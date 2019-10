باسلام، بازار آنلاین کسب‌وکارهای خانگی و محلی، تنها نامزد ایرانی راه یافته به مرحله‌ی نهایی مسابقه‌ی سوپرنوا در بخش «Gitex Future Stars» شد(جیتکس ۲۰۱۹).

به گزارش ایسنا بنابراعلام باسلام، بازار آنلاین کسب‌وکارهای خانگی و محلی، پرچم ایران را در فینال رقابت‌های جیتکس بالا برد!

جیتکس چیست؟

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس به عنوان بزرگترین رویداد فناوری خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی، از سال ۱۹۸۱ میلادی هر ساله در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود و هم‌اکنون یکی از تأثیرگذارترین و معتبرترین رویدادهای مرتبط با فناوری روز دنیاست.

هر ساله نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان از قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا در نمایشگاه جهانی جیتکس به ارائه آخرین محصولات و دستاوردهای خود می‌پردازند. محصولات ارائه شده در جیتکس در زمینه‌های گوناگون نظیر مراکز داده، وسایل هوایی بدون سرنشین (پهپاد)، چاپ سه بعدی، ربات‌ها، تکنولوژی صوتی، لوازم جانبی، بازی‌های رایانه‌ای، سخت‌افزار و نرم‌افزار، خدمات اینترنت، خدمات فناوری و لپ تاپ هستند. از دیگر مزایای نمایشگاه جی‌تکس می‌توان به ایجاد ارتباطات قوی و مؤثر در صنعت ICT اشاره کرد.

«باسلام» تنها فینالیست ایرانی در جیتکس ۲۰۱۹

سی و نهمین هفته‌ی تکنولوژی جیتکس که از ۶ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۴ تا ۱۸ مهر ۹۸) در شهر دوبی در حال برگزاری‌ست، میزبان بیش از ۷۵۰ استارتاپ از بیش از ۷۵ کشور جهان است.

یکی از بخش‌های این رویداد بزرگ تحت عنوان «ستارگان آینده‌ی جیتکس» یا «Gitex-Future-Stars» مدعیان فراوانی از سراسر جهان دارد که برای دستیابی به عنوان کسب‌وکار برتر جهان در «مسابقه‌ی سوپرنوا» با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



«باسلام» پس از طی کردن مراحل مقدماتی و ارائه‌ی مفصل درباره‌ی پلتفرم خود و ظرفیت‌های فراوانش در حضور داوران بین‌المللی، موفق شد به عنوان تنها کسب‌وکار ایرانی به مرحله‌ی نهایی رقابت‌های سوپرنوا راه پیدا کند.

این مجموعه که با شعار «Basalam: Where the World Becomes a Local Market» در جیتکس شرکت کرده، موفق شده پرچم ایران را در کنار فینالیست‌های بزرگی از کشورهای آمریکا، انگلیس، بلژیک، آلمان، پرتغال، ایتالیا، ژاپن، کره، سنگاپور، اسپانیا، نیجریه، عربستان، عمان به اهتزاز در بیاورد.

ما این موفقیت بزرگ را مدیونِ اعتماد مردم و غرفه‌داران خوب باسلام هستیم که از روز نخست پا به پای ما قدم برداشته و برای پیشرفت کسب‌وکارهای خانگی و محلی تلاش کرده‌اند.

«تیم باسلام»

محمدرضا آقایا، مدیرعامل باسلام، در جیتکس ۲۰۱۹

باسلام کجاست؟

باسلام یک بازار آنلاین برای خرید و فروش مستقیم محصولات خانگی و محلی و یک محیط اجتماعی جذاب برای گفتگو پیرامون اتفاقات بازار است. شما در باسلام می‌توانید:

رایگان ثبت‌نام کنید و با فروش اینترنتی محصولات‌تان کسب‌وکار خود را رونق دهید.

محصولات مورد علاقه‌تان را جستجو کنید، کیفیت‌ها را مقایسه نمایید و از بین هزاران فروشنده، بهترین‌ها را برای خرید انتخاب کنید.

نظرات، علاقمندی‌ها، قصه‌ی کسب‌وکار، تجربیات خرید و فروش و حتی تبلیغ محصولات خود را به صورت مطلب در سایت منتشر کنید و با دنبال‌کنندگان و دوستان‌تان به اشتراک بگذارید. (برای آشنایی بیشتر با این قابلیت این مطلب را بخوانید.)

به طور مستقیم با آدم‌هایی شبیه به خودتان گفتگو کنید و برای سوالات‌تان پاسخ مناسب بگیرید.

از پشتیبانی گرم تیم باسلام و همدلی دوستان‌تان برخوردار شوید.

و هزاران اتفاق جذاب و شگفت‌انگیز دیگر که باید خودتان بیایید و تجربه کنید.



