قدرتمندترین خودروهای تمام برقی دنیا کدامند؟

خودروهای تمام برقی یکی از انواع خودروهای تولیدی هستند که اخیرا با رشد محبوبیت و استقبال مشتریان در بازارهای جهانی، به مرحله تولید نهایی رسیده‌اند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.

بنابراین بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه‌های خود بدین منظور رونمایی کرده‌اند. افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.

خودورهای تمام برقی همانطور که از نامشان پیداست، تنها به پیشرانه و موتورهای برقی و الکتریکی مجهز شده‌اند که در صورت اتمام شارژ باتری آن، دیگر قادر به ادامه مسیر نخواهند بود. البته بزرگترین نکته منفی در این گونه خودروها مسافت قابل پیماش پایین آنهاست که در قدرتمندترین نسخه از آن، قادر است حدود ۴۰۰ کیلومتر را در هر بار شارژ بپیماید.

این خودروها نیز در منزل یا ایستگاههای شارژ مخصوص، قابلیت شارژ را دارند که البته خودروسازان کمتری نظیر تسلاموتورز با برنامه های جاه طلبانه‌اش ایده غیرممکن خودروهای تمام برقی را به مرحله اجرا و عملی رساند و به همه نشان داد که خودروهای تمام برقی در صورت تجهیز به باتری‌های فوق قدرتمند و با ظرفیت بالا قادر خواهند بود با میزان آلایندگی صفر به بهترین وسائل نقلیه در جهان تبدیل شوند و کاربران نیز بتوانند با تهیه و خریداری آن، نقش پررنگی در کاهش آلودگی محیط زیست ایفا کنند.

بر اساس گزارش وب سایت بیزینس اینسایدر، یکی دیگر از مشکلاتی که این خودروها با آن درگیرند، نبود زیرساخت‌های کافی نظیر ایستگاههای شارژ در فواصل مکانی نزدیک و وجود تعمیرگاههای مجاز در صورت خرابی خودروست. که این امر نیازمند همت و تلاش دولت و نهادهای مسئول نظیر شهرداری در شهرهای مختلف جهان است تا با ارائه امکانات و زیرساخت‌های لازم به خریداران و مشتریان خودرو این اطمینان را بدهند که بدون هیچ مشکل خاصی می‌توانند از وسائل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست استفاده کنند.

این گزارش به معرفی و مروری بر قدرتمندترین خودروهای تمام برقی که تاکنون معرفی و رونمایی شده‌اند، خواهد پرداخت:

نیو ای‌پی۹ (Nio EP۹)

این خودرو که به اصطلاح تسلای چینی نامیده و خوانده می‌شود، توانسته در صدر فهرست برترین خودروهای تمام برقی و الکتریکی قدرتمند در جهان جای بگیرد. گفته می‌شود نیو ای‌پی۹ تنها در عرض مدت ۲.۷ ثانیه، می‌تواند به سرعت ۶۰ متر بر ثانیه برسد. این خودرو که به یک موتور با ۱۳۴۱ اسب بخار مجهز شده است، مسافتی به اندازه ۲۶۵ مایل را می‌تواند پیمایش کند و به قابلیت‌های دیگری همچون فناوری خودران نیز تجهیز شده است.

تسلا مدل اس پرفورمنس (Tesla Model S Performance)

تسلاموتورز بدون شک یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده خودروهای برقی و الکتریکی قدرتمند و لوکس در جهان به شمار می‌رود که با ظهور در سال‌های اخیر، توانسته تغییر و تحولات عظیمی را در عرصه تولید خودروهای برقی، پاک و دوستدار محیط زیست ایجاد کند. تسلا مدل اس پرفورمنس با قیمت بالغ بر ۹۹ هزار دلار، به طور قطع یکی از قدرتمندترین و بهترین گزینه‌های موجود برای خریداری یک خودروی تمام الکتریکی است که با هر یک بار شارژ کامل قادر است مسافت ۳۴۵ مایل را بپیماید و تنها در ۲.۴ ثانیه، سرعت خود را به ۱۶۳ متر بر ثانیه برساند.

رایمک کانسپت وان اند سی (Rimac's Concept One and C)

این خودرو که در برای نخستین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی رونمایی شد، با ۱۱۲۴ اسب بخار قدرت موتور، می‌تواند با حداکثر سرعت ۲۲۰ متر بر ثانیه، در کمتر از ۲.۵ ثانیه به سرعت ۶۲ متر بر ثانیه دست پیدا کند. این خودرو که گفته می‌شود یک میلیون دلار قیمت دارد، به یک باتری ۹۰ کیلووات ساعتی مجهز شده است که قابلیت پیمایش ۳۱۰ مایل را داراست.

جنوویشن جی ایکس وی (Genovation GXE)

این خودروی تمام برقی نیز با ۸۰۰ اسب بخار قدرت موتور، می تواند به حداکثر سرعت ۲۲۰ متر بر ثانیه دست یابد و در عرض مدت تنها سه ثانیه، سرعت خود را به ۶۲ متر بر ثانیه برساند. گستره حرکتی و پیمایش جی‌ایکس‌وی، ۱۷۵ مایل است و با قیمت ۷۵۰ هزار دلار در بازارهای جهانی به فروش خواهد رسید. تحویل این خودروی برقی از ماههای پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز خواهد شد.

