یک استاد دانشگاه گفت: مردم با توجه به شرایط موجود جامعه و شیوع ویروس کرونا به صورت وسواسی وتهاجمی به دنبال مکملها نباشند واز یک رژیم غذایی متنوعی که شامل همه گروههای غذایی است پیروی کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر جلال الدین میرزای رزاز اظهار کرد: ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم به صورت عادی تمام مواد مغذی لازم را از همین تنوع رژیم غذایی می‌توانند دریافت کنند.

وی درباره سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس‌ها گفت: بدن در مقابله با بیماری‌ها فارغ از اینکه عامل تهاجم میکروب، ویروس یا هر جرم بیماری زای دیگری که باشد یک سیستم تقابل و دفاعی دارد که به سیستم ایمنی معروف است. این سیستم دارای بخش‌های مختلفی است که به بخش‌های اختصاصی وغیر اختصاصی تقسیم می‌شود که در قسمت غیر اختصاصی از خط اول دفاعی بدن مثل پوست، لایه اپیتلیال دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی، گلبول‌های سفید و آنزیم لیزوزوم تشکیل شده است که با ورود یک عامل خارجی دفاع خودشان را آغاز می کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قسمت دوم که به دفاع اختصاصی معروف است در واقع سیستم های لنفوسیت‌های Tو Bوارد کارزار می‌شوند و یک اتفاقات پیچیده به لحاظ علمی اتفاق می‌افتد و خروجی همه آن‌ها این است که بدن را برای مقابله با آن عامل تهاجم خارجی آماده می کند.

دکتر میرزای رزاز گفت: در حال حاضر عامل تهاجم در بحث ویروس‌ها کرونا ویروس است. ویروس‌ها به‌ هرحال در عرف بیماری زایی مشکلات زیادی دارند و داروهای خاصی ندارند. یکی از معضلات شاید گروه پزشکی مشکلاتی هست که عامل بیماری زایی آنها ویروس است. ما در این دوره جدید با ویروسی مواجه هستیم که دارای بیماری زایی بالاتری نسبت به سایر ویروس‌های مشابهی که تاکنون وجود داشته مثل H۱N۱ که در فصل پاییز با آن مواجه بودیم که با یک همکاری خوب باعث ریشه کنی آن شدیم.

رییس انجمن تغذیه ایران در ادامه اظهار کرد: امروز ما با توجه به حوزه فعالیت خودمان در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور از دیدگاه تغذیه‌ای می‌خواهیم به موضوع نگاه کنیم و اشاره کنیم که در این رابطه چه کارهایی می‌شود برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس انجام داد. در زمینه تغذیه ای ما یک‌سری ویتامین‌هایی داریم که مشهورتر هستند که می‌تواند کمک بیشتری در زمینه آمادگی بدن و افزایش سیستم ارتقا و کیفیت ایمنی ما انجام دهند. چند ویتامین محلول در چربی داریم به نام A،ِD ،E که اینها معروف تر هستند که خیلی خوب می‌توانند ما را در مقابل بیماری‌ها کمک بیشتری کنند .

وی افزود: از گروه ویتامین‌های محلول در آب ویتامینC خیلی این روزها راجع به آن صحبت می شود. آخرین اطلاعاتی که راجع به آن در حال حاضر داریم ویتامین C در همان حدی که در غذاهای رایج، میوه وسبزیجات استفاده می‌کنیم کافی است. دریافت مکمل اضافه لازم نیست. نگرانی‌هایی که در این زمینه استفاده از ویتامین C وجود دارد حتما برخی منابع مثل WHO اشاره کرده بودند که در هنگام ابتلاء به بیماری کرونا این ویتامین خیلی کمک کننده نیست و در برخی موارد شاید مضر هم باشد.

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی گفت: گرفتن ویتامین C از منابع طبیعی مانند میوه و سبزیجات چه قبل از بیماری و چه بعد از بیماری می تواند بسیار کمک کننده باشد.

وی تصریح کرد: دو تا ریز مغذی دیگر هم داریم که از گروه ریز مغذی‌ها هستند. این دو ماده معدنی یا ریز مغذی زینک و یا روی است که ما مشکلاتی که داریم در این زمینه به صورت طبیعی خیلی از افراد کمبودی به نام کمبود حاشیه‌ای دارند. کمبود حاشیه‌ای بدین معناست که خود فرد هیچ گونه علایمی از کمبود آن ویتامین یا ریز مغذی را ندارد ولی در شرایط خاصی که مواجهه می‌شود سیستم ایمنی آن به طور کامل عمل نمی‌کند. پس از گروه ریز مغذی‌ها زینک یا روی را به آن اشاره می‌کنیم و دیگری عنصری به نام سلنیوم است که این هم گفته می‌شود با توجه به مقالاتی که در این زمینه وجود دارد مفید و کمک کننده برای بدن می‌باشد. توصیه ما به همه مردم این است که به منابع غذایی روی آورند تا به مکمل درمانی.

دکتر میرزای رزاز با اشاره به رژیم های غذایی گفت: رژیم‌های غذایی که دارای تنوع هستند و هم گروه‌های غذایی در آن استفاده می‌شود تمام آن چیزهایی که من ذکر کردم را دارا هستند و نیازی به مکمل درمانی نیست مگر در شرایط خاص.

