ماجرای صندلی فروشی در اتوبوس‌های شهری

از روز گذشته انتشار خبری مبنی بر فروش یا رزرو صندلی‌های اتوبوس به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و مورد هجمه وسیع کاربران و به تبع آن مردم قرار گرفت. این خبر واکنش‌هایی از سوی مسئولین نیز به دنبال داشت. در همین راستا شهردار تهران عنوان کرد که خبر مربوط به صندلی‌های اتوبوس درست منعکس نشده است. وی در این باره گفت « اصل خبر اساسا درست نیست و این خبر هم درست منعکس نشده بود گفت: در این شرایط سخت هیچ عقل سلیمی به دنبال فروش صندلی و افزایش کرایه نیست و چیزی که توضیح داده شده بود با خبری که منعکس شده بود متفاوت است.»

تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران نیز طرح رزرو صندلی و اتوبوس (drt ) شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران را غیر کارشناسی و غیرقانونی خواند و گفت که به عنوان بدنه اجرایی دولت در استان تهران نمی‌توانیم بپذیریم در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند این طرح از سوی شهرداری بدون کارشناسی‌های صورت گرفته در فرمانداری و شورای شهر ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران نیز در همین باره عنوان کرد که ایده فروش صندلی‌های اتوبوس انحرافی است. وی گفت: بیان این گونه طرح‌ها که شرایط اجرای آن هم وجود ندارد موجب تضعیف مدیریت کشور می‌شود. هاشمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که مسئول مربوطه ایده آل‌هایی که در ذهنش وجود داشته را بیان کرده است چرا که این ایده امکان پذیر نیست و زمانی ما می‌توانیم این ایده را در تهران اجرایی کنیم که بیش از ۱۵ هزار اتوبوس یعنی سه برابر ظرفیت کنونی اتوبوس داشته باشیم.

امروز سرویس شهری روز پرخبری را پشت سر گذاشت. شهر دار تهران که به مراسم بهره برداری از فاز نخست پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار رفته بود اعلام کرد که تا پایان سال جاری علاوه بر افتتاح هر ماه یک ایستگاه مترو، پروژه زیرگذر استاد معین، زیرگذر گیشا و مجموعه فرهنگی رازی نیز افتتاح خواهد شد.

پزشکان ساک به دست؛ از "بم" تا "اوگاندا" عنوان گزارش امروز سرویس سلامت ایسنا به مناسبت روز دانشجو بود. ایسنا به سراغ دکتر ابراهیم متولیان، رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور رفته و درباره فعالیت‌هایش در عرصه‌های دانشجویی و بسیجی با او صحبت کرده است. ماجرای راه‌اندازی "بسیج" در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوم خرداد ۷۶ و نقش بسیج دانشجویی، کمک پزشکان بسیجی در اربعین، از "تیم‌های اضطراری" تا "بسیج پزشکی"، جهاد پزشکان بسیجی در زلزله بم، صف طولانیِ پزشکان مدافع حرم، اعزام ۶۰۰ پزشک و پرستار به سوریه،استقرار پزشکان بدون مرز ایرانی از عراق تا اوگاندا و نحوه شناسایی محرومان در بسیج جامعه پزشکی بخشی از سرتیترهای خواندنی این گزارش هستند.

همچنین کاهش تخلفات تبلیغاتی پزشکان در فضای مجازی دستمایه مصاحبه ای با مدیرکل نظارت بر سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است. با رونق گرفتن طب سنتی و اقبال مردم به این نوع از روش‌های درمانی، تخلفات، ادعاها و اظهاراتی کارشناسی نشده روز به روز درحال افزایش است. این درحالی است که این موارد تنها از سوی غیر پزشکان انجام نمی‌شود و برخی نیز به پزشکان هم نسبت داده می‌شود. اما فارغ از اثرات و هزینه‌های اجتماعی که یک ادعا می‌تواند به بدنه بهداشت و سلامت کشور وارد کند، وزارت بهداشت، سازمان نظام‌پزشکی و مراجع قضایی چگونه به ادعاهای پزشکی رسیدگی می‌کنند و مصادیق تخلف و جرم در این حوزه توسط چه نهادی بررسی و ابلاغ می‌شود؟

یکی دیگر از اخبار مهم سرویس اجتماعی ایسنا، اعلام آخرین آمارها از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن بود که همه ساله در فصول سرد قربانیانی می‌گیرد. سازمان اورژانس کشور گزارشی از گازگرفتگی و مسمومیت با CO در پاییز ۱۳۹۸ منتشر و اعلام کرد که از ۱ مهر لغایت ۱۵ آذرماه جاری ۹۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز CO فوت کرده اند. بیشترین فوتی ناشی از مسمومت با CO در استان‌های اصفهان با ۱۱ نفر، آذربایجان شرقی با ۱۱ نفر و فارس با ۱۰ نفر بوده است. اورژانس ۱۶ توصیه‌ برای پیشگیری از مسمومیت نیز ارائه کرده است.

روایت فرمانده ناجا از سهمیه‌بندی بنزین و اتفاقات پس از آن خبر مهم سرویس حوادث بود که در آن رئیس پلیس کشور نا آرامی‌های اخیر در کشور را یک فتنه و جنگ امنیتی بزرگ توصیف کرد. سردار حسین اشتری در مراسم روز دانشجوی دانشگاه علوم انتظامی امین گفت که ناآرامی‌های اخیر یک فتنه و جنگ امنیتی بزرگ بود که این فتنه در عرض کمتر از ۷۲ ساعت و به عبارتی ۴۸ ساعت خنثی شد. خوب است بررسی شود که در کشور و طی آن روزها چه اتفاقاتی افتاد.

امروز خسرو شهبازی، سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز گفت‌وگویی با خبرنگار محیط زیست ایسنا انجام داده و ضمن تاکید بر اینکه مراقبت از جنگل‌ها تعطیل نمی‌شود گفت: از فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها خواسته‌ام تا برنامه‌های خود در ارتباط با گشت و مراقبت را گزارش دهد. به گفته وی وظیفه اصلی ما حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است. دولت حتماً موضوع کمبود اعتبارات برای تامین بنزین نیروهای حفاظتی را در بحث کسری بودجه دستگاه‌ها در نظر خواهد گرفت.

رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز هشدارهایی نسبت به بازماندگی و ترک تحصیل در مناطق دوزبانه داده و گفت برخی دانش‌آموزان مناطق دوزبانه، در معرض ترک تحصیل هستند.

امروز سردار مومنی دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر درمراسم انعقاد تفاهم نامه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمارهایی از وضعیت اعتیاد در جمعیت زنان بیان کرده و ضمن اشاره به اینکه زنان ۳ برابر مقاوم‌تر از مردان در برابر مصرف مواد مخدر گفت: در کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد داریم که، ۱۵۶ هزارنفر بانوان هستند. در مقایسه با ۳۳ درصد آمار جهانی، فاصله زیادی داریم و جمعیت زنان معتاد ۶ درصد از کل جمعیت معتادان است. جمعیت معتادان نسبت به جمعیت فعال کشور ۵.۴ درصد است که البته این آمار در مقایسه با کل جمعیت فعال ۰.۶درصد است

