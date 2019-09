چه کسانی در معرض خطر ابتلا به هپاتیت C هستند؟

یک فوق‌تخصص کبد و گوارش درباره خطر بروز هپاتیت C در معتادان تزریقی و افرادی که خالکوبی می‌کنند، هشدار داد.

دکتر سید موید علویان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احتمال ابتلا به هپاتیت با انجام خالکوبی، گفت: سوراخ کردن پوست با یک سوزن به منظور خالکوبی یکی از راه‌های شناخته شده انتقال هپاتیت «سی» است. زنان باید توجه داشته باشند که گرچه انجام خالکوبی ابرو یا به اصطلاح (Tattoing) در جهت زیبایی چهره‌شان موثر است، اما آیا این اقدام را به به قیمت ابتلا به هپاتیت انجام می‌دهند؟ البته تاکید می‌کنم که در صورت رعایت بهداشت و استفاده از وسایل یکبار مصرف نباید نگران ابتلا به هپاتیت C بود.

وی با اشاره به ارتباط اعتیاد با بروز هپاتیت نیز گفت: متاسفانه اعتیاد به مواد مخدر تزریقی از علل مهم ابتلا به هپاتیت C محسوب می‌شود. استفاده از سرنگ به صورت مشترک در بین معتادان به مواد مخدر می‌تواند به انتقال انواع عفونت‌ها از جمله هپاتیت B و C و ایدز منجر شود. البته اعتیاد به موادی مانند کوکائین و استنشاق از راه بینی راه دیگر انتقال این بیماری است. بر این اساس خطر بزرگی که معتادان به مواد مخدر را تهدید می‌کند، ابتلا به گونه‌های مختلف ویروس هپاتیت C است که موجب بروز بیماری با شدت بیشتر می‌شود.

علویان با بیان اینکه تنها یکبار استفاده اشتراکی در وسایل تزریقی کافی است تا شخص به ویروس هپاتیت آلوده شود، افزود: بسیاری از معتادان تزریقی سابقه اشتراک در وسایل تزریقی را اعلام نمی‌کنند، اما معمولا اولین تزریق در نتیجه تشویق دوستان و قرض گرفتن وسایل آنها اتفاق می‌افتد. اشتراک وسایل تزریقی حتی در یک نوبت هم منجر به انتقال این بیماری می‌شود. باید توجه کرد که در بسیاری از موارد وجود ویروس در خون افراد، فاقد علامت است و حتی خود فرد نیز از ابتلایش به این ویروس اطلاعی ندارد.

وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند تعویض سر سوزن سرنگ‌های مورد استفاده مانع از انتقال ویروس هپاتیت می‌شود، ‌گفت: نه تنها اینطور نیست بلکه اشتراک در کلیه وسایل مورد استفاده در تزریق مانند سرنگ و سر سوزن که به خون آلوده می‌شوند، موجب انتقال ویروس‌ها از فردی به فرد دیگر است. از طرفی نکته حائز اهمیت این است که در صورت دور ریختن وسایل تزریقی به داخل سطل‌های زباله خانگی، ممکن است که در هنگام جابجایی آنها موجب آلودگی سایر افراد شود. بنابراین بهتر است این سرنگ‌ها در داخل ظرف‌های غیر قابل نفوذ نظیر ظروف شیشه‌ای یا فلزی دور ریخته شوند.

علویان با بیان اینکه مهم‌ترین راه پیشگیری از بیماری هپاتیت در معتادان، ترک اعتیاد است، گفت: در صورت اصرار بر ادامه اعتیادt مهم‌ترین راه پیشگیری، عدم استفاده از وسایل تزریقی به صورت مشترک است. در عین حال باید توجه کرد که شیوه‌های دیگر اعتیاد هم در ابتلا به هپاتیت دخالت دارند. به عنوان مثال اعتیاد استنشاقی و کشیدن تریاک نیز در ابتلا به هپاتیت موثر است، اما به اندازه اعتیاد تزریقی خطرناک نیستند.