وی درباره ویتامین D در کشور گفت: ما در کشور در خصوص ویتامین D مشکل داریم که سیاست‌های دولت یکی غنی‌سازی در این زمینه است که در حال حاضر عمدتا ازطریق غنی‌سازی آرد و روغن صورت می‌گیرد .گر چه گروهی دیگر از منابع علمی معتقد به دریافت ویتامین D از طریق مکمل یاری هستند. در مجموع استفاده از مکمل ها در شرایط و در دوران خاصی از زندگی شاید لازم باشد که باید از متخصصین این حوزه استفاده کنند و مشاوره بگیرند.

دکتر میرزای رزاز افزود: با حدود 9000 فارغ التحصیل رشته تغذیه در سراسر کشور هموطنان عزیز امکان استفاده از مشاوره تخصصی این فرهیختگان را دارند.

وی در خصوص تفکیک سیستم ایمنی خانم‌ها از آقایان گفت: شاید این تفکیک خیلی امکان پذیر نباشد و اما در شرایط عادی خانم‌ها گروه‌های در معرض خطر بیشتری هستند. در کشور ما بدلیل مسایل و محدودیت‌های اقتصادی ویا موارد ذائقه‌ای و سلیقه‌ای در زمینه مصرف گوشت که منبع غنی آهن است، شیوع کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن در خانم‌ها وجود دارد. اغلب خانم‌ها در زمینه کمبود آهن دارای مشکلاتی به صورت حاشیه‌ای هستند که اکثرا با نظر متخصصین نیازمند دریافت مکمل آهن در اشکال مختلف است. استفاده از مکمل ویتامین Dنیز برای خانمها ودر سنین سالمندی حتی برای آقایان نیز توصیه می شود.

این متخصص علوم تغذیه افزود: اصلاح سبک زندگی راه‌کارهای مبارزه با بیماری‌ها در همه شرایط است مثل شرایط این دوران که ما با آن مواجه هستیم. یکی از عوامل موثر که بر اساس مقالات متعدد به اثبات رسیده عدم استرس و اضطراب هست که تاثیر مستقیم روی سیستم ایمنی داشته باشد و ثابت شده به صورت علمی در شرایطی که فرد دارای استرس و اضطراب باشد عملکرد سیستم ایمنی آن دچار اختلال می‌شود پس حفظ آرامش و رعایت نکات و دستورات بهداشتی راهکار است. پس این وسواس و مشکلاتی که پیش آمده آسیب به سیستم ایمنی می‌زند که بدن ما دفاع کافی در مقابل با بیماری‌ها را داشته باشد به‌عنوان مثال همین شستشوی دست که مکررا توصیه می شود اگر به صورت وسواسی عارضه کسی شود این اضطراب را برایش ایجاد می‌کند و می تواند غیر مفید باشد. پس حفظ آرامش و تبعیات از دستوراتی که داده می شود می تواند به عنوان راهکارهایی در این زمینه کمک کند.

وی درباره فعالیت‌های بدنی و ورزشی گفت: در حال حاضر گونه فعالیت‌های ورزشی سنگین توصیه نمی‌شود و ورزش‌های عادی و سبک مثل پیاده روی و انجام فعالیت‌های فیزیکی در منزل توصیه می شود.

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با اشاره به تعامل دولت و ملت برای مهار این بیماری گفت: در حال حاضر تمام امکانات دولت بسیج شده است و من به عنوان سرباز کوچک نظام سلامت شهادت می‌دهم که تمام امکانات و دانش کافی برای انجام کارهایی که ضروری است در حال انجام است. وزیر بهداشت با تیم درمان به صورت شبانه روزی و تمام وقت پیگیر امور است. در تهران نیز دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان رئیس فرمانده مقابله با کرونا در استان تهران به صورت تمام وقت نیز پیگیر امور جاری است.

وی افزود: غیر از وزارت بهداشت، وزارت‌خانه های مختلف دیگری مانند وزارت صنعت و معدن وتجارت، وزارت دفاع، سازمان پدافند غیر عامل، شهرداریها و .... در حال کمک رسانی و خدمت به هموطنان هستند.

بر اساس گزارش انستیتو و دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی، این استاد دانشگاه در خصوص نقش مردم در مهار این بیماری گفت: از مردم کشورمان می‌خواهیم اخبار و اطلاعات را از منابع موثقی مثل سازمان صدا و سیما دریافت کنند و ما نیازمند فرهنگ سازی بیشتری هستیم و با توجه به اینکه گفته شد از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنید متاسفانه اینک شاهد آن هستیم که مدخل ورودی و خروجی شهرهای ما مواجه با ترافیک‌های سنگینی است که مردم در حال جابجایی می باشند که این عدم توجه به هشدارها باعث شیوع بیماریها می شود.

دکتر میرزای رزاز در پایان با اشاره به تشکیل "کمپین کورنا را شکست می‌دهیم" توسط وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد تا با همکاری مردم ، دولت و همه دستگاههای مسئول شاهد کاهش و مهار این ویروس در طی روزهای آتی در کشور باشیم.

انتهای پیام

