Anatech در کشور هند مطابقت داشته و مقدار آنتی موانت موجود در داروی گلوکاتیم با استانداردها برابر است، بنابراین جعلی بودن این دارو مورد تأیید نیست.

در اطلاعیه سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر ضمن تکذیب هر گونه گزارش ناشی از سوءمصرف این دارو تاکید شده است: «در گزارش رسمی سازمان بهداشت جهانی نیز قید شده است که بررسی آزمایشگاهی این محصول هنوز ادامه دارد و تا کنون هیچ تأثیر زیانباری ناشی از مصرف داروی مذکور به این سازمان گزارش نشده است. هچنین در همین زمینه تاکنون هیچگونه گزارش یا اعلامی از طرف وزارت بهداشت و مقامات مسئول دارویی کشور در زمینه فوت بیمار بدلیل سوء‌مصرف داروی گلوکاتیم به سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر به عنوان تأمین کننده ارائه نشده است. بنابراین پر واضح است پروژه مرگ افرادی در ایران و پاکستان، کذب محض بوده و جریان سازی و تشویش اذهان عمومی آن هم در شرایط خاص فعلی کشور توسط کسانی است که بدون دلیل و مستندات در پی برهم زنی امنیت روانی جامعه و مردم هستند.»

گفتنی است با توجه به گزارش سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مغایرت در محل تولید دارو، اقدامات و مکاتبات لازم انجام و مدارک موجود برای رفع مغایرت به سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به فصل تابستان و بحران سیل اخیر، اپیدمی بیماری سالک به دلیل شکل گیری آب‌های راکد در بخش زیادی از کشور، بسیار محتمل بود که با توجه به واردات داروی مذکور در شرایط تحریم، امکان کنترل بیش از پیش این بیماری مسری در نقاط گرمسیری توسط نهادهای ذی‌ربط فراهم شد.

