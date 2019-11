دکترمهدی بروغنی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد، موفق شدند در پژوهشی مشترک، کانون‌های جدید گرد و غبار ایجاد شده در بخش‌های خشک شده دریاچه ارومیه را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های جدید سنجش از دور شناسایی کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر بروغنی با اشاره به موقعیت مهم و خاص زیست محیطی دریاچه ارومیه گفت: این پژوهش برای نخستین بار کانون‌های جدید گرد و غبار ایجاد شده در بخش‌های خشک شده دریاچه ارومیه را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های جدید سنجش از دور شناسایی و حدس و گمان‌های مربوط به ایجاد کانون برداشت گرد و غبار در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه را تایید کرده است.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: همچنین این تحقیق نشان می‌دهد در صورت ادامه خشک شدن دریاچه و ایجاد منبع اصلی گرد و غبار مردم اطراف دریاچه به شعاع ۵۰۰ کیلومتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد که خسارات به بار آمده با توجه به تراکم زیاد منطقه تحت تاثیر بسیار شدیدتر از دریاچه خشک شده سیستان یا دریاچه خشک شده آرال خواهد بود.

وی یادآورشد: این پژوهش زنگ خطری جدی برای مدیران کشور است که در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه خسارات جبران‌ناپذیری بر کشور و منطقه دارد.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، نتایج حاصل از این پژوهش بین المللی در مقاله‌ای با عنوان Desiccating Lake Urmia: A New Dust Source of Regional Importance در مجله Geoscience and remote sensing letter که جزو مقالات Q 1با IF, 3.534 منتشر شده است.

انتهای پیام