تسلا رودستر (Tesla Roadster)

بعد از آنکه رسانه‌ها و منابع خبری از عرضه نسل بعدی و آتی تسلا رودستر به بازارهای جهانی خبر دادند، حالا شرکت تسلاموتورز اعلام کرده که نسل بعدی رودستر به قابلیت‌های جدیدی همچون حداکثر سرعت ۲۵۰ و رسیدن به سرعت ۶۲ متر بر ثانیه تنها در عرض مدت ۱.۹ ثانیه، قادر است ۶۲۰ مایل را طی کند و با قیمت ۲۰۰ هزار دلار در بازار به فروش برسد. این خودرو تا سال ۲۰۲۰ میلادی تحویل بازارهای جهانی داده خواهد شد.

آسپارک اول (Aspark Owl)

با اینکه این خودرو هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده و در حال انجام تست و آزمایش‌های مربوطه است، با ۱۱۵۰ اسب بخار قدرت و حداکثر سرعت ۱۷۰ متر بر ثانیه، قادر است مسافتی به طول ۱۸۰ مایل را بپیماید. این خودرو همچنین در آزمایش های نهایی خود توانسته رسیدن به سرعت ۶۲ متر بر ثانیه را تنها در ۱.۹ ثانیه برای خود به ثبت برساند. شرکت سازنده آن اعلام کرده که تا اواسط سال ۲۰۲۰میلادی این خودرو را روانه بازارهای جهانی خواهد کرد.

پورشه تایکان (Porsche Taycan)

نسخه تمام برقی پورشه تایکان که رسما و قبلا تحت عنوان میشن‌ای (Mission E) معرفی شده بود، نخستین نسخه تمام الکتریکی این خودروساز بزرگ و مشهور آلمانی به شمار می‌رود که قرار بود در اولین سال تولید انبوه آن تنها دو هزار دستگاه از آن را بسازد اما به تازگی با توجه به افزایش تقاضا در بازار به نظر می‌رسد که تصمیم گرفته است این رقم را به سه هزار دستگاه برساند. موتور این خودرو با قدرت بالغ بر ۶۰۰ اسب بخار، قادر است تنها در عرض مدت ۳.۵ ثانیه، سرعت خود را از صفر به ۶۰ متر بر ثانیه برساند. گستره حرکتی آن نیز پیمایش یک مسافت ۳۰۰ مایلی با هر یک بار شارژ کامل است. گفته می شود این خودرو در حدود ۹۰ هزار دلار قیمت گذاری شده است.

دندروبیوم دی وان (Dendrobium D-۱)

خودروی دی‌وان نخستین خودروی تمام برقی توسعه داده شده شرکت Dendrobium Automotiv e خواهد بود که برای نخستین بار در نمایشگاه خودروی ژنو ۲۰۱۷ رونمایی شد. با اینکه این خودرو هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و به تولید انبوه نرسیده، ۱۸۰۰ اسب بخار قدرت دارد و می‌تواند با حداکثر سرعت ۲۰۰ متر بر ثانیه و در مدت زمان ۲.۷ ثانیه، سرعت خود را به ۶۰ متر بر ثانیه برساند.

پینین فارینا باتیستا (Pininfarina Battista)

این خودروی تمام برقی نیز که توسط شرکت Automobili Pininfarina توسعه داده شده است، تنها در دو ثانیه قادر است سرعت خود را از صفر به ۶۰ متر بر ساعت برساند.

این خودرو همچنین می‌تواند با هر یک بار شارژ کامل، مسافتی معادل ۳۰۰ مایل را بپیماید.

استون مارتین راپید ای (Aston Martin Rapide E)

خودروی راپیدای، نخستین خودروی تمام برقی شرکت استون مارتین به شمار می‌رود که با ۶۱۲ اسب بخار قدرت، می‌تواند با حداکثر سرعت ۱۵۵ متر در ساعت، سرعت خود را تنها در عرض مدت کمتر از چهار دقیقه از صفر به ۶۰ متر بر ساعت برساند.

گفته می‌شود تنها ۱۵۵ دستگاه از این خودروی تمام برقی قرار است تولید شود و تا سال ۲۰۲۰ میلادی روانه بازارهای جهانی شود.

لوتوس ای وی جا (Lotus Evija)

بر اساس گزارش سی‌نت، این خودرو که احتمالا عنوان نخستین خودروی تمام برقی انگلیسی را به خود اختصاص خواهد داد، قرار است در تاریخ نهم اوت سال جاری میلادی رونمایی و سپس روانه بازارهای جهانی شود.

گفته می‌شود موتور این خودرو دو هزار اسب بخار قدرت داشته و مدت زمان رسیدن به سرعت صفر تا ۶۲ کیلومتر بر ساعت آن، تنها سه دقیقه است و قادر خواهد بود به سرعت بالغ بر ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز برسد.

با توجه به افزایش استقبال شهروندان از خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست که در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های خودروسازی متعددی در بازارهای جهانی معرفی و عرضه شده‌اند، اخبار و گزارش‌های ضد و نقیضی در خصوص موفقیت این نوع از وسایل نقلیه و احتمال جایگزینی کامل آنها با خودروهای بنزینی و دیزلی منتشر شده است.

